Han Soo Hee lại khiến khán giả và cả đồng nghiệp phải khó chịu.

Dù sở hữu nhan sắc và tài năng nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc, Han Soo Hee lại không ít lần làm mất lòng công chúng bởi thói quen ứng xử thiếu tinh tế. Mỗi khi dư luận vừa kịp nguôi ngoai sau một ồn ào cũ, cô lại tiếp tục khiến người hâm mộ ngán ngẩm bằng một vụ vạ miệng mới. Mới đây nhất, cô lại một lần nữa nhận nhiều lời chỉ trích từ dư luận khi buông lời đùa cợt bị đánh giá là kém duyên ngay trên sóng phát thanh trực tiếp.

Han Soo Hee xinh đẹp nhưng hay vạ miệng

Cụ thể, Han So Hee cùng nam diễn viên gạo cội Choi Min Sik vừa tham gia một chương trình với tư cách khách mời để quảng bá cho bộ phim The Intern. Trong buổi trò chuyện, người dẫn chương trình Son Suk Hee và tiền bối Choi Min Sik đã dành nhiều lời khen ngợi cho nguồn năng lượng thuần khiết và sự năng động của tuổi trẻ mà Han So Hee sở hữu. Đáp lại lời khen từ hai bậc tiền bối đáng tuổi cha chú, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn nhưng ngay sau đó lại thản nhiên buông một câu đùa: "Nhưng mà chết thì không theo thứ tự đâu ạ".

Việc đề cập đến chuyện sinh tử trước mặt người lớn tuổi khiến bầu không khí tại trường quay bỗng chốc "sượng trân". Dù Han So Hee đã nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, MC kỳ cựu Son Suk Hee vẫn phải chấn chỉnh ngay trên sóng: "Cô không được nói những lời như vậy đâu" để khép lại tình huống ngượng ngùng.

Câu "ranh giới giữa hài hước giữa vô duyên rất mong manh" như sinh ra để dành cho Han So Hee

Đoạn hội thoại ngắn nhanh chóng trở viral trên MXH với nhiều ý kiến trái chiều. Đại đa số netizen xứ Hàn bày tỏ sự ngán ngẩm, cho rằng Han So Hee đang nhầm lẫn giữa sự "thẳng tính" với hành vi thiếu chín chắn và vô lễ. Nhiều bình luận chỉ trích cô không tôn trọng văn hóa kính ngữ cốt lõi của Hàn Quốc khi đem chuyện qua đời ra làm trò đùa trước mặt người lớn tuổi. "Han Soo Hee sao thế hả trời?", "Cô ta vô duyên đến mức tôi quen luôn rồi", "Không bất ngờ lắm nhưng nghe cổ nói vậy thì cũng ngán thật đấy", "Han Soo Hee dừng lại đi trời ơi", "Miệng xinh để làm gì ạ?"... là một bài bình luận.

Nhìn lại quá khứ, sự cố vừa rồi không phải lần đầu tiên phát ngôn của Han So Hee gây tranh cãi. Năm 2021, khi phỏng vấn về bộ phim My Name, Han Soo Hee từng phát biểu bản thân chỉ biết đến cảnh nóng ngay trong lúc đang quay, vô tình đẩy đạo diễn Kim Jin Min vào thế bị chỉ trích nặng nề vì nghi vấn ép buộc diễn viên. Đến đầu năm 2024, Han So Hee lại mất điểm tại một sự kiện quốc tế ở Paris khi đột ngột nhíu mày, quát lớn yêu cầu đám đông giữ im lặng. Đỉnh điểm là scandal tình ái tay ba với Ryu Jun Yeol và Hyeri, vụ việc thêm phần ồn ào bởi cô liên tục đăng tải những trạng thái bốc đồng, mất bình tĩnh trên mạng xã hội khiến hình tượng Han Soo Hee sụp đổ nghiêm trọng.

Ồn ào người thứ 3 cũng là do Han So Hee tự làm tự chịu, phát ngôn thiếu kiểm soát rồi lại phải xin lỗi

Quay trở lại với The Intern mà Han Soo Hee đang quảng bá, đây là bản remake của bộ phim Hollywood nổi tiếng toàn cầu cùng tên, với sự tham gia của Robert De Niro và Anne Hathaway. Nội dung chính của phim kể về câu chuyện công sở ấm áp, nhân văn xoay quanh sự va chạm thế hệ. Trong The Intern, Han So Hee vào vai Lee Seon Woo - một nữ CEO trẻ tuổi, tài năng và luôn áp lực, bận rộn của công ty thời trang startup. Trong khi đó, Choi Min Sik trong vai Ki Ho, một thực tập sinh kỳ cựu 70 tuổi mang sự chân thành và trải nghiệm cuộc đời để giúp đỡ người sếp trẻ.

Tác phẩm hiện đang gặt hái thành tích ấn tượng khi đứng Top 1 phòng vé Hàn Quốc 5 ngày liên tiếp và vượt mốc 400.000 khán giả chỉ trong tuần đầu công chiếu, trực tiếp hạ bệ chuỗi thống trị kéo dài của các bom tấn Hollywood.

Han Soo Hee và Choi Min Sik là bản Hàn của Robert De Niro và Anne Hathaway

Nguồn: Naver