Siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc Lưu Văn bị “bạo lực mạng” vì Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng

Nữ người mẫu vướng phải rắc rối sau khi bạn trai được chú ý quá mức với phim Đầu Xuân Tươi Sáng.

Sáng 26/9, cụm từ "Lưu Văn đã làm sai điều gì?" trở thành chủ đề nóng được tìm kiếm nhiều trên mạng, thu hút hơn 8.200 cuộc thảo luận, gần 100 triệu lượt xem ở nền tảng mạng xã hội Weibo. Nữ người mẫu trở thành chủ đề bàn tán với những lời lẽ không thiện cảm từ nhiều tài khoản.

Sự việc bắt đầu bùng nổ sau 2 lần Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn công khai xuất hiện gần đây. Tối 24/9 cặp đôi đi dự sự kiện của một thương hiệu thời trang. Hôm sau, họ cùng đến xem đêm nhạc của Lý Vinh Hạo ở Thượng Hải. Hai người ngồi trong khu vực khán phòng riêng và khá kín tiếng. Nhưng trong lúc giao lưu với khán giả, Lý Vinh Hạo nhắc đến "Luke" - tên nhân vật Tỉnh Bách Nhiên đang đảm nhận trong bộ phim Đầu xuân tươi sáng. Nam ca sĩ nói đùa rằng "Luke" có mặt tại concert và bên cạnh anh có một người phụ nữ rất quan trọng. Sau màn trêu đùa về Dương Thừa Lâm, Lý Vinh Hạo tiết lộ Văn Văn (tên thân mật của Lưu Văn) cũng có mặt tại buổi diễn.

Lưu Văn không phải nhân vật chính của bộ phim Đầu xuân tươi sáng, cũng không tham gia câu chuyện của "Luke". Nhưng khi vai diễn của Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ trở thành hiện tượng, đời sống riêng của nam diễn viên cũng được khán giả quan tâm nhiều hơn trước. Khi khán giả dành quá nhiều cảm xúc cho một nhân vật, ranh giới giữa yêu mến diễn viên và nhân vật đôi khi trở nên mong manh.

Sự nổi tiếng bất ngờ của Tỉnh Bách Nhiên đã ảnh hưởng trực tiếp đến bạn gái nổi tiếng của anh. (Ảnh: Instagram@liuwenlw)

Ngày 3/9, tài khoản Instagram của Lưu Văn thích một bài đăng quảng bá hình ảnh nhân vật Loan Niệm do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai khiến một bộ phận khán giả yêu mến phim Đầu xuân tươi sáng có phản ứng quá khích. Những người đang theo dõi chuyện tình giữa Loan Niệm và nhân vật nữ chính Thượng Chi Đào cho rằng tương tác của bạn gái ngoài đời khiến khán giả "vỡ mộng". Nhiều ý kiến cho rằng cô đang ngầm đánh dấu chủ quyền, thể hiện sự hiện diện của mình trong cuộc đời của Tỉnh Bách Nhiên.

Ngược lại, có những ý kiến cho rằng một lượt thích từ bạn gái dành cho bạn trai là tương tác bình thường và không nên được diễn giải thành một hành động quảng bá hay can thiệp vào bộ phim. Đáng chú ý là trong thời gian phim phát sóng, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đã hạn chế xuất hiện cùng nhau. Cả hai chỉ ngồi cạnh khi xem thời trang sau khi phim kết thúc. Tuy nhiên chỉ một hành động nhỏ cũng khiến cuộc sống của cặp đôi gặp rắc rối. Bản thân Tỉnh Bách Nhiên cũng bị chê bai, cho rằng anh đã có bạn gái nhưng vẫn nhận các vai diễn ngôn tình để thân mật với bạn diễn. Thậm chí trong buổi ăn mừng thành công của phim Đầu xuân tươi sáng. ngày 13/9 anh diễn lại cảnh nắm tay Tôn Thiên trong phần giao lưu cũng gặp chỉ trích.

Nhiều khán giả mong Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên nên duyên ngoài đời thật. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đầu xuân tươi sáng bùng nổ toàn cầu vào đầu tháng 9/2026 đưa Tỉnh Bách Nhiên trở lại tâm điểm chú ý với vai Loan Niệm (hay Luke). Vì tương tác quá ăn ý với bạn diễn Tôn Thiên mà cả hai được nhiều khán giả yêu mến. Rất nhiều khán giả mong muốn cặp đôi sẽ nên duyên ngoài đời thật, bất chấp họ có cuộc sống riêng hạnh phúc nhiều năm qua. Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đã có thời gian hẹn hò kín tiếng khoảng 6 năm nhưng ít được chú ý. Vài năm nay, Tỉnh Bách Nhiên từng đóng cặp với nhiều diễn viên nữ khác nhưng cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ với Lưu Văn như lúc này.