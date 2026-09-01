Có gì trong bộ phim 19+ của Son Ye Jin và Ji Chang Wook đang viral khắp MXH?

The Scandal bước vào đường đua phim Hàn tháng 9 với một lợi thế gần như không cần phải chứng minh: Son Ye Jin trở lại cổ trang sau hơn hai thập kỷ, Ji Chang Wook thử sức với hình tượng tay chơi đểu giả, Nana lần đầu khoác lên mình hanbok, còn câu chuyện lấy cảm hứng từ kiệt tác của Pháp Dangerous Liaisons và bản phim điện ảnh kinh điển Untold Scandal (2003) vốn đã quá nổi tiếng với những trò chơi tình ái đầy toan tính, dục vọng, phản bội và quyền lực.

Phim cũng không giấu tham vọng khi kéo dài câu chuyện thành 8 tập, đầu tư mạnh vào mỹ thuật và đặt yếu tố 19+ ở vị trí nổi bật để trở thành “mồi câu” khiến người ta phải đếm ngược từng ngày chờ xem. Ngay khi lên sóng ngày 18/9, tác phẩm nhanh chóng lọt Top 1 tại Hàn Quốc và Việt Nam, trong khi những cảnh thân mật giữa Ji Chang Wook và Nana trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội.

Nhưng The Scandal càng có nhiều thứ để gây chú ý, khoảng cách giữa kỳ vọng và kết quả lại càng hiện rõ. Đây là một tác phẩm có phần nhìn được đầu tư, có diễn viên hạng S và có một câu chuyện vốn chứa nhiều chất liệu để đào sâu. Tiếc rằng khi vỏ bọc hào nhoáng được bóc ra, những thứ đáng lẽ phải khiến bộ phim trở nên day dứt, ám ảnh lại dừng ở mức gợi mở, trở thành một trải nghiệm khiên cưỡng và đứt gãy.

Đẹp từ bối cảnh đến diễn viên nhưng trớ trêu lại gây tranh cãi ở tạo hình nữ chính

The Scandal không khiến người xem thất vọng về thế giới Joseon mà phim dựng lên. Không cần quá xa hoa hay lộng lẫy, những khu vườn, gian phòng, bàn tiệc, ánh sáng và các khung hình cận được xử lý theo hướng giàu tính hội họa đã đủ để làm phim trở nên mãn nhãn. Trang ZAPZEE nhận xét, series kết hợp hình ảnh mang màu sắc như tranh màu nước với mỹ học truyền thống Hàn Quốc, tạo nên một diện mạo riêng cho câu chuyện tình ái đầy dục vọng.

Phục trang cũng được đầu tư kỹ. Tạo hình của phu nhân Cho (Son Ye Jin), Cho Won (Ji Chang Wook) và Hui Yeon (Nana) không chỉ nhằm tái hiện Joseon mà còn góp phần phân biệt tính cách, địa vị và trạng thái tâm lý của từng người. Ngay từ loạt ảnh quảng bá, phu nhân Cho đã được xây dựng với vẻ quý phái, kín đáo nhưng khó đoán. Cho Won mang phong thái phong lưu nhưng là công tử có học thức thì diện những bộ trang phục lụa là và bóng bẩy, còn Hui Yeon được đặt trong những bộ hanbok trắng may đơn giản để nhấn mạnh vẻ tang thương và đoan trang của một góa phụ trẻ.

Thế nhưng, phần đầu tư cho tạo hình không đồng nghĩa với việc diễn viên đều có diện mạo thuyết phục. Son Ye Jin trở lại với cổ trang ở tuổi 44, và đây cũng là một trong những điểm khiến tạo hình của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phu nhân Cho cần một vẻ đẹp quyền lực và đủ sức thuyết phục người xem về sức hấp dẫn khi khiến Cho Won say mê và nguyện làm mọi cách để có được nàng. Trong khi đó, Son Ye Jin dù vẫn giữ được khí chất thanh lịch vốn có nhưng một số góc máy, kiểu tóc và cách trang điểm khiến cô bị xuống sắc, thậm chí là lộ nếp nhăn, không đạt được cảm giác lôi cuốn, quyến rũ như kỳ vọng dành cho nhân vật.

