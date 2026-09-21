"Ni cô đẹp nhất màn ảnh" từ bỏ hào quang showbiz, tuổi 51 độc thân vui vẻ

Nổi tiếng nhờ vai diễn kinh điển trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, nữ diễn viên này từng là cái tên đình đám trên màn ảnh thập niên 1990 - 2000.

Thập niên 1990, Hà Mỹ Điền là cái tên đình đám khi xuất hiện trong nhiều phim truyền hình Hong Kong (Trung Quốc). Nữ diễn viên sinh năm 1975 nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, trong sáng như trẻ thơ.

“Ni cô đẹp nhất màn ảnh”

Hà Mỹ Điền sinh ở tỉnh Quảng Đông. Từ nhỏ, cô đam mê thể thao khi từng đoạt quán quân bộ môn cầu thăng bằng. Tuy nhiên do nhiều lần bị thương, người đẹp quyết định bỏ ý định làm vận động viên chuyên nghiệp.

Hà Mỹ Điền từng là mỹ nhân đình đám của màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 18 tuổi, nhờ ngoại hình nổi bật, Hà Mỹ Điền trúng tuyển vào khoá đào tạo diễn viên của TVB. cô nhanh chóng được giao cho nhiều vai diễn trong các bộ phim cổ trang như A My trong Thiên định kỳ duyên, Cúc Linh trong Điệp vụ sân khấu, Thẩm Y Lê trong Hương Vị tình yêu, Điềm Vượng Hỷ trong Chàng mập nghĩa tình, Na Tra trong Tây du ký (1996)...

Tuy nhiên, chỉ đến khi thủ vai ni cô Nghi Lâm trong Tiếu ngạo giang hồ (1996), Hà Mỹ Điền mới thực sự bật lên thành sao. Thời điểm này, cô được mệnh danh là “ni cô đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ”.

Nhờ bước đệm vững chắc, Hà Mỹ Điền phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục, tiếp tục gây tiếng vang với nhiều bộ phim đình đám.

Vai ni cô trong “Tiếu ngạo giang hồ” giúp tên tuổi Hà Mỹ Điền vụt sáng.

Sự nghiệp vẻ vang song Hà Mỹ Điền lại lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng, yên bình. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1975 chưa từng công khai mối tình nào. Thậm chí, khi được nam diễn viên Trần Chí Bằng công khai theo đuổi, Hà Mỹ Điền vẫn quyết từ chối và chỉ giữ mối quan hệ bạn bè.

Từ năm 2011, cô dần vắng bóng trên màn ảnh khiến nhiều tin đồn nổi lên cho rằng Hà Mỹ Điền đã kết hôn và sinh con với người đàn ông ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng giải thích, cô phủ nhận và cho biết mình vẫn độc thân.

Độc thân vui vẻ ở tuổi 51

Ở tuổi 51, Hà Mỹ Điền không còn mặn mà với hào quang showbiz. Cô dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng những thú vui cá nhân. Cựu minh tinh có sở thích leo núi, dạo biển, vẽ tranh và đạp xe.

Trên mạng xã hội, mỹ nhân nức tiếng một thời thường xuyên đăng tải hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp trong những chuyến du lịch. Dù ở tuổi ngũ tuần, Hà Mỹ Điền vẫn giữ được thân hình gọn gàng, vóc dáng thanh mảnh như thời còn đôi mươi.

Hà Mỹ Điền hiện tận hưởng cuộc sống độc thân, an yên.

Chia sẻ về cuộc sống kín tiếng, lặng lẽ, tránh xa khỏi scandal, Hà Mỹ Điền từng tâm niệm “thích được sống thực với mình, không thích nói móc, chế giễu, mỉa mai, không thích toan tính người khác, đối đãi với người khác bằng sự chân thành”.

Những năm qua, Hà Mỹ Điền thỉnh thoảng nhận lời tham gia vài dự án phim cổ trang, đa số vào vai những bà mẹ. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ trở lại trong một dự án phim cổ trang. Nữ diễn viên cho biết thời trẻ miệt mài đóng phim, nên giờ cô chọn kịch bản kỹ hơn, không làm việc đến điên cuồng. Diễn viên gọi đây là sự sắp xếp để “quay về bình lặng”.