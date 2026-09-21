Nước mắt của Thu Trang

Thu Trang không thể nén được sự xúc động của mình.

Tối 20/9, Thu Trang tổ chức fan meeting sau một thời gian dài gần như không xuất hiện trong những chương trình giao lưu dành riêng cho người hâm mộ. Giữa những tiếng cười, những màn tung hứng quen thuộc của dàn nghệ sĩ thân thiết như như Vinh Râu, Thái Vũ, Huỳnh Phương, Khả Như, Ngọc Phước, nữ nghệ sĩ 42 tuổi không thể giấu được sự xúc động khi nhìn thấy những khán giả đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm. Với Thu Trang, những sự xuất hiện ấy không đơn thuần là một buổi gặp gỡ mà giống như lời hồi đáp cho 20 năm cô đứng trước ống kính.

“20 năm trong nghề, Trang hạnh phúc khi có nhiều bạn fan theo dõi mình từ lúc còn đi học đến sau này đi làm, có gia đình vẫn thương Trang, ủng hộ cả khi sóng gió. Những tình cảm đó Trang rất trân trọng. Hạnh phúc là khi thanh xuân có các bạn và hôm nay, các bạn đã đến chung vui”, Thu Trang bật khóc chia sẻ.

Thu Trang xúc động gửi lời tri ân đến những người đồng hành cùng mình

Đó cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của fan meeting. Sau hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thu Trang đã đi qua đủ những vai trò của một nghệ sĩ: diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và người đứng sau nhiều dự án điện ảnh. Có những giai đoạn cô xuất hiện dày đặc trên truyền hình, gameshow, sân khấu, cũng có những năm gần như rút khỏi các chương trình giải trí để dành thời gian cho điện ảnh.

Thu Trang từng nói cô chủ động không tham gia gameshow trong nhiều năm qua vì muốn tập trung toàn bộ thời gian và sức lực cho phim ảnh, với mong muốn tạo ra những tác phẩm chỉn chu nhất có thể. Và lựa chọn ấy phần nào lý giải cho hình ảnh một Thu Trang xuất hiện ít hơn trên truyền hình nhưng vẫn liên tục hiện diện trong đời sống điện ảnh Việt.

Năm 2026, cô vừa trở lại màn ảnh rộng với vai Diệp trong Quý Tử Vượt Giàu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đóng cặp cùng ông xã Tiến Luật. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức vào vai một cặp vợ chồng trên màn ảnh rộng. Trong phim, Thu Trang và Tiến Luật vào vai Diệp - Phát, một cặp vợ chồng cùng nuôi dạy cậu con trai Phú Quý. Bộ phim khai thác câu chuyện gia đình thông qua những tình huống hài hước, đồng thời đặt nhân vật cha mẹ trước những câu hỏi về cách yêu thương, kỳ vọng và đồng hành cùng con cái.

Quý Tử Vượt Giàu hiện đã thu gần 60 tỷ đồng sau nhiều tuần công chiếu. Đây chưa phải con số có thể đặt cạnh những cột mốc lớn nhất trong hành trình điện ảnh của Thu Trang nhưng cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn đang duy trì sự hiện diện của mình trên màn ảnh rộng sau một thời gian dành nhiều tâm sức cho vai trò sản xuất và các dự án riêng.

Nhìn lại hành trình làm nghề, Thu Trang không còn là cái tên chỉ được nhớ đến với những vai diễn hài. Cô dần bước sang phía bên kia của máy quay, trực tiếp tham gia sản xuất và đạo diễn nhiều dự án điện ảnh. Nụ Hôn Bạc Tỷ là một trong những dấu mốc ấn tượng đưa cô vào hàng ngũ đạo diễn trăm tỷ ở Vbiz. Bộ phim ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2025, đạt gần 212 tỷ đồng doanh thu.

Trước đó, Chị Mười Ba: 3 Ngày Sinh Tử cũng từng cán mốc 100 tỷ đồng khi rời rạp. Đây là phần phim điện ảnh tiếp nối thương hiệu Chị Mười Ba gắn liền với Thu Trang trong cả vai trò diễn viên lẫn nhà sản xuất.

Và tại fan meeting, nữ nghệ sĩ bất ngờ xác nhận cả Chị Mười Ba và Nụ hôn bạc tỷ đều sẽ có phần tiếp theo, dự kiến ra mắt trong năm 2027. Thu Trang chưa tiết lộ thời điểm cụ thể, nội dung hay dàn diễn viên của hai dự án.

Nếu những con số phòng vé là cách thị trường trả lời cho một bộ phim thì những giọt nước mắt tại fan meeting lại giống như một dạng thành quả của người nghệ sĩ. Đó là việc có những khán giả đã ở lại đủ lâu để chứng kiến Thu Trang thay đổi qua từng giai đoạn, từ một diễn viên hài, một gương mặt quen thuộc trên truyền hình đến người làm phim và xây dựng những thương hiệu điện ảnh của riêng mình.

Ở tuổi 42, Thu Trang vẫn chưa có ý định dừng lại. Cô thừa nhận có những thể loại mình chưa đủ tự tin, chẳng hạn phim kinh dị, nhưng vẫn muốn học hỏi và thử sức. Điều cô mong muốn ở tuổi mới cũng không phải một danh xưng hay cột mốc cụ thể, mà đơn giản là tiếp tục mang đến cho khán giả những sản phẩm tốt hơn.

Có lẽ vì vậy, nước mắt của Thu Trang trong buổi tối 20/9 không chỉ là sự xúc động trước tình cảm của fan. Sau 20 năm làm nghề, đó còn là khoảnh khắc một người nghệ sĩ nhìn lại quãng đường mình đã đi qua và nhận ra rằng giữa rất nhiều bộ phim, những con số phòng vé hay những vai diễn, điều còn ở lại lâu nhất vẫn là những người từng thương mình và chưa rời đi.