Đó là chưa kể về diễn xuất. Xinh đẹp là chưa đủ, Son Ye Jin vẫn quá hiền để có thể toát lên vẻ sắc sảo, ích kỷ của một kẻ tự tin, trí tuệ giỏi giang và có khả năng thao túng tâm lý thượng thừa. Từ đó tạo nên sự bấp bênh trong ngữ cảnh, rằng vì lý gì mà gã trăng hoa như Cho Won từ đầu đến cuối luôn một lòng một dạ và bộc lộ sự khờ dại của mình trước người phụ nữ này? Không sai khi nói The Scandal như một bước lùi của Son Ye Jin.

Nana còn gây tranh luận rõ hơn. Ngoại hình và gương mặt như lai Tây cùng khí chất vốn thiên về thời trang của nữ diễn viên tạo cảm giác lệch khỏi không gian Joseon. Kiểu tóc búi gọn cùng trang phục hanbok vốn mang hơi hướng truyền thống, nhưng đường nét trên gương mặt của nữ diễn viên lại quá hiện đại, kết hợp cùng nhau trông lạc quẻ rõ ràng. Đặc biệt là đôi môi đầy đặn của nữ diễn viên cũng bị nhận xét là tiêm filler quá đà, càng nhìn càng thấy không hợp vớ một vai diễn cần thể hiện được sự mong manh, đau buồn nhưng vẫn đoan chính và tự trọng.

Nếu ở bản gốc, nhân vật của Nana dù rơi vào nghịch cảnh nhưng vẫn kiêu kỳ, khiến Cho Won phải ra sức cưa cẩm để có được nàng thì ở bản phim này, cô lại hiện lên là một người phụ nữ yếu đuối, luôn co rúm người và sẵn sàng trao cả trái tim lẫn cơ thể cho một người đàn ông chỉ vì đôi ba dòng thư mùi mẫn.

"Trả lại Ji Chang Wook đây"

"Nhìn anh nghèo khổ quen rồi giờ nhìn anh giàu không quen, mà đã giàu lại còn phong lưu, Sở Khanh", "Anh không giàu thì thôi chứ anh đã giàu là anh còn đê tiện nữa", "Ôi giời ơi, trả lại Ji Chang Wook đây, tự nhiên thấy anh nghèo cũng cũng"... là những bình luận phủ kín khắp MXH sau khi xem tạo hình và diễn xuất của Ji Chang Wook.

Quả thực, Ji Chang Wook trong vai Cho Won là bất ngờ lớn nhất. Cho Won khác xa những hình tượng quen thuộc của nam diễn viên. Anh là tay chơi nổi tiếng nhất Hanyang, sống bằng sự quyến rũ và xem việc chinh phục phụ nữ như một cuộc chơi cả thèm chóng chán. Cho Won tự tin, phong lưu, thậm chí là Sở Khanh và trơ tráo khiến Ji Chang Wook phải phá bỏ hình ảnh nam chính lý tưởng thường thấy. Ở nam diễn viên, khán giả đã nhìn thấy trong vai diễn này vẻ đểu giả, khó ưa đội lốt một học giả tử tế và thấu hiểu mọi sự trên đời mỗi khi "múa mồm" với các cô gái.

Nhưng Cho Won của Ji Chang Wook cũng không chỉ là "gã điên" sát gái. Khi cuộc cá cược bắt đầu vượt khỏi dự tính, sự tự tin của anh dần nhường chỗ cho bất an, ghen tuông và tổn thương. Ji Chang Wook thể hiện khá rõ sự chuyển dịch này qua những thay đổi nhỏ trong ánh mắt và biểu cảm, để rồi từ một tay chơi tỉnh bơ, anh lộ nguyên hình là người đàn ông bất lực trước những cảm xúc sâu sắc cho người con gái anh ám ảnh cả đời mà chính mình cũng không lường trước hết.

Ji Chang Wook được trao cơ hội để chơi một người đàn ông vừa quyến rũ vừa ích kỷ, vừa đáng ghét vừa đáng thương. Và anh đã tận dụng khá tốt cơ hội đó.

Trò chơi tình ái hấp dẫn nhưng chemistry không tương xứng

Cốt lõi của The Scandal là một cuộc cá cược. Phu nhân Cho thách thức Cho Won chinh phục Hui Yeon, người góa phụ nổi tiếng đoan trang và khó tiếp cận. Một trò chơi vốn bắt đầu bằng dục vọng và hiếu thắng dần biến thành một mê cung tình cảm, khi người tham gia không còn phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật.

