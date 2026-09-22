Sai lầm chí mạng của mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Nhiều người cho rằng mỹ nhân đẹp nhất thế giới đã có một quyết định cực kỳ sai lầm.

The Scandal đang trở thành cái tên gây chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh những chủ đề xoay quanh nội dung và các cảnh thân mật táo bạo, bộ phim cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, nhân vật nữ chính An Hui Yeon do Nana đảm nhận là một trong những trường hợp được bàn luận nhiều.

Diện mạo của Nana trong The Scandal đang gây tranh cãi (ảnh: Netflix)

Ở The Scandal, Nana xuất hiện với tạo hình tương đối đơn giản nhằm phù hợp với hình tượng một góa phụ trẻ sống trong xã hội chịu nhiều ràng buộc của lễ giáo. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nữ diễn viên bị làm cho trông nhợt nhạt, thiếu sức sống và không phát huy được những đường nét vốn rất nổi bật của cô.

Thế nhưng, điều gây tranh luận hơn cả lại nằm ở đôi môi. Trên mạng xã hội xuất hiện những nhận xét cho rằng Nana đã can thiệp filler môi, khiến bộ phận này trở nên đầy đặn và khác biệt rõ rệt so với hình ảnh trước đây. Sự tranh luận càng được chú ý bởi Nana từng nổi tiếng với nhan sắc được đánh giá rất cao. Chưa kể, việc đôi môi khác lạ dường như cũng ảnh hưởng diễn xuất của Nana khiến không ít phân cảnh, biểu cảm của cô trông rất đơ cứng. Điều này khiến cho Nana trở thành cái tên bị chỉ trích nhiều nhất khi The Scandal lên sóng.

Nana trông nhợt nhạt, thiếu sức sống (ảnh: Netflix)

Cho những ai chưa biết, cựu thành viên After School nhiều lần xuất hiện trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất của TC Candler, thậm chí từng đứng ở vị trí số 1. Vì vậy, khi những hình ảnh trước đây của nữ diễn viên được chia sẻ trở lại, không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối và cho rằng lựa chọn can thiệp lên gương mặt dù là tiêm hay dao kéo thì cũng quá sai lầm. Tất nhiên, cũng có những ý kiến theo chiều ngược lại. Một bộ phận khán giả nhận xét Nana ở hiện tại vẫn rất xinh đẹp, chỉ là mang một vẻ đẹp khác so với trước đây.

Việc thích diện mạo nào hơn suy cho cùng phụ thuộc vào thẩm mỹ của mỗi người. Dẫu vậy, điểm đáng nói là diện mạo hiện tại của Nana mang cảm giác càng thêm hiện đại, từ đó tạo ra sự lệch pha khi đặt vào bối cảnh cổ trang. Đặc biệt, đôi môi đầy đặn càng trở thành chi tiết thu hút ánh nhìn trong những cảnh quay cận mặt.

Bình luận của netizen về Nana: - Xưa cũng sửa này sửa nọ mà vừa đủ đẹp. Giờ fomo mấy cái tiêm tủng nó phá mặt thực sự. Tui thấy ai tiêm cũng kỳ đi, dễ nghiện, mà quảng cáo toàn là kêu không sao, tiêm đi tiêm lại được thêm nhựa. - Tui thấy tiêm môi xong vẫn đẹp, mà nét đẹp alpha luôn á. - Hồi Kill It đỉnh cao nhan sắc của bả. - Sống đủ lâu để có 1 ngày thấy Nana bị bash nhan sắc. - Ôi trước đẹp bao nhiêu giờ nhìn cái môi chán thực sự. - Cái môi tiêm trái tim lộ quá. Cứ tới cảnh cô là bị nhìn chằm chằm vào môi. Đóng cổ trang mà môi sưng tều trông kỳ quá. - Nhìn trực diện thì đẹp thôi chứ nhìn ngang cái là lộ liền. - Đùa chứ đang đẹp mà sửa chi vậy. - Tiêm môi là sai lầm rồi. - Giờ cũng đẹp mà, không hiểu mọi người tiếc cái gì. - Trong phim thôi chứ giờ bả vẫn xịn mà.

Trong The Scandal, Nana vào vai An Hui Yeon, một góa phụ trẻ chưa có nhiều trải nghiệm tình ái. Cuộc sống của cô bị đảo lộn khi vướng vào mối quan hệ phức tạp với Phu nhân Cho và Cho Won. Hai nhân vật này vốn lập ra một thỏa thuận nhằm thao túng chuyện tình cảm của người khác, thách thức những giới hạn của xã hội phong kiến. Thế nhưng, sự xuất hiện của An Hui Yeon dần khiến trò chơi vượt khỏi dự tính, kéo cả ba vào những rung động và xung đột không thể lường trước.