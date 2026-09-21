Đàm Tùng Vận tiếp tục ghi điểm với Lan Hương Như Cố

Từ khởi đầu không quá nổi bật, bộ phim đang gây chú ý nhờ câu chuyện giàu chiều sâu và diễn xuất của nữ diễn viên chính.

Lan Hương như cố có nhịp điệu chậm nên khởi đầu không quá bùng nổ. Tuy nhiên sau khi đi được 2/3 chặng đường, phim nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ cách xây dựng nhân vật có chiều sâu, mạch cảm xúc tinh tế và câu chuyện phản ánh những giằng co của người dân trong xã hội phong kiến. Mức độ quan tâm của bộ phim trên nền tảng trực tuyến là 31.000 điểm. Ngoài ra ở các bảng xếp hạng rating kênh truyền hình thì phim cũng đạt thứ hạng cao.

Lan Hương như cố xoay quanh những biến cố gia tộc, sự thay đổi của cục diện chính trị và các lựa chọn liên quan đến tình yêu, danh dự, sinh tồn. Các nhân vật không đơn thuần được phân chia thành hai tuyến thiện - ác, mà bị chi phối bởi những sức ép riêng. Khi lợi ích gia tộc, nghĩa vụ đạo đức và nhu cầu sinh tồn va chạm, lựa chọn của mỗi người trở nên phức tạp hơn.

Trong phim Đàm Tùng Vận đảm nhiệm nhân vật có số phận đặc biệt. Do biến cố gia tộc nên cô tiểu thư Thẩm Gia Lan phải lưu lạc trong dân gian, trở thành người hầu Hứa Lan Hương ở phủ họ Lâm. Nữ diễn viên tiếp tục thử thách bản thân trong những dạng nhân vật có hai thân phận, có sự khác biệt về tâm lý, hành vi và cách ứng xử. Đàm Tùng Vận phải thể hiện sự giằng co giữa mong muốn tìm kiếm cuộc sống bình yên và yêu cầu phải đứng lên chống lại những áp lực từ gia tộc. Nhân vật đã trải qua quá trình chuyển biến từ nhẫn nhịn đến thức tỉnh, đặt ra yêu cầu cao hơn về diễn xuất nội tâm. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận được đặt cạnh các diễn viên thể hiện dạng vai tương tự như Ngô Cẩn Ngôn (phim Mặc vũ vân gian), Tôn Tuyết Ninh (phim Đường triều quỷ sự lục chi Tây hành),...

Tiểu thư nhà họ Thẩm lưu lạc dân gian, trở thành con nuôi của một gia đình nghèo. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đây là dạng vai phù hợp để Đàm Tùng Vận tiếp tục phát huy thế mạnh biểu cảm tự nhiên, đồng thời mở rộng hình ảnh từng được khán giả biết đến qua các nhân vật thanh xuân, giàu năng lượng. Sự tiến bộ của nữ diễn viên không nhất thiết phải thể hiện bằng việc từ bỏ hoàn toàn dấu ấn cá nhân. Ngược lại, thử thách nằm ở khả năng sử dụng những thế mạnh quen thuộc để tạo nên các nhân vật trưởng thành, có nhiều mâu thuẫn và động lực hành động rõ ràng.

Hứa Lan Hương được mô tả là người thông minh, điềm tĩnh, có khả năng phá án và am hiểu nghệ thuật sân khấu. Xuất thân danh gia vọng tộc, được giáo dục bài bản, nhưng sau biến cố gia đình phải ẩn danh dưới thân phận người hầu, cô đồng thời hiểu được cuộc sống và những khó khăn của người dân bình thường. Nhân vật có sự kết hợp giữa năng lực suy luận, lòng trắc ẩn và khả năng ứng biến. Tuy nhiên, điều làm nên sức hấp dẫn của Hứa Lan Hương không chỉ là việc cô có thể giải quyết mọi vấn đề. Quan trọng hơn, cô vẫn mang những tổn thương, giới hạn và nhu cầu tình cảm rất con người.

Biểu cảm đa dạng của Đàm Tùng Vận trong phim. (Ảnh: Chụp màn hình)

Điểm đáng chú ý là hành trình nhân vật Lan Hương trải dài từ tuổi 16 đến 80, đặt ra thử thách lớn về khả năng thể hiện sự thay đổi của ngoại hình, tâm lý và khí chất qua từng giai đoạn cuộc đời. Thay vì xây dựng nhân vật dựa chủ yếu vào những yếu tố kỳ ảo như tái sinh hay xuyên không trong nguyên tác, phiên bản truyền hình tập trung vào hành trình sinh tồn và khả năng thích ứng của nhân vật nữ chính. Cô sử dụng sự thông minh, kỹ năng quản lý và kiến thức về hương liệu để từng bước tìm chỗ đứng trong môi trường gia đình có nhiều quy tắc và tầng lớp. Cách tiếp cận này đưa câu chuyện từ motif đấu trí trong gia tộc đến những vấn đề gần gũi hơn như phẩm giá, quan hệ gia đình, tình bạn và nỗ lực duy trì cuộc sống giữa nghịch cảnh.

Phần kết hợp giữa Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa (vai Lâm Cẩm Kỳ) cũng được nhận xét khá tốt. (Ảnh: Chụp màn hình)

Những năm qua, Đàm Tùng Vận dần trở thành cái tên bảo chứng cho những bộ phim truyền hình sau hàng loạt các phẩm thành công. Cô dần dần mở rộng hình ảnh diễn xuất. Từ những nhân vật trẻ trung, gần gũi với khán giả, nữ diễn viên dần tiếp cận các vai có độ tuổi, hoàn cảnh và diễn biến tâm lý đa dạng hơn. Dù không có nhiều lợi thế hình thể nhưng Đàm Tùng Vận chiếm được cảm tình nhờ diễn xuất tự nhiên, giàu năng lượng và có khả năng kết nối cảm xúc với người xem. Dấu ấn đậm nét nhất của cô là thế mạnh về biểu cảm tự nhiên và khả năng truyền tải cảm xúc thông qua những chi tiết nhỏ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các phân cảnh cao trào. Hình ảnh ấy từng được cô thể hiện thành công qua các tác phẩm như Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Lấy danh nghĩa người nhà, Cẩm y chi hạ, Xin gọi tôi là tổng giám, Quy lộ, Cẩm tâm tựa ngọc, Em đẹp hơn cả ánh sao, Thục cẩm nhân gia...