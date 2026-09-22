Sợ Trấn Thành quá rồi đấy!

Muốn không nhắc đến Trấn Thành cũng không được!

Trấn Thành đang cho thấy sức hút đáng nể khi cùng lúc có tới 2 bộ phim điện ảnh góp mặt trong top 10 Netflix Việt Nam. Đáng chú ý, một tác phẩm mới ra mắt vào đầu năm nay, trong khi bộ phim còn lại đã cách thời điểm công chiếu ngoài rạp hơn 2 năm rưỡi.

Cái tên đầu tiên là Thỏ Ơi!!, bộ phim điện ảnh được Trấn Thành đưa ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Trong ngày 20/9, Thỏ Ơi!! từng có thời điểm vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Netflix Việt Nam. Trước đó, tác phẩm từng tụt hạng nhưng sau đó lại có màn "lội ngược dòng" ấn tượng. Tính đến hiện tại, phim đã có 110 ngày hiện diện trong top 10.

Thỏ Ơi! của Trấn Thành vừa có doanh thu khủng, vừa đạt thành tích trực tuyến tốt.

Sức nóng của Thỏ Ơi!! cũng đang được hâm nóng trở lại trên mạng xã hội. Một số phân cảnh trong phim bất ngờ viral, được netizen mang ra bàn luận, "mổ xẻ" và phân tích sâu hơn, đặc biệt là cách tác phẩm khai thác chủ đề ngoại tình và những rạn nứt trong các mối quan hệ.

Trước khi đạt thành tích tốt trên nền tảng trực tuyến, Thỏ Ơi!! đã tạo nên cơn sốt ngoài phòng vé. Phim thu về gần 450 tỷ đồng, tiếp tục nối dài thành tích làm phim trăm tỷ của Trấn Thành. Đáng chú ý, đến tận bây giờ khi mà Tết Trung thu đang cận kề, sức hút của bộ phim vẫn rất đáng nể. Thỏ Ơi!! tiếp tục cạnh tranh trên bảng xếp hạng với những cái tên như Vanishing Point và Crazy Rich Asians. Thành tích này giúp tác phẩm ghi dấu ấn ở cả hai mặt trận phòng vé và nền tảng trực tuyến.

Về nội dung, Thỏ Ơi!! xoay quanh Hải Linh (LyLy), nữ MC nổi tiếng của talk show tình yêu Chị Bờ Vai. Trên sóng truyền hình, cô là một người phụ nữ có sự nghiệp, hôn nhân đều viên mãn, cũng là chuyên gia tư vấn tình yêu được khán giả tin tưởng. Thế nhưng khi Nhật Hạ (Pháo) xuất hiện với tư cách khách mời, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Câu chuyện tình cảm phức tạp của cô gái này vô tình tạo ra những liên hệ với chính cuộc sống của Hải Linh. Từ một người quen đứng ngoài để phân tích chuyện tình cảm của người khác, Hải Linh dần bị cuốn vào vòng xoáy khiến cô phải nhìn lại những điều mình từng tin tưởng.

Thỏ Ơi!! và Mai đồng loạt xuất hiện trong top 10 Netflix Việt Nam.

Không chỉ Thỏ Ơi!!, một tác phẩm khác của Trấn Thành cũng đang gây bất ngờ khi quay trở lại top 10 Netflix Việt Nam là Mai. Bộ phim hiện xuất hiện ở vị trí thứ 9, qua đó nâng tổng số ngày góp mặt trong top 10 Netflix Việt Nam lên con số 578 ngày.

Mai được xem là tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp đạo diễn của Trấn Thành. Bộ phim từng tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu 551 tỷ đồng, hiện đứng thứ 2 trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, chỉ sau Mưa Đỏ. Thành công của Mai không chỉ củng cố vị thế của Trấn Thành trên thị trường điện ảnh mà còn giúp dannh tiếng của hai diễn viên chính Phương Anh Đào và Tuấn Trần được nâng lên một tầm cao mới.

Mai chiếu từ Tết Nguyên đán 2024 nhưng đến nay vẫn có chỗ đứng đặc biệt trong lòng khán giả.

Đáng nói hơn, Mai ra mắt từ Tết Nguyên đán 2024. Tính đến thời điểm hiện tại, đã khoảng 2 năm 7 tháng kể từ ngày bộ phim lần đầu gặp gỡ khán giả ngoài rạp. Việc tác phẩm bất ngờ trở lại top 10 Netflix Việt Nam sau khoảng thời gian dài cho thấy sức sống bền bỉ cũng như vị trí đặc biệt mà bộ phim vẫn đang có đối với những khán giả yêu phim Việt.

Mai kể về một người phụ nữ cùng tên đã trải qua nhiều biến cố và phải một mình bươn chải giữa thành phố để kiếm sống. Công việc tại một spa khiến cô thường xuyên phải đối mặt với những định kiến, trong khi những tổn thương trong quá khứ vẫn âm thầm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Mọi chuyện dần thay đổi khi Mai gặp Dương, chàng trai trẻ có xuất thân và cách sống gần như trái ngược hoàn toàn với cô. Từ cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ, mối quan hệ giữa hai người dần phát triển, đồng thời kéo theo hàng loạt sóng gió. Bộ phim khai thác câu chuyện tình yêu nhưng đồng thời đặt trọng tâm vào hành trình một người phụ nữ tìm cách bước qua những tổn thương và giành lại quyền quyết định cuộc đời mình.

Việc Mai và Thỏ Ơi!! cùng xuất hiện trong top 10 Netflix Việt Nam ở thời điểm hiện tại cho thấy sức hút mà những bộ phim gắn với tên tuổi Trấn Thành đang sở hữu trên thị trường giải trí Việt. Từ Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai cho tới Thỏ Ơi!, Trấn Thành liên tục tạo ra những tác phẩm thu hút lượng lớn sự quan tâm của khán giả. Không chỉ tạo hiệu ứng khi công chiếu ngoài rạp, một số bộ phim của anh còn tiếp tục được bàn luận và tìm xem khi xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến.

Hiện tại, Trấn Thành đang quay EM, bộ phim dự kiến ra mắt trong Tết Nguyên đán 2027.

Sau thành công của Thỏ Ơi!! thì Trấn Thành hiện đã bắt đầu chuẩn bị cho dự án điện ảnh tiếp theo mang tên EM, dự kiến ra mắt vào dịp Tết 2027.