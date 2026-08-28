Quý Tử Vượt Giàu: Thu Trang - Tiến Luật ăn ý nhưng chưa phải cái tên gây bất ngờ nhất

Quý Tử Vượt Giàu là tác phẩm chất lượng của đường đua phim lễ 2/9 năm nay, kết hợp góc nhìn đa cảm của Nguyễn Quang Dũng cùng diễn xuất duyên dáng từ Thu Trang - Tiến Luật.

Gia nhập đường đua dịp lễ 2/9, Quý Tử Vượt Giàu gây ấn tượng bởi lối tiếp cận giàu cảm xúc, thông qua nỗ lực chỉn chu từ ekip của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Lần này, anh tái xuất với cốt truyện độc đáo về tình thân, sự trưởng thành và nghệ thuật nuôi con ẩn sau cách kể trào phúng độc đáo.

Cú bứt phá xứng tầm tên tuổi Nguyễn Quang Dũng

Lấy cảm hứng từ siêu phẩm đình đám của Trung Quốc, Quý Tử Vượt Giàu không đi theo lối mòn "sao chép". Nội dung xoay quanh phi vụ "bồi dưỡng" con trai Phú Quý của cặp vợ chồng giàu có Phát - Diệp (Tiến Luật và Thu Trang đóng), để cậu lớn khôn và có thể kế thừa gia nghiệp. Căn nhà nghèo khó, bà nội hay hàng xóm đều là "diễn viên" vào vai, với mục đích tối thượng là để cậu quý tử trưởng thành đúng đắn.

Nguyễn Quang Dũng tài tình đi những bước cải thiện rõ rệt, chủ động nâng tầm tác phẩm của mình so với bản gốc. Đã từng thành công với những Tháng Năm Rực Rỡ hay Tiệc Trăng Máu, vị đạo diễn khéo léo thổi vào hơi thở hài kịch trào phúng, đậm chất văn hóa Việt Nam thông qua tình huống đời thường. Từ đó, những lát cắt cuộc sống như áp lực con rể - nhà vợ, cách nuôi dạy con hay hành trình theo đuổi ước mơ được khắc họa thỏa đáng, gần gũi hơn. Mặt khác, không ít tình tiết của phim còn thể hiện góc nhìn tinh tế từ Nguyễn Quang Dũng khi tận dụng hình ảnh, âm nhạc thay vì câu thoại. Từ đó, người xem có thể cười ngất hay khóc ròng với cuộc đời của Phú Quý, đồng thời cảm nhận rõ nỗi lòng của từng nhân vật.

Thu Trang - Tiến Luật ăn ý, Hạo Khang là bất ngờ lớn

Sức hút của Quý Tử Vượt Giàu không thể không nhờ vào màn tung hứng ăn ý của dàn diễn viên. Thu Trang và Tiến Luật đã có pha trở lại đúng nghĩa với sở trường hài, thể hiện một đôi vợ chồng dù vui hay buồn, hòa thuận hay tranh cãi đều nhập tâm đến tận cùng. Nếu Tiến Luật trở thành người cha nghiêm khắc, có phần cứng nhắc trước chuyện nuôi con, thì Thu Trang thu phục người xem bởi hình ảnh người phụ nữ giàu nhưng không kiêu, sẵn lòng vì chồng mà chịu cực, vì con mà phá vỡ chiến dịch để giữ gìn tuổi thơ hồn nhiên cho cậu.

Bên cạnh đó, diễn viên trẻ Hạo Khang trở thành điểm sáng khi thành công thể hiện những chuyển biến tâm lý, từ một cậu bé chăm học, tình cảm đến khi vỡ òa trước sự thật đau xé lòng về xuất thân của mình. Một lần nữa, Hạo Khang chứng minh được cái tầm của một trong những sao nhí tiềm năng và chất lượng nhất điện ảnh Việt hiện nay, với từng ánh mắt đều chất chứa tâm tư đáng suy ngẫm.

Thêm nữa, các diễn viên khác như Ngô Kiến Huy, Ngân Quỳnh, Kiến An, Thanh Thủy, hay chỉ vài phút của "thánh chửi" Minh Dự cũng đủ để thu hút sự chú ý của người xem. Tất cả những trường phái diễn xuất tưởng chừng khó dung hòa lại hợp nhau đến lạ, tạo nên một lát cắt câu chuyện "nuôi con" dở khóc dở cười nhưng đầy sâu sắc.

Từ "giả nghèo nuôi con" đến thông điệp chạm đến trái tim

Qua từng nhịp diễn biến pha lẫn hồi hộp và hài hước, Quý Tử Vượt Giàu đặt ra cho người xem không ít câu hỏi trăn trở. Liệu sinh ra ở vạch đích thì con cái sẽ thiếu ý chí, hay sống trong khó khăn thì chắc chắn sẽ vươn lên? Liệu sự nhân danh tình yêu thương để dàn xếp, tước đi quyền tự lập của con có là giáo dục đúng đắn? Sau cùng, đúng hay sai tuỳ vào cách nhìn nhận của mỗi người, và phim chọn cách giải quyết nhẹ nhàng, đượm tình và trọn vẹn nhất cho tất cả.

Nuôi con tốt đôi khi còn khó hơn làm giàu, và sự trưởng thành của đứa trẻ phụ thuộc không nhỏ vào cách định hướng của cha mẹ. Dù được "đăng nhập server Trái Đất" với thân phận nào, thì mỗi bản thân đều có quyền được định đoạt tương lai, bất chấp phía trước có bao nhiêu chông gai hay cám dỗ. Khép lại chiến dịch nuôi dưỡng quý tử, ông Phát nói "Con làm gì cũng được, làm người tốt là được" như đại diện cho chính thông điệp bản ngã của bộ phim - chính ta tự sống lấy cuộc đời ta.

Quý Tử Vượt Giàu đã thành công vượt ra khỏi ranh giới của một trải nghiệm giải trí dịp nghỉ lễ. Thước phim còn là cơ hội để khán giả và người thân ngồi lại, thấu hiểu, yêu thương nhau nhiều và đúng hơn. Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.