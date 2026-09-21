Bộ phim không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô mà còn gây sốc vì những chi tiết quá thật.

Trại Buôn Người là bộ phim đang thu hút sự chú ý từ truyền thông và khán giả. Sở hữu một đề tài hoàn toàn mới mẻ, gai góc và hiếm hoi của màn ảnh rộng Việt Nam, phim được mong chờ sẽ mang đến cái nhìn trực diện, khốc liệt về một thế giới mà ai cũng nghe qua nhưng chưa từng được biết đến. Mất 4 năm để hoàn thiện bởi sự cầm trịch của bộ đôi đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang, phim gây tò mò không chỉ bởi những thước phim hành động chỉn chu, nội dung nghẹt thở mà đặc biệt ấn tượng vì có cả sự tham gia của một nạn nhân buôn người thật ngoài đời.

Hậu trường phim Trại Buôn Người. (Nguồn: YouTube)

Theo chia sẻ từ đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, ý tưởng thực hiện Trại Buôn Người được khơi nguồn từ những câu chuyện có thật. Từ năm 2022, vấn nạn buôn người rộ lên không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời của các nạn nhân hay gia đình họ mà còn để lại những hệ lụy nhức nhối cho xã hội. Cảm thấy đồng cảm sâu sắc trước nỗi đau của nạn nhân và nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất đã hạ quyết tâm phải đưa đề tài này lên màn ảnh rộng.

Trại Buôn Người được xây dựng từ những chất liệu đời thật (Ảnh: NSX)

Để phát triển một kịch bản chân thực nhất, ê-kíp Trại Buôn Người đã tìm hiểu mọi nguồn tư liệu từ việc tham khảo báo chí cho đến trực tiếp đến tận nơi để khảo sát thực tế. Trong hành trình này, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh có cơ duyên gặp gỡ Hồ Hải Hiếu - người sau này trở thành một diễn viên trong phim với danh nghĩa nạn nhân mang áo số 56 và cũng là nạn nhân bước ra từ một trại buôn người ngoài đời thực. Hồ Hải Hiếu không chỉ tham gia đóng phim mà còn là người cung cấp những thông tin, trải nghiệm xương máu tại các trại buôn người thực tế cho ê-kíp sản xuất.

Hiếu kể lại một chi tiết đầy ám ảnh: "Một tòa chứa khoảng 1.000 - 2.000 người hoặc vài trăm người tùy lúc, vì số lượng người ra vô còn nhiều lắm". Con số hàng ngàn người bị giam lỏng, biến thành nô lệ lao động trong một tòa nhà, cùng với dòng người "ra vào" tấp nập mà ẩn sau đó là biết bao số phận bị định đoạt, bị mua bán như một món hàng khiến người nghe không khỏi nổi da gà về mức độ khủng khiếp của đường dây tội phạm này.

Hồ Hải Hiếu vừa kể câu chuyện của mình vào phim, vừa trực tiếp đóng phim (Ảnh: NSX)

Anh vào vai nạn nhân mang áo số 56 (Ảnh: NSX)

Nhận xét về trường hợp "người thật việc thật" này, nhà sản xuất kiêm biên kịch Mèo Bích Trang bày tỏ sự khâm phục dành cho Hiếu: "Hiếu tuổi nhỏ nhưng thông minh, can đảm và dũng cảm để có thể ở trong trại 1 mình và đi ra ngoài". Đó là nguồn cảm hứng rất lớn để êkip tạo nên 1 nhân vật trong phim có hoàn cảnh y hệt Hiếu, càng làm tăng tính chân thật cho phim.

Để có thể tái hiện không gian một cách trọn vẹn nhất, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng vợ Mèo Bích Trang đã đến tận khu vực biên giới để khảo sát. Họ tận mắt chứng kiến quy mô hoành tráng, sự bảo mật nghiêm ngặt của nơi được gọi là "trại". Êkíp còn tìm gặp và hỏi thăm những người dân địa phương - những người từng tham gia giải cứu các nạn nhân vượt sông trốn chạy về nước. Họ cũng tìm hiểu về cuộc sống, công việc lẫn những áp lực kinh hoàng của những người làm việc bên trong các tổ chức đen tối này.

Từ sinh hoạt đến làm việc của các nạn nhân trong trại đều được nghiên cứu tỉ mẩn (Ảnh: NSX)

Từ những chất liệu đời thật đầy ám ảnh đó, Trại Buôn Người đã hoàn thiện sau nhiều năm ấp ủ và chuẩn bị ra mắt khán giả vào ngày 24/9 tới đây. Bộ phim được đầu tư với quy mô cực lớn khi quy tụ dàn diễn viên hùng hậu lên đến hơn 700 người, trong đó phần đông vào vai các nạn nhân để tái hiện đại cảnh trại giam một cách chân thực nhất.

Trại Buôn Người xoay quanh nhân vật Ny do nam diễn viên Steven Nguyễn thủ vai. Vì quyết tâm cứu em gái (Minh Kiên) sa bẫy buôn người ở vùng biên giới, Ny cùng người bạn thân đã bị bắt vào sào huyệt lừa đảo. Tại đây, đối mặt với những bi kịch thể xác lẫn tinh thần, anh đã cùng các nạn nhân khác âm thầm vạch ra một kế hoạch phản kháng, trốn chạy đầy nghẹt thở.

Ảnh: NSX

Bên cạnh Steven Nguyễn, phim còn có sự góp mặt của những tên tuổi gạo cội và thực lực như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, cùng các diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Tùng Mint, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai, Khánh My...