Kỳ vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu: Phim dân quốc vừa lên sóng đã bị khán giả chê tơi tả

Vừa mới chiếu những tập đầu tiên, bộ phim này đã được dự đoán sẽ thất bại.

Từng được kỳ vọng nhờ câu chuyện mới mẻ cùng màn tái hợp của Lý Hiện và Lý Nhất Đồng, Tôi Không Phải Đại Sư (tên cũ: Trường Phong Khởi) lại khiến khán giả hụt hẫng ngay những tập đầu. Vừa mới lên sóng chưa lâu nhưng phim đã nhanh chóng vướng nhiều ý kiến chê bai vì kịch bản thiếu thuyết phục, không khí dân quốc mờ nhạt và diễn xuất chưa tạo được điểm nhấn.

Nội dung của Tôi Không Phải Đại Sư xoay quanh Thượng Quan Thành Minh (Lý Hiện), con trai một gia đình phú thương Giang Chiết. Sau khi quen cô gái gánh hát Giang Phi Yến (Lý Nhất Đồng), anh bất ngờ rơi vào biến cố khi cả gia đình bị phái Thiên Tướng sát hại. Trong quá trình điều tra, Thành Minh phát hiện Phi Yến thực chất là thành viên của phái Giang Tướng, một tổ chức lừa đảo trong giang hồ.

Mang trong lòng nỗi đau mất người thân và quyết tâm tìm ra sự thật, Thành Minh lựa chọn che giấu thân phận, đồng thời bái Kim Bất Hoán (Ngô Cương) làm sư phụ để học các thuật giang hồ. Từ những màn lừa lọc, đấu trí đến những bí mật liên quan đến quá khứ, Thành Minh và Phi Yến dần bị cuốn vào cuộc đối đầu phức tạp. Cuối cùng, cả 2 lựa chọn bắt tay, dùng mưu lừa phá mưu lừa để từng bước vạch trần thế lực lợi dụng mê tín và những góc tối của giang hồ để trục lợi.

Xét về ý tưởng, Tôi Không Phải Đại Sư sở hữu cốt truyện khá đặc biệt. Đề tài dân quốc kết hợp yếu tố phản lừa đảo, huyền thuật và điều tra vốn có thể tạo nên một câu chuyện hấp dẫn. Thêm vào đó, sự góp mặt của Lý Hiện và Lý Nhất Đồng càng khiến khán giả có lý do chờ đợi.

Nhưng khi lên màn ảnh, phần kịch bản lại không phát huy được lợi thế này. Mạch truyện bị nhận xét là thiếu tự nhiên, nhiều tình tiết được triển khai khá gượng ép, trong khi nhịp phim chậm và chưa tạo được những cú đảo chiều đủ sức giữ chân người xem. Những màn đấu trí vốn được kỳ vọng trở thành điểm sáng lại chưa mang đến cảm giác bất ngờ. Một vấn đề khác khiến khán giả khó nhập tâm là không khí dân quốc. Dù câu chuyện được đặt trong bối cảnh cũ, nhưng nhiều chi tiết và lời thoại lại mang màu sắc hiện đại.

Phần diễn xuất cũng chưa giúp Tôi Không Phải Đại Sư lấy lại điểm số. Lý Hiện đảm nhận nhân vật Thượng Quan Thành Minh, một thiếu gia ban đầu có phần ngây thơ, sau biến cố dần trở nên điềm tĩnh và trưởng thành. Tuy nhiên, cách thể hiện của nam diễn viên ở một số phân đoạn bị nhận xét là thiếu chiều sâu. Sự chuyển biến tâm lý của nhân vật chưa đủ rõ, đặc biệt trong những cảnh cần thể hiện nỗi đau, sự giằng xé và quyết tâm trả thù.

Lý Nhất Đồng cũng chưa tạo được dấu ấn như kỳ vọng. Nhân vật vốn sở hữu thân phận phức tạp, vừa là cô gái gánh hát vừa che giấu bí mật liên quan đến tổ chức giang hồ. Đây đáng lẽ phải là một vai diễn có nhiều đất để thể hiện sự thông minh, kín đáo và khả năng che giấu cảm xúc. Tiếc rằng, biểu cảm của Lý Nhất Đồng trong nhiều tình huống lại khá đơn điệu, chưa thể hiện được sự phức tạp của vai diễn.

Đáng tiếc nhất là màn kết hợp giữa Lý Hiện và Lý Nhất Đồng cũng chưa tạo được chemistry tốt. Những đoạn đối thoại giữa 2 nhân vật đôi khi còn cứng, khiến mối quan hệ vừa có tình cảm vừa đầy nghi kỵ này chưa đủ sức thuyết phục.

Trên trang đánh giá Douban, Tôi Không Phải Đại Sư cũng nhận về khá nhiều bình luận tiêu cực:

"Cốt truyện bình thường, xem cũng được mà không xem cũng chẳng sao. Nhưng diễn xuất của nam nữ chính quá nhàm chán nên tôi không xem tiếp nổi, cảm giác cách diễn quá rập khuôn, cứ như đang nhìn thấy những vai diễn trước đây của họ."

"Cách kể chuyện của đạo diễn có phải quá chậm chạp không? Nửa kín nửa hở nhưng lại cố tỏ ra thâm sâu thực sự có vấn đề. Nếu những diễn biến phía sau không khởi sắc, bộ phim e rằng khó cứu."

"Câu chuyện khá cũ, kịch bản chưa đủ chắc tay, phần khai thác văn hóa dân gian còn hời hợt, logic triển khai tình tiết quá trẻ con. Diễn xuất của 2 diễn viên chính cũng gây thất vọng. Mắt của Lý Nhất Đồng trông khá kỳ lạ, còn Lý Hiện diễn quá cứng nhắc."

"Lý Hiện diễn kiểu này là nghiêm túc đấy à?"

"Cứ như một bộ phim bị ém suốt 10 năm mới được cho lên sóng."

"Phim dở quá, nữ chính diễn tệ thật sự."

Tôi Không Phải Đại Sư trở thành trường hợp gây tiếc nuối khi sở hữu một đề tài khác biệt và dàn diễn viên được chú ý nhưng thành phẩm chưa đáp ứng kỳ vọng, thậm chí còn được dự đoán sẽ thất bại dù mới chiếu. Nếu phần kịch bản được trau chuốt hơn, đồng thời chú trọng xây dựng không khí dân quốc và tâm lý nhân vật, câu chuyện về những màn đấu trí giữa các thế lực giang hồ hoàn toàn có thể tạo ra sức hút với khán giả.