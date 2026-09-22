Hành trình sự nghiệp của cô gái này luôn là chủ đề được khán giả quan tâm.

IU là một trong những cái tên hiếm hoi của làng giải trí Hàn Quốc có thể cùng lúc đứng vững ở hai vị trí: ngôi sao K-pop hàng đầu và diễn viên được giới chuyên môn lẫn khán giả ngày càng công nhận. Xuất thân là một ca sĩ solo, IU (Lee Ji Eun) nổi tiếng từ năm 2008 và nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của showbiz Hàn. Nhưng nếu âm nhạc giúp cô tạo dựng vị thế, phim ảnh lại là nơi IU có một hành trình chuyển mình đáng chú ý.

Năm 2025, tên tuổi IU một lần nữa phủ sóng mạnh khi cô trở lại màn ảnh nhỏ với Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, bộ phim Netflix hợp tác cùng Park Bo Gum, Moon So Ri và Park Hae Joon. Phim gây ra cơn bão toàn cầu, trở thành tác phẩm thành xuất sắc nhất nhì truyền hình Hàn 2025. Đáng chú ý, trước thời điểm phim lên sóng, IU từng gây xôn xao khi xuất hiện thông tin cô nhận 500 triệu won cho mỗi tập. Nếu lấy con số này nhân với 16 tập, tổng thù lao sẽ lên tới 8 tỷ won, tương đương khoảng 147 tỷ đồng. Con số quá lớn lập tức khiến truyền thông và khán giả bàn tán về mức cát-xê thuộc hàng cao nhất dành cho nữ diễn viên Hàn Quốc.

Thời gian đầu lấn sân diễn xuất, IU từng đối mặt với không ít hoài nghi vì xuất thân là idol. Cô từng bị đánh giá là diễn xuất chưa tự nhiên, biểu cảm hạn chế và khó thoát khỏi hình ảnh một nữ ca sĩ nổi tiếng. Một trong những bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2018 với My Mister. Chính IU sau này cũng xem vai Lee Ji An là bước ngoặt trong hành trình diễn xuất kéo dài hơn một thập kỷ, bởi vai diễn giúp cô có cơ hội tiếp tục thử sức với những nhân vật phức tạp hơn.

Sau My Mister, IU liên tục mở rộng phạm vi diễn xuất với Hotel Del Luna, Persona, Broker, Dream, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt và gần đây là Perfect Crown. Đặc biệt, việc hợp tác với những đạo diễn, biên kịch và dàn diễn viên tên tuổi cho thấy vị trí của IU trong lĩnh vực phim ảnh đã khác xa thời điểm cô mới bắt đầu.

Nhưng bên cạnh danh tiếng của một ca sĩ và diễn viên đình đám, IU còn có một profile khá bất ngờ khi cô từng nhiều năm đảm nhận vai trò cảnh sát danh dự của Hàn Quốc. Năm 2012, IU được lựa chọn làm đại sứ tuyên truyền cho chiến dịch phòng chống bạo lực học đường của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Một năm sau, cô chính thức được bổ nhiệm làm sĩ quan cảnh sát danh dự và tiếp tục tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường. Đến năm 2014, IU thậm chí được đặc cách thăng cấp, đồng thời được gia hạn nhiệm kỳ cảnh sát danh dự thêm 2 năm. Trong thời gian đảm nhận vai trò này, nữ nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là quảng bá đường dây 117 - kênh hỗ trợ dành cho học sinh gặp vấn đề về bạo lực học đường.

Và chưa hết, IU còn từng được nhà nước Hàn Quốc vinh danh vì thành tích nộp thuế. Năm 2020, Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc lựa chọn IU là một trong những người nộp thuế mẫu mực. Cô nhận Tổng thống biểu chương (Presidential Commendation), một hình thức khen thưởng dành cho những cá nhân được ghi nhận về việc thực hiện nghĩa vụ thuế và đóng góp cho xã hội. Cục Thuế Quốc gia cho biết IU đã chăm chỉ nộp một lượng lớn thuế quốc gia kể từ khi ra mắt năm 2008, đồng thời có nhiều đóng góp cho sự phát triển của văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

Từ một nữ idol từng bị nghi ngờ khi cầm kịch bản phim, IU giờ đây đã trở thành cái tên có vị trí riêng trên màn ảnh Hàn. Và những câu chuyện thú vị xoay quanh hành trình sự nghiệp của em gái quốc dân thì vẫn luôn là đề tài được khán giả khắp châu Á quan tâm.

Nguồn: Koreaboo