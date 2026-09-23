Tình trạng của Khánh My sau khi bất ngờ viral vì Trường Giang

Khánh My xuất hiện công khai sau khi bất ngờ viral vì Trường Giang.

Thời gian gần đây, Khánh My bất ngờ viral trên mạng xã hội khi những phát ngôn của cô về câu chuyện với Trường Giang nhiều năm trước được đào lại. Từ một cái tên từng gây chú ý bởi câu chuyện tình cảm trong quá khứ, Khánh My hiện nhận được nhiều sự quan tâm khi không ít khán giả dành lời khen cho cách cô từng lên tiếng và lựa chọn của mình khi đó.

Cuộc phỏng vấn trong quá khứ của Khánh My bất ngờ viral lại

Dĩ nhiên, những phát ngôn quá khứ không phải lý do duy nhất khiến Khánh My được chú ý trở lại. Sau nhiều năm khá kín tiếng, nữ diễn viên cũng đang có màn trở lại đáng chú ý với điện ảnh. Và tối 22/9, sự xuất hiện của Khánh My trên thảm đỏ ra mắt dự án mới - Trại Buôn Người cũng được quan tâm hơn bao giờ hết. Đây là bộ phim thuộc thể loại hành động - sinh tồn, khai thác đề tài buôn người và được thực hiện sau quá trình đầu tư, khảo sát bối cảnh kéo dài. Khánh My nằm trong dàn diễn viên của tác phẩm bên cạnh Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Tuyên...

Xuất hiện tại sự kiện, Khánh My nhanh chóng thu hút ống kính với diện mạo nổi bật. Người đẹp sinh năm 1991 diện đầm dạ hội đen dáng corset, phần thân váy xòe rộng và kéo dài phía sau, kết hợp găng tay đen cùng trang sức cầu kỳ. Thiết kế giúp cô khoe bờ vai, vòng eo và thần thái quyến rũ. Ở tuổi U40, Khánh My vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, sắc sảo và đặc biệt nổi bật giữa dàn khách mời của buổi công chiếu.

Nhan sắc xinh đẹp, lộng lẫy của Khánh My trên thảm đỏ Trại Buôn Người

Nhan sắc xinh đẹp, lộng lẫy của Khánh My trên thảm đỏ Trại Buôn Người

Sự xuất hiện lần này cũng cho thấy Khánh My đang thực sự trở lại với hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm hạn chế xuất hiện. Trước đó, cô từng cho biết bản thân dành nhiều tâm sức để casting Trại Buôn Người và không đặt nặng vấn đề thù lao khi nhận dự án, bởi điều khiến cô quan tâm là ý nghĩa của câu chuyện mà bộ phim muốn truyền tải.

Khánh My tái xuất điện ảnh với Trại Buôn Người

Khánh My tên thật là Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM trước khi bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật. Khánh My khởi đầu với vai trò người mẫu nhờ lợi thế ngoại hình, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và xuất hiện trong nhiều dự án như Cuối Đường Băng, Váy Hồng Tầng 24, Mỹ Nhân Sài Thành, Ba Vợ Cưới Vợ Ba và Tình Xuyên Biên Giới.

Không chỉ đóng phim, Khánh My còn từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Năm 2016, cô tham gia Bước Nhảy Hoàn Vũ và giành ngôi Á quân. Người đẹp cũng từng phát hành MV và xuất hiện trong nhiều hoạt động thời trang, giải trí.

Năm 2018, tên tuổi Khánh My đặc biệt được chú ý khi cô công khai chuyện đời tư với Trường Giang. Sau giai đoạn đó, Khánh My dần hạn chế xuất hiện trong showbiz và dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh. Theo những chia sẻ gần đây, cô vẫn duy trì tình yêu với nghệ thuật nhưng muốn trở lại khi tìm được những dự án phù hợp. Việc góp mặt trong Trại Buôn Người vì thế được xem là một dấu mốc mới trong hành trình của nữ diễn viên.