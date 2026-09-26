Mùa lạnh này, đâu là những item xứng đáng “bỏ túi” để bắt nhịp xu hướng layering?

Mùa lạnh đến cũng là lúc các tín đồ thời trang được dịp bung xõa với phong cách phối đồ nhiều lớp (layering). Nhưng làm sao để vừa ấm, vừa sành điệu mà tổng thể không bị trông cồng kềnh hay nặng nề? Bộ sưu tập UNIQLO : C Thu/Đông 2026 mới chính là câu trả lời “10 điểm không có nhưng” cho bài toán này.

Layering từ lâu không chỉ là cách giữ ấm khi trời trở lạnh mà đã trở thành "sân chơi" để thử nghiệm những phom dáng, màu sắc và chất liệu mới, tạo nên những bản phối cá tính hơn. Giữa lúc dân tình còn đang loay hoay tìm kiếm những "mảnh ghép" hoàn hảo cho tủ đồ mùa lạnh, BST UNIQLO : C Thu/Đông 2026 mới nhất được phát triển bởi Giám đốc Sáng tạo Clare Waight Keller ngay lập tức chiếm sóng.

Lấy tinh thần "Precision of Softness" (Tinh tế trong sự mềm mại) làm định hướng, BST năm nay chú trọng vào sự cân bằng giữa vẻ mềm mại và cấu trúc trong từng lớp trang phục. Các chất liệu "sang xịn mịn" như cashmere, len, nhung kẻ được xử lý theo hướng nhẹ và mềm mại hơn, kết hợp cùng kỹ thuật may đo chuẩn xác và bảng màu đa dạng với những sắc độ nổi bật như vàng chanh, hồng phấn, xanh lá… để mang đến những thiết kế linh hoạt, giúp việc phối nhiều lớp trở nên nhẹ nhàng và giàu tính thẩm mỹ hơn.

Nếu phải chọn một món đồ để gia nhập "cuộc chơi" layering, một chiếc áo len cashmere mềm mại, đủ ấm chắc chắn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Áo Len Cashmere Mềm Cổ V Dáng Relax trong BST UNIQLO : C Thu/Đông 2026 ghi điểm với chất liệu 100% cashmere với bề mặt len lông xù dài và phom relax thoải mái, đủ nhẹ để mặc riêng và đủ linh hoạt để trở thành lớp giữa trong những bản phối mùa lạnh.

@sophiachanwaiting_ & @im.dodoris.

Dù mặc riêng hay layer bên ngoài Áo Thun Giữ Nhiệt Len Pha Cashmere cổ lọ, chiếc áo vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng, mềm mại. Cổ chữ V nông tạo một khoảng hở vừa đủ để outfit có thêm điểm thoáng, đồng thời có thể tận dụng để "khoe" phần cổ áo bên trong khi layer cùng áo thun, sơ mi hoặc lớp khoác ngoài. Những gam vàng chanh, hồng phấn… cũng là cách nhanh gọn để thêm chút màu sắc cho những outfit mùa lạnh vốn thường thiên về gam trầm.

Nếu thích những item ngắn tay hoặc không tay để outfit trông cá tính hơn, Áo Gi-lê Len Cashmere Mềm là một "mảnh ghép" thú vị. Phom dáng vừa vặn cùng thiết kế cổ lọ giúp thêm điểm nhấn cho outfit mà không khiến phần thân trên bị "quá tải". Những gam màu như nâu, xám than… cũng dễ dàng phối cùng với các item mùa lạnh khác.

Trong khi đó, Áo Cardigan Len Cashmere Mềm Dáng Relax tông tím lại mở ra nhiều cách phối màu thú vị. Sắc tím nổi bật nhưng không quá kén màu, có thể đi cùng những gam be nhẹ nhàng hay xanh lá tươi sáng, giúp outfit thay đổi sắc thái mà vẫn giữ được sự hài hòa.

@abcdreamgirl & @adriedrose.

Với những ai thích phong cách thanh lịch nhưng không muốn outfit trông quá an toàn, Áo Sơ Mi Vải Cotton Cổ Trụ là lựa chọn "10 điểm không có nhưng". Được làm từ 100% cotton, thiết kế giữ được cảm giác thoải mái khi mặc nhiều lớp. Điểm thú vị nằm ở phần cổ trụ cùng hàng cúc hai mép phía trước, mang đến một biến tấu thú vị từ kiểu sơ mi quen thuộc

@sophiachanwaiting_.

Đây cũng là item "đa nhiệm" trong các bản phối nhiều lớp: mặc bên ngoài áo giữ nhiệt, phần cổ trụ sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật; còn khi mặc bên trong Áo Len Vải Cotton Mềm , phần cổ áo ló ra vừa đủ để outfit có thêm cấu trúc và trông chỉn chu hơn.

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu tủ đồ mùa lạnh thiếu đi chiếc Áo Nỉ Chui Đầu Cổ Kéo Khóa với phom oversized. Chất liệu pha cotton giúp áo giữ được độ đứng phom nhưng vẫn mềm mại, dễ chịu khi mặc. Khi layer cùng Áo Sơ Mi Vải Cotton Cổ Trụ, phần cổ đứng của áo nỉ tạo thêm một lớp chuyển tiếp thú vị, mang lại diện mạo vừa đủ chỉn chu, lịch sự cho ngày đi làm, vừa năng động, thoải mái cho những buổi hẹn cuối tuần.

@_th.moon203.

Nhắc đến Thu/Đông cũng không thể bỏ qua denim. Áo Khoác Denim Trucke r ghi điểm với thiết kế tối giản cùng đường chỉ may phối màu tinh tế. Là item unisex, chiếc áo có thể mặc linh hoạt như lớp khoác ngoài cho outfit hằng ngày hay trở thành một lớp layering cá tính hơn khi phối cùng những chất liệu mềm như len hay cotton.

@baole.gant.

Ngoài denim, các tín đồ thời trang cũng đang "phát sốt" với chất liệu nhung kẻ. Vốn thường gợi cảm giác dày và nặng, phiên bản quần trong BST UNIQLO : C mới được tinh chỉnh khéo léo bằng sự kết hợp giữa Polyester và Elastane để tạo độ nhẹ, mềm mại và rủ vừa phải.

Điển hình là Áo Gi-lê Chần Bông với lớp đệm sợi rỗng hiệu suất cao giúp giữ không khí, tăng khả năng giữ ấm, trong khi đường gân dọc tự nhiên tạo thêm chiều sâu cho tổng thể ngay cả khi diện đơn sắc.

@im.dodoris & @chou.iu.

Đặc biệt, phom gọn và chiều dài ngắn giúp cân bằng tỷ lệ khi phối tone-sur-tone cùng Quần Dài Vải Nhung Dáng Rộng , vừa giúp "hack dáng" vừa tạo nên một outfit thời trang, độc đáo cho nhịp giao mùa.

@kimdee.lee.

BST UNIQLO : C mới chính thức ra mắt vào ngày 25.09, sẵn sàng cho một mùa layering mới với nhiều chất liệu, phom dáng và màu sắc để thử nghiệm. Hãy ghé ngay cửa hàng UNIQLO gần nhất, chọn những "mảnh ghép" yêu thích và gia nhập "đường đua" layering mùa Thu/Đông này.