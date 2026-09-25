Hoá ra Lương Thế Thành có vợ làm Hoa hậu từ năm 19 tuổi

Ít ai biết bà xã Lương Thế Thành từng đoạt Hoa hậu năm 19 tuổi.

Mới đây, nữ diễn viên Thúy Diễm thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ lại những tấm ảnh kỷ niệm có tuổi đời gần 20 năm. Không chỉ gây sốt với diện mạo tuổi 19 thời mới đăng quang Miss Sunplay 2007, người đẹp sinh năm 1986 còn khiến khán giả trầm ồ bởi hành trình lão hóa ngược sắc sảo ở tuổi 40, cùng bước chuyển mình ấn tượng từ "nữ hoàng rating" truyền hình sang điện ảnh.

Thúy Diễm chia sẻ, ở tuổi 19, cô tham gia cuộc thi Miss Sunplay 2007 với tâm thế hoàn toàn ngây thơ, chưa từng có kinh nghiệm trên các đường đua nhan sắc. Bất ngờ giành vương miện cao nhất, số tiền thưởng nhận được khi đó là một khoản vô cùng lớn đối với cô gái trẻ. Không ngần ngại, người đẹp đã dùng ngay khoản thưởng này để "tậu" một chiếc xe tay ga làm quà tự thưởng đầy tự hào.

Thúy Diễm rạng rỡ nhận giải Nhất Miss Sunplay 2007 bên cạnh mẹ ruột.

Ngắm nhìn lại bức ảnh năm xưa bên đấng sinh thành, nữ diễn viên tự trêu bản thân vì lối trang điểm "ngồ ngộ" những năm 2000 khiến Thuý Diễm nhìn mãi không ra mình. Bức ảnh đăng quang cũng lưu giữ nét đẹp đằm thắm của mẹ cô - người mà ở thời điểm đó có độ tuổi đúng bằng Thúy Diễm ở hiện tại.

Nét đẹp mộc mạc tuổi mười mươi của nữ diễn viên những ngày đầu bước chân vào làng giải trí.

Cột mốc vương miện năm 2007 trở thành bước đệm tự nhiên đưa Thúy Diễm bước chân vào nghệ thuật với vai trò người mẫu ảnh, trước khi bén duyên với màn ảnh nhỏ. Thời kỳ đầu, sở hữu gương mặt dịu dàng, đường nét hài hòa cùng vóc dáng thanh thoát, cô gần như "đóng khung" trong hình tượng người phụ nữ ngọt ngào, chịu thương chịu khó của dòng phim gia đình. Sự kiên trì suốt hơn 15 năm giúp Thúy Diễm trở thành gương mặt bảo chứng rating cho các dự án giờ vàng.

Vẻ đẹp dịu dàng gắn với danh xưng "nữ hoàng rating" phim truyền hình.

Tuy nhiên, không dừng lại ở vùng an toàn, nữ diễn viên sinh năm 1986 những năm gần đây đã có cú bứt phá phong cách ấn tượng. Việc lấn sân sang điện ảnh với dự án cổ trang - kinh dị Cám chứng minh sự đa dạng trong tạo hình lẫn nét diễn sắc sảo của cô: thoát khỏi hình ảnh nữ chính truyền hình an toàn để khoác lên mình tạo hình điện ảnh ma mị, ma lực và đậm chất nghệ thuật.

Tạo hình ma mị, bứt phá phong cách của Thúy Diễm trong điện ảnh Cám.

Nhìn lại bức ảnh tuổi 19, dễ dàng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong chuẩn mực cái đẹp qua hai thập kỷ. Nếu thập niên 2000 gắn liền với lối trang điểm đậm, lông mày mỏng cùng mái tóc tỉa đuôi cá có phần ngây ngô, thì Thúy Diễm ở tuổi 40 lại chạm tới đỉnh cao nhan sắc. Nữ diễn viên theo đuổi lối trang điểm trong trẻo, ưu tiên lớp nền căng bóng tôn lên làn da mịn màng không tuổi, kết hợp cùng gu thời trang tinh tế, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.

Giao diện đời thường "hack tuổi" của Thúy Diễm.

Đặc biệt, cuộc song hành hơn một thập kỷ cùng Lương Thế Thành không chỉ là câu chuyện hôn nhân viên mãn mà còn là hành trình thăng hạng visual của cả hai. So với vẻ mộc mạc những ngày đầu bên nhau, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành ở lứa tuổi 40 ngày càng định hình rõ phong cách sang trọng, thời thượng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Cả hai được ví như biểu tượng "đóng băng tuổi tác" của Vbiz nhờ vóc dáng chuẩn chỉnh và sự ăn ý về gu ăn mặc.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành và thái sang trọng, "đóng băng tuổi tác" khi bước qua tuổi 40.

Ở giai đoạn chín muồi cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp, Thúy Diễm hiện đang tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc khi chuẩn bị đón con thứ hai. Dù đang trong thai kỳ, nữ diễn viên vẫn giữ vững phong độ nhan sắc với thần thái rạng rỡ, mặn mòi của người phụ nữ làm mẹ.

Nhìn lại tấm hình cũ 20 năm trước, điều khiến Thúy Diễm xúc động nhất chính là "mã gen nhan sắc" được tiếp nối qua các thế hệ phụ nữ trong gia đình. Cô nhớ về nét đẹp thanh tú của bà ngoại năm xưa, ngắm nhìn vẻ đằm thắm của mẹ ở tuổi trung niên và giờ đây tràn ngập nôn nao hướng về thiên thiên nhỏ sắp chào đời. Bức ảnh quy tụ đủ 3 thế hệ: Mẹ - Thúy Diễm - Con gái chính là khoảnh khắc đặc biệt mà nữ diễn viên mong chờ nhất trong thời gian tới.

Thúy Diễm rạng rỡ trong thai kỳ, chờ ngày chụp bức ảnh kỷ niệm 3 thế hệ phụ nữ.

Ảnh: FBNV