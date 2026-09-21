Út Lan 2 và Lên Hương tạo cuộc đua sát nút tại phòng vé cuối tuần. Phim kinh dị 18+ của đạo diễn Trần Trọng Dần tạm dẫn đầu, phá chuỗi thành tích dự án của Khương Ngọc sau hai tuần dẫn đầu.

Phòng vé Việt cuối tuần phủ kín màu sắc kinh dị, tâm linh. Xác sống, tà sư, yêu nhân, oán linh và bóng ma nhà hát cùng xuất hiện trên màn ảnh, cạnh tranh sự chú ý của khán giả.

Tổng doanh thu ngày cuối tuần vào khoảng 25 tỷ đồng, chủ yếu rơi vào hai bộ phim Việt Út Lan 2 và Lên hương.

Cuộc rượt đuổi giữa Út Lan 2 và Lên hương

Theo số liệu Box Office Vietnam ngày 20/9, Út Lan 2 vươn lên dẫn đầu với hơn 7,98 tỷ đồng, tương ứng 88.093 vé/3.143 suất chiếu. Phim chỉ nhỉnh hơn Lên hương khoảng 8 triệu đồng. Phần 2 của thương hiệu Út Lan đã thu hơn 73 tỷ đồng, bám sát tổng doanh thu Lên hương.

Tác phẩm của Khương Ngọc đứng thứ hai với hơn 7,97 tỷ đồng từ 84.393 vé/2.397 suất chiếu. Tổng doanh thu bộ phim đạt được khoảng 74,4 tỷ đồng. Vị trí dẫn đầu sớm thuộc về Út Lan 2 khi tác phẩm vào giai đoạn phát hành chính thức từ ngày 25/9.

Lên hương kể về bà Mũi, chủ một trại hòm ế ẩm và Tâm, chàng trai đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Hai người bị cuốn vào giao kèo định mệnh, kéo theo những bí mật được che giấu nhiều năm. Phim có Hồng Đào, Võ Tấn Phát, Quốc Khánh, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Hạ Anh và Thiếu Lan.

Vị trí thứ ba thuộc về phim kinh dị nước ngoài Vùng đất quỷ dữ. Tác phẩm thu hơn 3,34 tỷ đồng từ 29.541 vé/1.297 suất chiếu trong ngày. Tổng doanh thu phim hiện vượt 37,6 tỷ đồng.

Phòng vé đang có cuộc rượt đuổi giữa Út Lan 2 và Lên hương.

Soobin Live Concert Movie: All-Rounder đứng thứ tư với hơn 1,52 tỷ đồng. Phim bán 7.680 vé dù chỉ có 69 suất chiếu, cho thấy lợi thế của mô hình phim concert và lượng khán giả riêng của Soobin. Tổng doanh thu tác phẩm đạt gần 6,9 tỷ đồng.

Phim Việt Bóng ma nhà hát đứng thứ năm. Tác phẩm của đạo diễn Lê Công Sơn kiếm hơn 573 triệu đồng từ 6.323 vé/558 suất chiếu. Tổng doanh thu sau những ngày đầu ra rạp đạt hơn 3,5 tỷ đồng. Phim kết hợp yếu tố hài và kinh dị, quy tụ Trâm Anh, Quỳnh Lý, Sơ Lâm, Hoàng Phi, Tiểu Bảo Quốc và Kiều Linh.

Phim đến từ Trung Quốc cũng đang có lợi thế ngoài rạp Việt. Bát tiên truy tìm lưu ly đăng thu hơn 540 triệu đồng từ 5.191 vé/128 suất chiếu. Yêu nhân thần thám: Kỳ án Trường An đạt hơn 206 triệu đồng với 1.995 vé/222 suất. Cả hai cùng khai thác thế giới yêu quái, phép thuật và những vụ án kỳ bí.

Ở nhóm còn lại, phim hoạt hình Nhật Bản Chiikawa: Bí mật đảo người cá đứng thứ bảy với gần 430 triệu đồng từ 3.309 vé/152 suất. Nghỉ hè gặp nghỉ hưu lui xuống thứ tám, thu gần 280 triệu đồng từ 4.440 vé/237 suất.

Shin - Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ đứng thứ chín với hơn 252 triệu đồng, tương ứng 2.303 vé/80 suất. Sau thời gian dài trụ rạp, hai phim hoạt hình Nhật Bản vẫn duy trì được lượng khán giả gia đình nhất định. Phim Việt Mãi nợ một lời tạm biệt tụt dốc không phanh, chỉ thu 1,8 tỷ đồng sau gần hai tuần phát hành.

Ngày 25/9, thị trường đón thêm Avengers: Hồi kết - Phiên bản đặc biệt, phim hoạt hình Pháo hoa lúc bình minh, phim hành động 18+ Trại buôn người, Trái tim quái thú và Hòn đảo quên lãng.

Út Lan 2 cũng bước vào giai đoạn phát hành rộng rãi. Sau tuần lễ ngập màu kinh dị, tâm linh, nguồn cung phim mới trở lại xu hướng đa dạng hơn, từ siêu anh hùng, hoạt hình đến hành động và sinh tồn.

Có gì trong bộ phim đang dẫn đầu phòng vé?

Út Lan 2 là phim kinh dị dài 107 phút, được phân loại T18. Tác phẩm kể về làng quê ven sông liên tiếp xảy ra những cái chết bí ẩn sau khi rắn hai đầu xuất hiện. Các bí mật bị chôn giấu dần trồi lên, kéo theo lời nguyền chưa từng thực sự biến mất.

Tác phẩm của đạo diễn Trần Trọng Dần tiếp tục khai thác truyền thuyết, tín ngưỡng dân gian qua các chi tiết thủy táng, luyện máu rắn, Hà Bá và những nghi thức kỳ bí.

Để đưa không gian sông nước lên màn ảnh, đoàn phim trải qua khoảng một tháng ghi hình. Nhiều phân đoạn được thực hiện vào ban đêm. Diễn viên phải thích nghi với mặt nước, địa hình phức tạp và điều kiện ánh sáng hạn chế.

Ngọc Phước cho biết cô cùng các thành viên trong đoàn phải trực tiếp lội sông. Những phân đoạn dưới nước đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa diễn viên, bộ phận máy quay, ánh sáng và ê-kíp hậu trường. Việc ghi hình vào ban đêm khiến thời gian chuẩn bị cho mỗi cảnh kéo dài hơn.

Út Lan 2 đang có lợi thế, sớm đạt 100 tỷ đồng.

Ngọc Phước đánh giá Trần Trọng Dần là đạo diễn kỹ tính, dành nhiều thời gian cho khâu chuẩn bị và thường xuyên theo sát diễn viên. “Có những lúc khá vất vả vì bối cảnh và thời gian quay, nhưng mọi người đều cố gắng để hoàn thành”, cô chia sẻ.

Phim dành nhiều thời lượng cho những không gian thiếu sáng, các nghi thức bí ẩn và chuỗi sự việc bất thường xảy đến với người dân trong làng. Cách lựa chọn bối cảnh giúp câu chuyện tâm linh được đặt trong không gian gần gũi với đời sống miền sông nước.

Trước ngày phát hành, ê-kíp giới thiệu MV Bến âm dương do Bùi Lan Hương thể hiện. Ca khúc sử dụng nhiều hình ảnh từ phim như con thuyền, mặt nước và những nhân vật liên quan lời nguyền. Đây là lần thứ hai Bùi Lan Hương tham gia phần âm nhạc của thương hiệu Út Lan. Ở phần đầu, cô thể hiện ca khúc Một mình ở đây.