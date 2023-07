Nam diễn viên kiếm tiền khủng chỉ sau Tom Cruise của series Mission: Impossible là ai?

Với màn ra mắt của Nhiệm Vụ: Bất Khả Thi Nghiệp Báo Phần Một (tựa gốc: Mission: Impossible Dead Reckoning Part One), Simon Pegg tiếp tục vững vàng với danh hiệu một trong những diễn viên có doanh thu phim ấn tượng nhất.

Ngôi sao “chục tỉ đô”

Theo The Numbers, tổng doanh thu toàn cầu của 44 phim mà Simon Pegg tham gia là 10.6 tỉ đô. Trung bình một phim có sự góp mặt của nam diễn viên thu về 240 triệu đô. Ngôi sao này đã tham gia vào một số thương hiệu phim đình đám nhất trong những năm gần đây, chẳng hạn như Star Trek và Mission: Impossible. Chỉ riêng loạt Mission: Impossible có Simon Pegg tham gia đã thu về hơn 2 tỉ USD doanh số bán vé trên toàn thế giới.

Pegg là đồng đạo diễn kiêm diễn viên chính trong loạt truyền hình ăn khách Spaced. Sau đó, anh đã phát triển và cùng Edgar Wright viết kịch bản và đảm nhận vai chính trong phim truyện được giới phê bình đánh giá rất cao Shaun of the Dead. Sau khi giành thắng lợi tại hàng loạt giải thưởng điện ảnh, Pegg và Wright tiếp tục thực hiện Hot Fuzz trong đó Pegg đảm nhận vai thanh tra Nicholas Angel. Ngoài ra, anh cũng đã góp mặt trong Run Fatboy Run, How to Lose Friends và Alienate People.

Simon Pegg và Nick Frost sau đó đã chung tay viết kịch bản cho Paul – phim truyện có sự góp mặt của Seth Rogan, Jason Bateman, Steven Spielberg và Sigourney Weaver cũng như hoàn thành phần cuối của Three Flavours Cornetto Trilogy.

Nam diễn viên nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng, từ hài kịch, chính kịch đến hành động. Anh có thể hóa thân thành nhiều kiểu nhân vật khác nhau, từ kỳ quặc đến nghiêm túc, từ phản diện đến anh hùng. Khiếu hài hước và sự lôi cuốn khiến Simon Pegg được người xem yêu mến và đồng cảm.

Tài tử Anh quốc có một lượng người hâm mộ trung thành đặc biệt quan tâm đến những màn hợp tác của anh với Edgar Wright và Nick Frost. Các tác phẩm có Simon Pegg tham gia thường có fan nhiệt thành và khả năng truyền miệng mạnh mẽ.

Một số phim đáng chú ý khác trong sự nghiệp của anh phải kể đến The Adventures of Tintin, The Chronicles Of Narnia: Voyage Of The Dawn Treader, Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, Star Trek, Mission: Impossible, Star Wars: The Force Awakens…

Ngôi sao này nhận được sự hoan nghênh và công nhận của giới phê bình cho công việc của mình, cả với tư cách là một diễn viên và một biên kịch.

Hacker “tấu hài nhưng không quên nhiệm vụ” dù là bất khả thi đến đâu

Simon Pegg tham gia loạt phim Mission: Impossible năm 2006 với Mission: Impossible III, và từ đó tới nay đã trở thành một phần quan trọng của nhóm. Anh đóng vai Benji Dunn, một hacker trung thành và là bạn của Ethan Hunt (Tom Cruise), người cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cứu trợ tiền tuyến. Nhân vật của Pegg không chỉ là một thành viên có giá trị trong đội mà còn là nguồn đem đến những tiếng cười vô tận cho người xem.

Từ một kỹ thuật viên mỗi ngày tan làm chỉ biết trở về căn phòng nhỏ của mình, giờ đây Benji đã trở thành một đặc vụ có thể mạo hiểm tính mạng của chính mình trên chiến trường, đúng như Simon Pegg miêu tả về nhân vật của mình: “Tính tới thời điểm này, Benji đã có vài lần giải cứu thế giới và cũng từng đó lần chết hụt. Benji đang nỗ lực bằng mọi khả năng của mình vì IMF chính là cuộc sống của anh ấy.”

Trong Mission: Impossible - Fallout, Benji để lại cho khán giả một số câu thoại không thể quên, chẳng hạn như “Tôi đang nhảy ra khỏi cửa sổ!” hoặc "Anh đang đùa tôi đấy à!". Trong khi đó, cảnh nhân vật này bị bắt và tra tấn bằng một quả bom đeo trên ngực lại khiến người xem vô cùng xúc động. Khiến khán giả phải dở khóc dở cười vì cùng một nhân vật là điều không hề dễ dàng, trong khi Simon Pegg lại đem tới vô cùng tự nhiên.

Simon Pegg cũng được biết đến với tình bạn ngoài đời cùng Tom Cruise. Hai ngôi sao có mối quan hệ gắn bó và tôn trọng cả trên và ngoài màn ảnh. Họ thường chia sẻ những câu chuyện cười, những lời trêu chọc và khen ngợi lẫn nhau, điều này các khoảnh khắc giữa Ethan Hunt và Benji Dunn trở nên chân thực hơn. Cặp diễn viên hỗ trợ và tin tưởng lẫn nhau trong các pha hành động nguy hiểm. Trong quá trình quay phim cho Mission: Impossible - Rogue Nation, Pegg đã phải bám vào xe của Tom Cruise phóng đi với tốc độ “bàn thờ” qua Maroc.