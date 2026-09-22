Xuất hiện chị Hằng miền Tây đẹp tê tái, ăn gì mà hút hồn thế nàng ơi!

Nhan sắc này đúng chuẩn chị Hằng từ cung trăng bước xuống rồi!

Trung thu còn chưa tới nhưng khán giả miền Tây đã sớm được gặp một “chị Hằng” khiến nhiều người phải phát cuồng. Cụ thể trong chuyến cinetour quảng bá Lên Hương, ekip làm phim đã chơi lớn, nhập vai thành loạt nhân vật quen thuộc của mùa trăng như chị Hằng, chú Cuội, thỏ ngọc, thậm chí có cả… cây đa.

Trong dàn nhân vật đặc biệt này, gây chú ý nhất phải kể đến Lê Hạ Anh với màn hóa thân thành Hằng Nga. Nữ diễn viên diện trang phục trắng, kết hợp kiểu tóc buộc cao và dải ruy băng hồng dài phía sau. Tạo hình không quá cầu kỳ nhưng rất hợp với vẻ ngoài của Hạ Anh, giúp nữ diễn viên trông vừa dịu dàng, thanh thoát vừa nổi bật. Đặc biệt, visual xinh đẹp của cô khiến màn hóa thân này nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất của xuyên suốt hành trình chuỗi cinetour Lên Hương.

Trong Lên Hương, Lê Hạ Anh vào vai Ánh, con gái nuôi của chủ tiệm nail cạnh nhà Tâm (Võ Tấn Phát). Tưởng đâu chỉ là nhân vật được thêm thắt để làm nền cho cuộc đời của nam chính, ngờ đâu Ánh cũng có quá khứ đặc biệt, liên hệ mật khiết với chính những người cộng sự trong công việc mới của Tâm. Vai diễn này tuy không quá nhiều đất diễn nhưng lại giúp Lê Hạ Anh thể hiện được khả năng thay đổi cảm xúc cực kỳ linh hoạt của mình. Đặc biệt, phần tạo hình, trang phục của Ánh cũng được nhiều người chú ý, là một điểm nhấn thú vị của Lên Hương.

Lên Hương là bộ phim tâm lý, gia đình, hài hước do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông thực hiện, lấy bối cảnh khá đặc biệt khi câu chuyện xoay quanh nghề mai táng và một trại hòm. Nhân vật trung tâm là Tâm, một chàng trai làm nghề giao vịt quay, đang cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Trong lúc bế tắc, anh gặp bà Mũi (Hồng Đào), chủ một trại hòm đang ế khách. Từ đây, Tâm chấp nhận tham gia một giao kèo kỳ lạ và vô tình bước chân vào công việc tổ chức tang lễ. Phim được đánh giá cao bởi mang đến những góc nhìn mới về công việc tổ chức tang lễ cũng như khai thác câu chuyện cảm động về tình mẫu tử.

Hình ảnh trong phim Lên Hương

Về phòng vé, Lên Hương có màn khởi đầu khá đáng chú ý. Phim vượt mốc 30 tỷ đồng sau ba ngày chiếu sớm. Hiện tại, doanh thu đã cán mốc gần 100 tỷ dù mới chiếu chính thức được 5 ngày và vẫn liên tục duy trì vị trí top 1 - top 2 phòng vé hằng ngày. Thành tích này giúp Khương Ngọc giữ chuỗi liên tiếp 3 phim thành công, trở thành một trong những đạo diễn mới đánh đâu thắng đó, có màu sắc rất riêng của điện ảnh Việt.