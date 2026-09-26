3CE khai trương Collab Pop-up Color District đầu tiên ở Việt Nam: Gương mặt đại diện người Hàn xuất hiện, “siêu phẩm” mới gây chú ý

3CE giới thiệu Multi Eye Color Palette phiên bản mới tại 3CE x Maybelline Collab Pop-up đầu tiên ở Việt Nam, với chất phấn bơ mềm mịn cùng không gian trải nghiệm đậm chất thời trang.

Sau hơn một thập kỷ gắn liền với những bảng mắt 9 ô đình đám, 3CE đưa biểu tượng quen thuộc trở lại với công thức cải tiến cùng diện mạo mới, đồng thời chiêu đãi hội mê beauty một private workshop ngập tràn cảm hứng thời trang tại pop-up đầu tiên của thương hiệu ở Việt Nam.

Ngày 6/9 vừa qua, thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc 3CE tổ chức Private Workshop tại 3CE Collab Pop-up đầu tiên ở Việt Nam, tọa lạc tại tòa nhà Color District, 5F Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TP.HCM.

Toà nhà Color District của 3CE toạ lạc ở góc đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TP.HCM.

Nằm tại góc đường hai mặt tiền thuộc một trong những khu vực mua sắm, giải trí và làm đẹp sôi động của thành phố, Color District cũng trở thành địa điểm để 3CE mở rộng trải nghiệm thương hiệu với cộng đồng yêu làm đẹp tại Việt Nam.

Không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mới, sự kiện còn mở ra một không gian trải nghiệm mang tên 3CE Industrial Garden, nơi tinh thần thời trang, màu sắc và làm đẹp được đặt cạnh nhau theo cách rất đặc trưng của 3CE.

"3CE Industrial Garden" - khu vườn thời trang giữa lòng TP. HCM

Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa vẻ thô mộc của một công xưởng dang dở trên đường phố Seoul và nét mềm mại, đầy màu sắc của một khu vườn nghệ thuật, 3CE Industrial Garden biến không gian tại Color District thành một điểm đến thú vị cho những tín đồ yêu cái đẹp. Không chỉ tập trung vào khu vực trưng bày sản phẩm, thương hiệu phân chia trải nghiệm thành nhiều tầng, mỗi nơi lại mang một câu chuyện riêng.

Từ tầng G, cảm hứng về lối sống thời thượng của Seoul được tái hiện qua cách bài trí hiện đại.

Lên tầng 2, khách mời bước vào không gian thời trang của 3CE STYLENANDA, nơi câu chuyện về chất liệu và nguồn cảm hứng phía sau thiết kế mới được hé lộ. Trong khi đó, tầng 3 dành cho những hoạt động trải nghiệm và private workshop, đưa khách mời đến gần hơn với sản phẩm vừa được 3CE giới thiệu.

Hà My tại khu vực trải nghiệm sản phẩm thuộc tầng 2

Không dừng ở một sự kiện ra mắt, 3CE Collab Pop-up tại Color District còn được định hướng như một không gian trải nghiệm dành cho người yêu làm đẹp, với chủ đề được đổi mới theo từng tháng. Bên cạnh việc khám phá trọn bộ những sản phẩm đình đám của thương hiệu và nhận quà tặng mua sắm, khách hàng còn có thể tham gia các hoạt động như học trang điểm cá nhân hay chụp ảnh cùng đội ngũ chuyên nghiệp từ 3CE.

Không gian trải nghiệm của 3CE được tái setup sau mỗi tháng.

Bảng mắt 9 ô huyền thoại trở lại với chất "phấn bơ" mềm mịn

Xuất hiện từ những năm 2010, bảng mắt 9 ô từng là một trong những sản phẩm khiến nhiều tín đồ làm đẹp biết đến cái tên 3CE. Nếu những bảng màu kinh điển từng góp phần tạo nên dấu ấn của thương hiệu trong thời kỳ makeup Hàn Quốc bùng nổ, thì lần trở lại này vẫn giữ nguyên tinh thần ấy nhưng được nâng cấp để phù hợp hơn với nhu cầu làm đẹp hiện tại.