Về mặt ý tưởng, đây là chất liệu rất tốt. Nhưng để câu chuyện thực sự thuyết phục, những mối quan hệ trung tâm phải gom được đủ chất liệu để khán giả cũng thấy yêu, thấy ghét, thấy hận thù cùng nhân vật. Đây là điểm The Scandal chưa làm tới.

Cho Won và Hui Yeon có sự tò mò và hấp dẫn thể xác, có những cảnh thân mật đốt cháy màn hình, gây bão MXH nhưng chemistry giữa Ji Chang Wook và Nana chưa đủ mạnh để khiến cảm giác rung động của hai nhân vật trở thành điều khán giả có thể cảm nhận rõ ràng. Thời lượng dài chỉ khiến câu chuyện càng thêm lê thê chứ không nhấn nhá được gì mùi mẫn cho tuyến tình cảm này.

Vấn đề tương tự cũng xuất hiện ở phu nhân Cho và Cho Won. Hai người có quá khứ bên nhau, có lời hứa hẹn chưa thể hiện thực hóa, có dục vọng, có sự ám ảnh và những cảm xúc bị dồn nén trong thời gian dài. Đáng lẽ, đây phải là một cuộc đấu trí tình ái ma mị, nơi hai kẻ thao túng vừa coi nhau là đối thủ, vừa là tri kỷ duy nhất hiểu rõ phần bản năng tăm tối của đối phương. Nhưng trên màn ảnh, sự liên kết giữa họ chỉ dừng lại ở những màn tung hứng thoại trả bài gượng gạo và vài cử chỉ mơn trơn mang tính hình thức như thể mối quan hệ này quan trọng thế nào thì người xem đã biết rồi. Từ thuở nhỏ đến khi gặp lại, hai người không thể hiện được sự ám ảnh về đối phương.

Thời lượng 8 tập phim là quá dài, tất cả hỉ nộ ái ố như gom hết vào tập 8, song cao trào cũng chưa đủ mạnh để để lại cảm xúc bùng nổ và dư âm day dứt.

Cảnh nóng nhức nhối như để tô vẽ cho mác 19+

Yếu tố 19+ là một phần quan trọng trong cách The Scandal quảng bá bản thân. Thực tế là các cảnh nóng trong phim đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi phim phát hành, song ngoài việc "sốc" tinh thần bởi lâu lắm mới thấy một bộ phim Hàn Quốc táo bạo như vậy thì những cảnh nóng của phim lại rơi vào bẫy lạm dụng, nhồi nhét thừa thãi.

Có những phân đoạn thân mật thực sự có giá trị về mặt tâm lý khi cho thấy nhân vật đang tiến gần nhau, sự cân bằng quyền lực thay đổi hoặc một cuộc chơi đã vượt khỏi giới hạn ban đầu. Những cảnh này có lý do để tồn tại.

Nhưng cũng có những đoạn khiến yếu tố tình dục trở thành phần trang trí quá trực diện. Khi dục vọng đã là một trong những động cơ quan trọng nhất của câu chuyện, việc liên tục nhấn mạnh nó bằng hình ảnh không thể làm câu chuyện sâu hơn. Ngược lại, sự xuất hiện dễ dãi của một số cảnh nóng còn làm giảm tính gợi cảm vốn có thể trở thành thế mạnh của phim, thậm chí xem chỉ thấy dung tục và phản cảm. Để rồi sau tất cả, thứ đọng lại trong hầu hết khán giả lại là "vòng ba lần đầu lộ diện" của Ji Chang Wook.

Nhiều tham vọng, thiếu chiều sâu

Đáng tiếc hơn cả là The Scandal không thiếu tham vọng về nội dung. Bên dưới những cuộc chơi tình ái, phim còn nhấn nhá thêm câu chuyện về quyền lực, tự do cá nhân, hôn nhân và vị thế của phụ nữ trong xã hội phong kiến. Phu nhân Cho không đơn thuần là một người phụ nữ tham vọng, cô là sản phẩm của một thế giới mà lựa chọn và sự phát triển của phụ nữ bị giới hạn bởi gia đình, danh dự và những cuộc hôn nhân mà họ không hoàn toàn có quyền quyết định. Cuộc hôn nhân, gia đình và địa vị xã hội vì thế vừa đem lại cho cô quyền lực, vừa trở thành chiếc lồng mà cô không dễ bước ra. Thứ cô muốn chỉ là bộ óc của mình được mọi người biết tới và thưởng thức - dù là trong âm thầm. Chính vì không thể trực tiếp lựa chọn cuộc đời mình, phu nhân Cho tìm cách giành quyền kiểm soát bằng những nước đi gián tiếp, trong đó có việc biến tình cảm của người khác thành một cuộc chơi.

