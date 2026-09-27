Phim Hàn dở nhất hiện tại rating 0% liên tiếp 12 tập

Cư dân mạng phát ngán với bộ phim này.

Một bộ phim Hàn vừa khép lại với thành tích rating thấp khó tin khi 12 tập phát sóng đều lẹt đẹt trong vùng 0%, không một lần vượt mốc 1%. Không chỉ bị khán giả ngán ngẩm vì kịch bản, tác phẩm còn khiến người xem liên tục than trời vì càng xem càng tức. Cái tên được nhắc tới ở đây là Okay, Let’s Get a Divorce - bộ phim xoay quanh một cặp vợ chồng đứng bên bờ vực ly hôn sau nhiều năm chung sống. Baek Mi Young (Lee Min Jung) là nữ CEO một thương hiệu váy cưới, còn người chồng của cô là Ji Hyuk, một nhà thiết kế thời trang. Sau những tổn thương và hiểu lầm tích tụ trong hôn nhân, cả hai quyết định đường ai nấy đi, nhưng rồi lại bị kéo vào một mối quan hệ đầy giằng co khi tiếp tục sống chung và đối diện với những bí mật trong quá khứ.

Poster phim Okay, Let’s Get a Divorce

Nghe qua là một motif đủ chất liệu cho phim tình cảm - hài về gương vỡ lại lành nhưng cách Okay, Let’s Get a Divorce triển khai lại khiến nhiều khán giả mất kiên nhẫn. Ngay từ đầu, người xem đã phải chứng kiến hàng loạt màn cãi vã, trách móc và hiểu lầm giữa hai nhân vật chính. Một số bình luận cho rằng nam chính được xây dựng quá ngốc nghếch, trong khi nữ chính lại liên tục khiến người xem nóng máu bởi thái độ lúc tha thứ, lúc trách móc và đổ lỗi cho chồng. Tựu chung lại bộ phim bắt đầu với những nhân vật trưởng thành nhưng hành xử như những kẻ không biết suy nghĩ, rồi tình trạng ấy kéo dài gần như xuyên suốt câu chuyện. Trên Mydramalist, khán giả thậm chí gọi phim là “literal ragebait”, tức tác phẩm dường như được tạo ra chỉ để chọc tức người xem.

Okay, Let’s Get a Divorce gây ức chế liên tục

Một trong những điểm bị phàn nàn nhiều nhất là cách Okay, Let’s Get a Divorce liên tục ném thêm bi kịch vào cuộc hôn nhân vốn đã đủ rối ren. Mất con, đau buồn, ý định tự tử, tai nạn, vết thương và những bí mật bị che giấu lần lượt được đưa vào câu chuyện. Có thời điểm, phim hé lộ rằng người chồng thực chất không bỏ mặc vợ vào ngày cô mất con như cô vẫn nghĩ. Anh từng cố quay về với cô nhưng gặp tai nạn. Sau đó, khi cô có ý định tự tử, anh cũng từng cố ngăn cản và bị đâm vào bụng. những tình tiết này đáng lẽ phải tạo ra chiều sâu cho cuộc hôn nhân, nhưng cách biên kịch Okay, Let’s Get a Divorce đưa chúng vào lại giống như đang “bơm” thêm bi kịch để ép người xem thay đổi cách nhìn về nhân vật.

Okay, Let’s Get a Divorce cố nhồi nhét quá nhiều bi kịch

Đáng chú ý hơn, Okay, Let’s Get a Divorce chính là màn trở lại màn ảnh nhỏ của Lee Min Jung sau khoảng 6 năm vắng bóng. Nữ diễn viên từng có sự nghiệp truyền hình khá nổi bật, đặc biệt với Once Again (2020). Bộ phim gia đình này từng đạt rating cao nhất lên tới hơn 30%, giúp Lee Min Jung tiếp tục khẳng định vị trí của cô trên màn ảnh nhỏ. Sau 6 năm không đóng drama, cô trở lại với vai Baek Mi Young - một nữ CEO mạnh mẽ nhưng đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đứng trước nguy cơ tan vỡ. Đây cũng là vai diễn được kỳ vọng sẽ đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Lee Min Jung mất 6 năm để chọn 1 kịch bản tệ hại

Thế nhưng thay vì tạo hiệu ứng cho màn tái xuất, bộ phim lại kết thúc với thành tích 12/12 tập đều dưới 1%. Trên mạng xã hội, một số khán giả vì thế còn mỉa mai rằng Lee Min Jung đã biến mất 6 năm rồi thì lẽ ra nên giải nghệ luôn thay vì nhận một kịch bản thảm hại thế này. Bởi lẽ xuyên suốt 12 tập, khán giả không thể cảm nhận được diễn xuất quá cường điệu của Lee Min Jung, ngay cả tạo hình của cô cũng bị chê bai. Sau 6 năm chờ đợi, màn tái xuất của Lee Min Jung cuối cùng lại gắn với một bộ phim mà điều người ta nhớ nhất có lẽ không phải câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, mà là con số 0% kéo dài suốt 12 tập.