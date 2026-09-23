Đôi bàn tay đáng sợ của Kim Ji Won

Hình ảnh của Kim Ji Won đang khiến cả MXH tò mò vô cùng.

Gần đây, những hình ảnh Kim Ji Won xuất hiện với đôi bàn tay nhuốm đầy máu bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trong những khoảnh khắc này, nữ diễn viên vẫn sở hữu visual xinh đẹp, nổi bật, thế nhưng đôi tay đỏ màu máu cùng biểu cảm của cô lại tạo nên một cảm giác khác lạ.

Đôi tay nhuốm máu của Kim Ji Won gây chú ý.

Thực tế, đây là những hình ảnh được cắt ra từ clip hậu trường buổi chụp poster bộ phim Doctor X được đài SBS đăng tải trên kênh SBS Catch. Được biết, trong phim Kim Ji Won đảm nhận vai nữ chính Kye Su Jeong, đánh dấu màn trở lại màn ảnh nhỏ rất đáng mong chờ của cô. Nhân vật Kye Su Jeong là một bác sĩ phẫu thuật thiên tài. Thông qua công ty môi giới việc làm bác sĩ của Jang Hui Suk, cô được đưa tới Bệnh viện Đại học Guseo để lấp vào vị trí còn thiếu trong đội ngũ phẫu thuật.

Hình ảnh từ buổi hậu trường chụp poster phim Doctor X của Kim Ji Won.

Doctor X được kỳ vọng sẽ mang đến một hình tượng mới mẻ cho Kim Ji Won.

Ngay sau khi xuất hiện, Kye Su Jeong nhanh chóng chứng minh giá trị bằng năng lực phẫu thuật xuất chúng. Không chỉ sở hữu chuyên môn đáng nể, cô còn trực tiếp đối mặt và phơi bày những điều vô lý tồn tại trong môi trường y tế. Trong quá trình đó, Kye Su Jeong cũng có những mối liên hệ quan trọng với Bu Seung Gwon - giám đốc Bệnh viện Đại học Guseo và bác sĩ thực tập Park Tae Gyeong.

Chỉ với một vài hình ảnh hậu trường, Kim Ji Won đã khiến nhân vật mới của mình trở thành chủ đề gây tò mò. Đặc biệt, khoảnh khắc nữ diễn viên đứng với đôi tay đầy máu tạo nên sự tương phản rất mạnh. Gương mặt vẫn xinh đẹp, bình tĩnh nhưng hình ảnh xung quanh lại khiến cô toát lên một "vibe thái nhân cách", giống một nhân vật tâm lý bất ổn và có phần đáng sợ thường xuất hiện trong các bộ phim giật gân. Điều thú vị là nhân vật của Kim Ji Won lại hoàn toàn không phải một kẻ sát nhân hay phản diện đáng sợ. Kye Su Jeong là một bác sĩ phẫu thuật, người sử dụng chính đôi tay ấy để cứu sống bệnh nhân.

Bộ phim Doctor X sẽ lên sóng từ ngày 9/10/2026.

Trước Doctor X, Kim Ji Won từng ghi dấu ấn với hàng loạt hình tượng đa dạng trên màn ảnh. Cô từng là tiểu thư Yoo Rachel kiêu kỳ trong The Heirs, nữ quân nhân Yoon Myung Joo mạnh mẽ và hết mình vì tình yêu trong Descendants of the Sun. Kim Ji Won cũng từng gây ấn tượng với nàng Choi Ae Ra hoạt bát, bộc trực và tràn đầy năng lượng ở Fight for My Way, hay Yeom Mi Jeong hướng nội, trầm lặng và luôn mang cảm giác cô độc trong My Liberation Notes. Gần đây nhất, nữ diễn viên gây sốt toàn châu Á với Hong Hae In của Queen of Tears, một nữ tài phiệt kiêu hãnh, lạnh lùng bên ngoài nhưng ẩn chứa nhiều tổn thương và tình cảm bên trong. Giờ đây, hình tượng một bác sĩ phẫu thuật thiên tài với vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán, thậm chí có phần nguy hiểm như Kye Su Jeong hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới trong sự nghiệp của Kim Ji Won.