Hui Yeon lại bị trói buộc bởi một hình thức khác của khuôn phép và giáo điều cổ hủ. Cô là một góa phụ trẻ mất chồng trước khi hai người kịp hoàn thành hôn lễ, từ đó bị đặt dưới kỳ vọng phải giữ trọn tiết hạnh. Và sự ràng buộc ấy không chỉ nằm ở một quy tắc xã hội, nó dần trở thành cách người khác định nghĩa cuộc đời cô. Hui Yeon gần như không được tự quyết định mình muốn sống thế nào, bởi bất kỳ lựa chọn nào đi lệch khỏi hình ảnh một góa phụ đoan chính đều có thể trở thành vết nhơ đối với gia đình và danh dự mà cô phải gánh. Cuộc gặp gỡ với Cho Won vì thế không đơn thuần mở ra một chuyện tình mà là lần đầu tiên khiến Hui Yeon phải đối diện với câu hỏi mình thực sự muốn gì cho cuộc đời mình.

Còn Cho Won tưởng như là người tự do nhất trong ba nhân vật. Anh là đàn ông, xuất thân danh giá, có ngoại hình, tiền bạc, học thức và tiếng tăm của một tay phong lưu có thể dễ dàng bước qua những cuộc tình mà không phải trả giá. Nhưng sự tự do ấy với anh lại là một chiếc lồng. Đằng sau vẻ bất cần là những kỳ vọng của gia đình, danh dự dòng họ và những chuẩn mực dành cho một người đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc. Ngay cả cuộc cá cược với Lady Cho cũng không chỉ là trò tiêu khiển, bởi bên cạnh việc không có được người mình ám ảnh suốt bấy nhiêu năm thì khi lời nói dối bị phơi bày, anh có thể làm tổn hại đến danh dự của chính mình và gia tộc.

Những chất liệu này khi thêm vào hoàn toàn có thể tạo nên một lớp nghĩa sắc sảo hơn cho câu chuyện tình ái. Tuy nhiên, The Scandal mới dừng ở việc đặt ra vấn đề thay vì thực sự đào sâu chúng. Phim nói về tự do nhưng hành trình giành lấy tự do của nhân vật chưa đủ thuyết phục, nói về tình yêu nhưng những chuyển biến cảm xúc quan trọng lại chưa được nuôi dưỡng đủ lâu để tạo ra cảm giác day dứt, nói về định kiến xã hội nhưng hời hợt khó cảm, khiến sau tất cả phim như một nồi lẩu thập cẩm được nêm nếm kém đậm đà.

Điều này càng trở nên rõ rệt khi câu chuyện được kéo dài thành tám tập. Thời lượng dài hơn đáng lẽ cho phép The Scandal đi sâu vào quá khứ, tâm lý và những mâu thuẫn xã hội phía sau cuộc chơi. Nhưng với bộ phim này, 8 tập chỉ khiến cho câu chuyện thêm phần lê thê, dài dòng, bôi vẽ nhiều tình tiết thừa thãi.

Chấm điểm: 2.5/5

Sau cùng, The Scandal để lại cảm giác lửng lơ hơn là thỏa mãn. Một câu chuyện có đủ chất liệu để trở nên sắc sảo nhưng lại chưa được đào sâu đến nơi đến chốn, khiến những biến động tình cảm càng về sau càng khó tạo ra sức nặng tương xứng. Ngay cả Son Ye Jin với màn trở lại dòng phim cổ trang sau nhiều năm cũng chưa thể hiện được một vai diễn đủ sức trở thành dấu mốc mới trong sự nghiệp.

Có lẽ nghịch lý lớn nhất của The Scandal nằm ở chính nhãn 19+. Nó giúp bộ phim tạo cú hích tò mò ngay từ đầu, dù bị nhồi nhét phản cảm nhưng cũng chính những cảnh nóng giữ nhiệt cho phim thay vì được truyền tai nhau là hay ho. Với một tác phẩm vốn muốn remake để kể nhiều hơn về dục vọng, quyền lực và những giới hạn của con người, đó là một kết cục đáng tiếc.