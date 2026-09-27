Việt Nam và Indonesia là 2 ngoại lệ duy nhất còn lại của The Scandal

Hành trình phát sóng của phim The Scandal không như kỳ vọng.

The Scandal đang trở thành một trong những bom xịt gây thất vọng nhất của màn ảnh Hàn Quốc năm 2026. Quy tụ bộ ba ngôi sao đình đám Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, đồng thời được làm lại từ tác phẩm điện ảnh nổi tiếng Untold Scandal, rất nhiều kỳ vọng từng được dành cho phiên bản dài tập của bộ phim 18+ đình đám một thời. Từ dàn diễn viên, kinh phí cho tới đề tài táo bạo, The Scandal từng được kỳ vọng trở thành một trong những dự án đáng chú ý nhất năm.

The Scandal nhận điểm số thấp.

Thế nhưng sau khi lên sóng, những gì được nhắc đến nhiều nhất về The Scandal lại chủ yếu xoay quanh cái mác 19+ cùng hàng loạt cảnh nóng của Ji Chang Wook với các mỹ nhân xinh đẹp. Ngoại hình của Nana cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi, đến mức nữ diễn viên phải lên tiếng xin lỗi, trong khi phần cốt truyện lại không tạo được sức hút tương xứng với những kỳ vọng ban đầu.

Diễn xuất của Ji Chang Wook không tệ, nhưng một mình anh khó có thể cứu được một kịch bản thiếu đột phá. Son Ye Jin vẫn cho thấy kinh nghiệm của một ngôi sao hàng đầu, song màn thể hiện của cô chưa tạo được ấn tượng mạnh như Lee Mi Sook từng làm trong phiên bản điện ảnh. Trong khi đó, mỹ nhân trẻ Shin Youn Ha lại bất ngờ trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý. Đáng tiếc, cô chỉ đảm nhận vai phụ và chừng đó là không đủ để xoay chuyển tình thế của cả tác phẩm.

Chất lượng không đáp ứng kỳ vọng cũng được phản ánh phần nào qua điểm số của phim. The Scandal hiện chỉ đạt khoảng 6,9/10 trên MyDramaList và 6,0/10 trên IMDb, những con số không thực sự nổi bật đối với một dự án sở hữu dàn sao đình đám như vậy.

Thành tích trên Netflix cũng không tạo được cú bùng nổ như mong đợi. The Scandal hiện đã rời Top 10 TV Shows được xem nhiều nhất Netflix toàn cầu. Theo bảng xếp hạng theo quốc gia được FlixPatrol tổng hợp, Indonesia và Việt Nam là 2 thị trường duy nhất còn giữ bộ phim ở vị trí số 1. Ngay tại sân nhà Hàn Quốc, The Scandal cũng đã đánh mất ngôi đầu vào tay Kian's Bizarre B&B.

Thống kê từ Flix Patrol cho thấy Việt Nam và Indonesia là 2 thị trường duy nhất còn lại mà The Scandal vẫn chiếm ngôi top 1 Netflix.

Tất nhiên, việc không còn đứng đầu không đồng nghĩa The Scandal hoàn toàn mất sức hút. Bộ phim vẫn duy trì thứ hạng tốt tại một số quốc gia châu Á, nơi nội dung Hàn Quốc vốn có lượng khán giả lớn và lợi thế nhất định về khả năng tiếp cận thị trường. Dẫu vậy, khi đặt cạnh dàn sao, danh tiếng của bản điện ảnh và những kỳ vọng khổng lồ trước ngày lên sóng, cả thành tích lẫn phản hồi dành cho The Scandal rõ ràng chưa đạt tới mức mà người ta từng chờ đợi.