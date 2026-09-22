Nữ diễn viên được mệnh danh là "Quốc bảo nhan sắc", tuổi 45 trẻ đẹp như học sinh, mỗi tập phim nhận thù lao 6,5 tỷ đồng

Tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn là cái tên có sức nặng hiếm thấy trong showbiz Hàn. Cô vừa được Bottega Veneta bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu toàn cầu, vừa khiến mạng xã hội dậy sóng với diện mạo trẻ trung như học sinh.

Mới đây, Song Hye Kyo chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản trên Instagram cá nhân có khoảng 18 triệu người theo dõi. Không váy áo cầu kỳ hay tạo hình được chăm chút như trên thảm đỏ, nữ diễn viên chỉ đeo kính râm, diện áo thun ngắn tay cổ tròn cùng quần jeans xanh nhạt. Thế nhưng chính vẻ giản dị ấy lại khiến những bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung, làn da sáng và đường nét gương mặt thanh tú. Kenh14 dẫn lại những phản ứng trên mạng xã hội Hàn Quốc, trong đó nhiều khán giả bất ngờ trước vẻ ngoài của nữ diễn viên và gọi cô là “mỹ nhân không tuổi”.

Phong cách đời thường của Song Hye Kyo cũng cho thấy mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa cô và Bottega Veneta. Trước khi chính thức trở thành đại sứ, nữ diễn viên đã nhiều lần xuất hiện với những thiết kế của nhà mốt Italy, đặc biệt là các mẫu túi Intrecciato. Từ áo varsity, jacket phong cách quân đội đến áo thun trắng và quần jeans, cô thường kết hợp chúng theo cách khá tiết chế, không phô trương logo.

Ngày 18/9, Bottega Veneta chính thức công bố Song Hye Kyo là đại sứ thương hiệu toàn cầu. Nhà mốt đánh giá cao sự gắn kết lâu dài của cô với thời trang, nghệ thuật và văn hóa, đồng thời cho rằng hình ảnh của nữ diễn viên phù hợp với những giá trị mà thương hiệu theo đuổi như nghề thủ công và sáng tạo. Giám đốc Sáng tạo Louise Trotter cũng cho biết sự quan tâm của Song Hye Kyo đối với nghệ thuật và nghề thủ công là một trong những điểm khiến cô phù hợp với Bottega Veneta.

Thực tế, câu chuyện giữa Song Hye Kyo và Bottega Veneta không bắt đầu từ danh phận đại sứ. Tháng 2/2020, cô từng ngồi hàng ghế đầu tại show Thu Đông 2020 của thương hiệu ở Milan, thời điểm Daniel Lee còn giữ vị trí Giám đốc Sáng tạo. Sáu năm sau, mối quan hệ ấy được nâng lên thành một hợp tác chính thức ở cấp độ toàn cầu.

Sinh năm 1981 tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo bước chân vào ngành giải trí từ năm 1996 sau khi chiến thắng một cuộc thi người mẫu. Một năm sau, cô có vai diễn đầu tiên trong Soonpoong Clinic. Đến năm 2000, Trái tim mùa thu đưa tên tuổi Song Hye Kyo vượt ra khỏi Hàn Quốc. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu qua Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời và đặc biệt là The Glory.

Sau gần ba thập kỷ hoạt động, Song Hye Kyo không còn đơn thuần là một ngôi sao truyền hình. Cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Hallyu, đồng thời duy trì sức hút mạnh trong lĩnh vực quảng cáo và thời trang. Việc liên tiếp xuất hiện trong các chiến dịch của những thương hiệu xa xỉ cho thấy giá trị thương mại của nữ diễn viên vẫn rất lớn dù cô ngày càng chọn lọc hơn trong hoạt động nghệ thuật.

Năm 2026, Song Hye Kyo góp mặt trong top 10 nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc, dựa trên ước tính tổng tài sản do Enterprise Wired công bố.

Cụ thể, Song Hye Kyo đứng thứ ba trong danh sách với khối tài sản ước tính khoảng 60 triệu USD. Theo Enterprise Wired, nữ diễn viên nhận khoảng 250.000 USD cho mỗi tập phim (khoảng 6,5 tỷ đồng).

Sau thành công của nhiều tác phẩm như "Trái tim mùa thu", "Ngôi nhà hạnh phúc", "Hậu duệ mặt trời" và "The Glory", cô tiếp tục duy trì sức hút trong làng giải trí Hàn Quốc.

Ngoài diễn xuất, Song Hye Kyo còn có nguồn thu lớn từ các hợp đồng quảng cáo, hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp quốc tế, cùng các khoản thu từ bản quyền và hoạt động thương mại.

Song Hye Kyo hiện đang sống trong một căn biệt thự đơn lập sang trọng ở khu Samseong-dong, quận Gangnam, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Căn nhà mang phong cách tối giản, tinh tế và ấm cúng, là nơi cô tận hưởng cuộc sống đời thường kín đáo bên thú cưng và bạn bè thân thiết. Sau khi kết thúc 14 năm hợp tác với công ty quản lý UAA, cô hiện xây dựng hệ thống quản lý mới cùng đội ngũ cộng sự lâu năm.

Nguồn ảnh Instagram nhân vật - kyo1122