Multi Eye Color Palette phiên bản mới tiếp tục sở hữu 9 ô màu cùng tông, nhưng gây chú ý với kết cấu "phấn bơ" mềm mịn, dễ dàng tan và tán bằng đầu ngón tay. Công thức mới cũng được cải tiến để hạn chế tình trạng bay phấn hay vón cục, giúp việc layer màu trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt, một bảng mắt kết hợp tới ba hiệu ứng mang cảm hứng từ chất liệu thời trang gồm Matte Leather, Shimmer Organza và Glitter Satin: từ lớp lì mịn như da thuộc, ánh nhũ nhẹ nhàng cho tới những hạt glitter bắt sáng, người dùng có thể biến hóa nhiều kiểu makeup mắt chỉ với một bảng phấn.

Bảng mắt 9 ô - Multi Eye Color Palette của 3CE với kết cấu "phấn bơ" siêu mịn, dễ tán.

Không chỉ làm mới chất phấn, 3CE còn dành nhiều tâm huyết cho phần thiết kế. Đội ngũ thương hiệu đã tìm kiếm cảm hứng trực tiếp tại những tọa độ thời trang nổi tiếng của Hàn Quốc, từ Dongdaemun - chợ chất liệu lớn nhất châu Á, tới những trung tâm mua sắm sầm uất như COEX Mall và Shinsegae Centum City.

Hàng loạt phiên bản thử nghiệm được phát triển và chọn lọc trước khi đi đến thiết kế cuối cùng được người tiêu dùng bình chọn nhiều nhất. Thành quả là một diện mạo mới thời thượng hơn, đồng thời được bổ sung gương soi và phần vỏ chắc chắn hơn để bảo vệ chất phấn, tăng thêm tính tiện dụng cho sản phẩm.

Thiết kế mới của 3CE Multi Eye Color Palette được đầu tư đổi mới thời thượng hơn.

Vỏ hộp được cải tiến cứng cáp, đi kèm gương soi tiện dụng.

Workshop thực hành bảng màu mới của 3CE cùng chuyên gia trang điểm Hàn Quốc

Tinh thần thời trang không chỉ xuất hiện trên bao bì. Ngay tại private workshop, khách mời còn có cơ hội khám phá cách ứng dụng bảng mắt mới thông qua hoạt động hướng dẫn makeup mắt trực tiếp cùng chuyên gia trang điểm người Hàn Quốc. Những hiệu ứng và "thủ thuật" được kết hợp trong từng bước makeup, giúp các khách mời hình dung rõ hơn cách biến hóa từ một bảng màu thành nhiều layout mắt theo phong cách riêng.

Đặc biệt, sự xuất hiện của người mẫu Minji - Gương mặt đại diện của 3CE càng khiến không khí workshop mang đậm màu sắc K-beauty. Chia sẻ trong sự kiện, Minji cho biết cảm nhận về toạ độ mới 3CE tại Việt Nam hoành tráng không kém những không gian đầu tư của hãng tại quê nhà Hàn Quốc.

Người mẫu Minji - Gương mặt đại diện của 3CE toàn cầu - có mặt tại Việt Nam cho sự kiện chiều ngày 6/9.

Cùng với các cái tên hàng đầu của cộng đồng beauty & fashion tại Việt Nam như: Hannah Olala, Chloe Nguyễn, Quỳnh Anh Shyn, An Phương, Trinh Phạm, Hà My và Minh Xù, sự kiện trở thành một cuộc hội ngộ của những tín đồ yêu makeup và phong cách Hàn Quốc.

Các beauty influencer hàng đầu Việt Nam là những người đầu tiên trải nghiệm toàn bộ không gian làm đẹp của 3CE Collab Pop-up.

Tại tầng 3, các khách mời được trực tiếp trải nghiệm chất phấn bơ mềm mịn với 3 hiệu ứng và lắng nghe những bí kíp nhấn mắt đắt giá từ chuyên gia trang điểm giàu kinh nghiệm từ Hàn Quốc.

3CE Collab Pop-up chính thức mở cửa 17/09/2026, trong khung giờ từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày (trừ thứ 2 hàng tuần).

Từ một bảng mắt 9 ô từng gắn với cả một thế hệ mê makeup Hàn, 3CE lần này mang trở lại những gam màu thời thượng trong một thiết kế sáng tạo và đầu tư hơn. Với cách thương hiệu biến sản phẩm thành trung tâm của cả một trải nghiệm thời trang - làm đẹp, màn comeback này rõ ràng không chỉ nằm ở chuyện thêm một bảng mắt mới, mà còn là cách 3CE tiếp tục kể câu chuyện makeup bằng ngôn ngữ thời trang vốn đã trở thành dấu ấn của mình.