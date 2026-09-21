"Son Ye Jin không đủ trẻ đẹp!"

Ai cũng biết Son Ye Jin là một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Hàn, nhưng cô cũng phải lép vế trước 2 người phụ nữ này.

The Scandal hiện là bộ phim Hàn hot nhất trên Netflix những ngày qua. Chính thức lên sóng từ ngày 18/9, tác phẩm gồm trọn vẹn 8 tập, kể về câu chuyện tình tay 3 tai tiếng ở bối cảnh Joseon với dàn cast ấn tượng gồm Son Ye Jin, Ji Chang Wook và NANA. Sau khi phát hành toàn bộ series, phim đã nhanh chóng trở thành đề tài được khán giả bàn luận từ Hàn Quốc đến Việt Nam, đặc biệt xoay quanh những cảnh nóng táo bạo và cách bộ phim khai thác ham muốn, quyền lực giữa các nhân vật.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho phần hình ảnh, phục trang và màn tái xuất của Son Ye Jin, The Scandal cũng tạo ra không ít ý kiến trái chiều về kịch bản, nhịp phim và cách sử dụng các cảnh quay 18+. Một số đánh giá cho rằng những phân đoạn đốt mắt dù gây chú ý nhưng chưa phải lúc nào cũng tạo thêm nhiều giá trị cho câu chuyện, khiến tác phẩm đôi lúc thiên về phô diễn tính nhục dục hơn là đẩy cao kịch tính.

Trong số các nhân vật, Phu nhân Cho của Son Ye Jin chắc chắn là cái tên được chú ý bậc nhất. Đây là người phụ nữ quý tộc thông minh, sắc sảo, có tham vọng nhưng bị những khuôn phép khắt khe của xã hội Joseon kìm hãm. Chính những ham muốn không thể giải tỏa đã biến cô thành người đứng sau một trò chơi tình ái đầy nguy hiểm với Cho Won và Hui Yeon.

Nhưng càng đào lại về nhân vật này, khán giả càng phát hiện Son Ye Jin không phải mỹ nhân đầu tiên thử sức với vai diễn này. Trước cô, đã có hai người đẹp đình đám lần lượt hóa thân thành hình tượng tương đương với Phu nhân Cho: Lee Mi Sook trong Untold Scandal (2003) và Trương Bá Chi trong Dangerous Liaisons (2012). Ba nữ diễn viên, ba thời kỳ, ba cách xây dựng cùng một kiểu nhân vật đàn bà đẹp, thông minh, quyến rũ và nguy hiểm.

Lee Mi Sook - Người lột tả hình tượng Phu nhân Cho thuyết phục nhất

Trong Untold Scandal (2003), Lee Mi Sook gây ấn tượng với gương mặt gần như luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lẽo và có phần khinh bạc. Kiểu tóc cầu kỳ, trang phục Joseon nhiều lớp cùng lối trang điểm đậm khiến đường nét trên gương mặt được nhấn mạnh, đặc biệt là đôi mắt và hàng lông mày. Bà gợi lên một người phụ nữ đã trải đời, hiểu quyền lực của mình và biết cách sử dụng sức hấp dẫn như một thứ vũ khí. Thời điểm đóng phim, Lee Mi Sook 42 tuổi, và chính con số này giúp Phu nhân Cho có thêm vẻ từng trải, nguy hiểm.

Không phải bàn cãi khi Lee Mi Sook là người tạo ra cảm giác Phu nhân Cho rõ ràng và thuyết phục nhất trong 3 phiên bản. Ngay từ đầu Untold Scandal, bà không cần phải liên tục thể hiện sự độc ác hay quyến rũ. Phu nhân Cho của Lee Mi Sook luôn giữ cho mình vẻ điềm nhiên, ung dung và kiểm soát, như thể mọi người xung quanh chỉ là những quân cờ trong một trò chơi mà bà đã biết trước kết quả.

Điểm mạnh nhất của Lee Mi Sook nằm ở diễn xuất. Một ánh mắt, một nụ cười rất nhẹ và khẽ hoặc cách bà nhìn Cho Won cũng đủ cho thấy nhân vật đang tính toán điều gì đó. Bà tái hiện một nữ quý tộc lạnh lùng đến đáng sợ, toát lên khí chất và sức quyến rũ đủ để áp đảo bạn diễn. Đáng chú ý, vai diễn này từng giúp Lee Mi Sook nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Korean Critics Awards.

Đặc biệt, Lee Mi Sook không cố biến Phu nhân Cho trở thành một nhân vật phản diện dễ đoán hay rập khuôn. Bà khiến khán giả hiểu rằng sự tàn nhẫn của nhân vật đến từ lòng kiêu hãnh, sự nhàm chán và nhu cầu kiểm soát người khác. Khi Phu nhân Cho và Cho Won cùng chơi trò quyến rũ, Lee Mi Sook cho người xem thấy được hai người thực sự đang tận hưởng trò chơi quyền lực ấy.

