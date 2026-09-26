Điều gì khiến Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn lúc nào cũng tương xứng?

Tình yêu đẹp như mơ của Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn hội tụ từ nhiều sự đồng điệu.

Chuyện tình của Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn được xem như là một "ngoại lệ" hiếm hoi trong làng giải trí Hoa ngữ, khi mối quan hệ của cả hai nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng. Không chỉ có sự tương xứng về ngoại hình, cặp đôi còn tạo cảm giác đồng điệu về khí chất và phong thái mỗi khi xuất hiện cạnh nhau.

Một người mang vẻ điển trai, trầm ổn, người còn lại sở hữu thần thái thời trang cùng vóc dáng nổi bật của một siêu mẫu quốc tế, khiến mỗi khi cặp đôi xuất hiện cùng nhau đều toát lên cảm giác sang trọng và cân xứng. Điều đáng nói, sức hút của mối quan hệ này không nằm ở những màn thể hiện tình cảm phô trương. Cả Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đều có hào quang riêng, độc lập trong sự nghiệp và không cần dựa vào danh tiếng của đối phương để thu hút sự chú ý. Suốt hơn 6 năm bên nhau, cả hai gần như giữ chuyện tình cảm ở trạng thái bình dị, hiếm khi cố tình biến đời tư thành tâm điểm truyền thông. Chính sự độc lập, chừng mực ấy càng khiến chuyện tình của họ bền chặt và được nhiều người ngưỡng mộ.

Couple đại sứ Chanel gây sốt khi xuất hiện cùng nhau tại 1 sự kiện mới đây.

2 cá thể độc lập có sự nghiệp và hào quang riêng

Tỉnh Bách Nhiên ghi dấu qua loạt tác phẩm như Chúng Ta Của Sau Này, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầ Tiên, Quy Lộ và đặc biệt là Tân Sinh, qua đó cho thấy khả năng biến hóa giữa nhiều dạng nhân vật. Đặc biệt, với sự bùng nổ của Đầu Xuân Tươi Sáng vừa qua đã giúp tên tuổi của nam diễn viên mới thực sự bùng nổ trở lại trên diện rộng trong năm 2026. Hóa thân thành Loan Niệm - một giám đốc sáng tạo tài giỏi, lạnh lùng, có gu thời trang và phong thái điềm đạm, Tỉnh Bách Nhiên nhanh chóng trở thành hình mẫu "tổng tài" gây sốt trên màn ảnh. Phim đạt hơn 900 triệu lượt xem toàn mạng cho tập cuối và liên tục đạt thứ hạng cao trên Netflix.

Tỉnh Bách Nhiên trong Chúng Ta Của Sau Này từng lấy bao nước mắt của người xem

... đến Loan Niệm gây thương nhớ khắp châu Á.

Song song diễn xuất, mỹ nam sinh năm 1989 cũng có vị thế đáng kể trong địa hạt thời trang xa xỉ. Anh gắn bó với Chanel từ năm 2019 cho đến nay, trở thành đại sứ thương hiệu tại khu vực Trung Quốc của nhà mốt và liên tục góp mặt tại các show, sự kiện lớn của hãng. Năm 2023, anh còn trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Montblanc, cho thấy sức hút vượt ra ngoài lĩnh vực phim ảnh.

Tài nguyên thời trang của Tỉnh Bách Nhiên cũng khá vững chắc.

Nếu Tỉnh Bách Nhiên có sự nghiệp song hành giữa điện ảnh và thời trang thì Lưu Văn gần như đã trở thành một biểu tượng riêng của thời trang Trung Quốc trên sân khấu quốc tế. Cô là người mẫu Trung Quốc đầu tiên bước lên sàn diễn Victoria's Secret, đồng thời là đại diện châu Á đầu tiên lọt vào BXH những model có thu nhập cao nhất của Forbes.

Từ những năm đầu sự nghiệp, Lưu Văn đã liên tục xuất hiện tại các tuần lễ thời trang lớn ở New York, London, Milan và Paris, sải bước cho hàng loạt nhà mốt quốc tế. Riêng năm 2009, cô từng lập kỷ lục 74 show trong một mùa, thành tích đến nay vẫn được Vogue Trung Quốc nhắc lại. Những năm gần đây, Lưu Văn vẫn duy trì vị trí đáng chú ý trên sàn diễn, đồng thời tiếp tục mối quan hệ với Chanel gắn bó với Chanel.

Lưu Văn là siêu mẫu top 1 Trung Quốc hiện nay.

Mỗi khi xuất hiện cùng nhau đều toát lên 2 từ tương xứng

Mỗi khi Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn sánh bước bên nhau, cặp đôi gần như chẳng cần phô trương hay cố tạo ra những khoảnh khắc tình tứ vẫn đủ khiến người đối diện phải cảm thán vì quá đỗi tương xứng. Họ mang đến cảm giác rất thư thái, sang trọng nhưng không hề gồng, giống như sự ăn ý đã trở thành điều tự nhiên sau nhiều năm đồng hành. Đó cũng chính là lý do ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường bình dị nhất, cặp đôi cũng khiến dân tình xốn xang chỉ với cái nắm tay chốn đông người.

Loạt khoảnh khắc đời thường ăn mặc giản dị nhưng vẫn rất "tình bể bình" của cặp đôi đại sứ Chanel.

Từ tư duy thời trang tinh tế và sang trọng, cả hai đều chuộng vẻ tối giản, ưu tiên phom dáng đẹp và những gam màu trang nhã thay vì phô diễn logo hay chi tiết cầu kỳ. Không chỉ đồng điệu trong cách ăn mặc, họ còn tìm thấy giao điểm ở khí chất nhẹ nhàng, tự tin và có phần trầm tĩnh, trưởng thành. Sự tiết chế ấy dường như đã tạo nên sức hút rất riêng khiến mỗi lần chung khung hình, cặp đôi đều dễ dàng gợi liên tưởng đến hình mẫu couple goals vạn người mê: đẹp đôi nhưng không phô trương, sang trọng mà vẫn tự nhiên.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn chính là hình mẫu cặp đôi Cbiz được yêu thích nhất hiện nay.

Ảnh: Weibo, Instagram.