Trương Bá Chi trong tạo hình cổ điển là thần

Trương Bá Chi xuất hiện trong Dangerous Liaisons qua nhân vật Mạc Tiệp Dư, một minh tinh nổi tiếng trong giới thượng lưu Thượng Hải ở thập niên 1930. Thời điểm đó, Trương Bá Chi, "đệ nhất ngọc nữ Hong Kong (Trung Quốc)", vẫn đang trong giai đoạn hoàng kim về nhan sắc. Tạo hình Mạc Tiệp Dư được xây dựng theo hướng quý phái, quyến rũ và cực kỳ xa hoa.

Nhiều trang thông tin và thông tin mô tả Trương Bá Chi trong phim là một tuyệt sắc giai nhân với makeup tinh tế và phục trang hoa lệ, diện lên mình hàng chục bộ trang phục, những chiếc sườn xám cầu kỳ, áo choàng lông thú xa xỉ.

Màn thể hiện của Trương Bá Chi qua nhân vật Mạc Tiệp Dư rất ma mãnh, tinh quái và có sức hút. Ánh mắt của cô có sự sắc bén của một người phụ nữ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt mục đích, trong khi từng nụ cười và chuyển động cơ thể đều góp phần tạo nên hình ảnh một đệ nhất mỹ nữ.

Khác với Lee Mi Sook, Trương Bá Chi mang đến sự nghịch ngợm, kiêu ngạo, lúng liếng và đôi khi gần như đang “chơi đùa” với những người xung quanh. Chính vì thế, sự độc ác của nhân vật đôi lúc có cảm giác phô trương hơn mỹ nhân xứ Hàn.

Son Ye Jin - Vừa vặn nhưng không nổi bật

Trong The Scandal, Son Ye Jin sở hữu tạo hình thiên về sự kín đáo, thanh lịch và quý phái, với hanbok có màu sắc được sử dụng để thể hiện tâm lý nhân vật. Điều này cũng phù hợp với cách Netflix xây dựng Phu nhân Cho kiểu mới: một phụ nữ thông minh, độc lập và có tài năng nhưng bị giới hạn bởi xã hội Joseon. Vì thế, thay vì sự quyến rũ và sắc sảo, nữ diễn viên thể hiện diễn xuất tinh tế và phức tạp, tập trung vào tâm lý và hành vi nhân vật.

Nếu đặt ba gương mặt cạnh nhau trong cùng một khung hình, Son Ye Jin có một bất lợi khách quan: cô năm nay 44 tuổi, trong khi Trương Bá Chi vào thời điểm đóng Dangerous Liaisons mới khoảng 32 tuổi. Son Ye Jin cũng không còn sở hữu visual tươi tắn, trẻ trung như thời kỳ đỉnh cao của cô hai thập niên trước. Vì thế, nếu đặt Son Ye Jin 2026 cạnh Trương Bá Chi 2012 là một cuộc so sánh khá khập khiễng về mặt thời điểm. Thậm chí nhiều người cũng cho rằng Son Ye Jin không đủ trẻ đẹp, chí ít là so với Trương Bá Chi.

Một yếu tố cũng cần tính đến là thẩm mỹ điện ảnh Hàn Quốc năm 2003 khác hẳn hiện tại. Makeup, ánh sáng, tóc và cách phục trang thời đó đều thiên về việc tạo ra một hình tượng cổ trang có phần sắc lạnh, kịch tính. Vì vậy, khi đặt cạnh Son Ye Jin của năm 2026, Lee Mi Sook dễ tạo cảm giác lấn át về khí chất và quyền lực

Son Ye Jin thành công giúp nhân vật đứng giữa những mâu thuẫn về quyền lực, ham muốn và những giới hạn xã hội. Đây cũng là phiên bản Phu nhân Cho có nhiều khoảng lặng hơn. Cô sử dụng ánh mắt và biểu cảm tinh tế, không quá đà để cho thấy nhân vật đang cố giữ hình ảnh một người phụ nữ quý tộc chuẩn mực trong khi bên trong ngày càng muốn thoát khỏi những quy tắc ấy.

Nhưng nếu đặt thẳng cạnh Lee Mi Sook và Trương Bá Chi, Son Ye Jin lại thiếu một chút nguy hiểm và cá tính. Phu nhân Cho của Lee Mi Sook có cảm giác như người đã bước vào cuộc chơi từ lâu và hoàn toàn biết mình đang làm gì. Trong khi đó, Mạc Tiệp Dư lại là người phụ nữ tận hưởng cuộc chơi ấy bằng sự tự tin, ngông cuồng của một minh tinh Thượng Hải, mang đậm tính trình diễn.