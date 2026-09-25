Dàn dựng cảnh bạo lực trên sóng livestream để câu view, local brand Godmother lập tức bị tẩy chay.

Thương mại điện tử bùng nổ kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt giữa các phiên phát sóng trực tiếp. Nhằm thu hút lượng người xem, không ít thương hiệu đã vô tình xóa mờ ranh giới giữa kịch bản truyền thông sáng tạo và những nội dung lệch chuẩn. Mới đây, local brand Godmother là cái tên tiếp theo bước vào vùng xám khi trở thành tâm điểm chỉ trích vì dàn dựng cảnh tượng bạo lực nhân viên ngay trên sóng livestream.

Sự việc diễn ra trong phiên livestream bán hàng tối ngày 21/9 trên TikTok của Godmother. Bên cạnh việc tư vấn sản phẩm, không khí buổi phát sóng trở nên căng thẳng khi một thành viên trong nhóm ba người liên tục có hành vi xô đẩy, quát mắng và chèn ép một nam nhân viên khác đứng cạnh. Trong khi đó, người còn lại giữ thái độ thờ ơ, không can thiệp, chỉ đến khi hai nhân vật chính có hành vi tương tác, người này mới dùng thân mình chắn trước camera.

Godmother - local brand giá rẻ đang bị chỉ trích nặng nề khi dàn dựng nội dung bắt nạt đồng nghiệp trên sóng livestream.

Trước ống kính máy quay, nam nhân viên bị chèn ép lộ rõ sự bối rối, thụ động chịu trận. Chuỗi hành vi mang tính bạo lực công sở này lập tức khiến khán giả theo dõi không khỏi hoang mang.

Khung chat của phiên live nhanh chóng xuất hiện các bình luận phản đối. Đáng chú ý, không ít tài khoản liên tục để lại những cụm từ như "Giống Trường Giang", "Trường Giang ver 2" để nhận xét tình huống đang diễn ra. Các bình luận này thậm chí còn được nhóm nhân viên đọc ngay trên sóng với thái độ cười cợt.

Hình ảnh và bình luận trong phiên livestream kịch tính của Godmother ngày 21/9.

Sau buổi livestream này, các đoạn clip được ghi lại nhanh chóng lan truyền trên nền tảng Threads, thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Đa số người dùng đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về việc thương hiệu cố tình dàn dựng "content bẩn" để kéo tương tác.

Dù là xô xát thật hay kịch bản câu view, cộng đồng mạng đều khẳng định đây là dạng nội dung tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm của người xem. Dưới các bài đăng tranh cãi, hàng loạt tài khoản đã tuyên bố tẩy chay, đưa Godmother vào danh sách đen:

- +1 brand này vào blacklist, ngoài kia không thiếu gì brand để mua. Cho dù có là content hay không thì cũng không thể cổ xúy cho cái hành động bạo lực như thế này.

- Ôi vừa định mua áo, thôi bye brand luôn, content kiểu gì vậy trời?

- Vừa được tương tác vừa thu hút người xem lại không cần quảng cáo nhiều, chỉ trích thì mình lại đăng bài xin lỗi là xong mà.

Trước sức ép dư luận thương hiệu này phải liệc tục để lại bình luận hối lỗi dưới các bài lên án.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, tài khoản chính thức của Godmother lẫn người đại diện phải lập tức gửi lời xin lỗi trong phần bình luận dưới bài đăng tranh cãi trên Threads. Thương hiệu thẳng thắn thừa nhận sai lầm trước khi tiếp tục đăng tải văn bản xin lỗi chính thức trên fanpage - xác nhận tình huống bạo lực hoàn toàn là kịch bản được dàn dựng. Godmother đồng thời cam kết đã tiến hành chấn chỉnh nhân sự nội bộ, siết chặt quy trình kiểm duyệt nội dung, cam kết loại bỏ hoàn toàn các yếu tố xung đột hay bạo lực trong các buổi phát sóng tiếp theo.

LỜI XIN LỖI TỪ GODMOTHER

Hiện nay, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi từ phía khách hàng và người xem liên quan đến nội dung của team livestream vào tối ngày 21/9, khi một thành viên trong team live có hành động không phù hợp với một thành viên khác ngay trên sóng.

Trước hết, Godmother xin gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả quý khách hàng, người xem vì đã thiếu sáng suốt và thiếu trách nhiệm trong việc kiểm duyệt và cho lên sóng những nội dung không hay, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của nhiều người.

Chúng tôi xin được làm rõ rằng tình huống trên được dàn dựng giữa các thành viên trong team với mục đích thu hút sự chú ý của người xem, không phải một sự việc bạo lực thực sự xảy ra có chủ đích.

Chúng tôi hiều rằng dù xuất phát từ bất kỳ mục đích nào, cách thể hiện nây hoàn toàn không phù hợp và dễ tạo cảm giác rằng hành vì đánh, mắng hoặc xúc phạm đồng nghiệp là điều có thể mang ra làm nội dung giải trí. Chúng tôi không lấy lý do "chỉ là diễn" để biện minh cho những gì người xem đã chứng kiến.

Team livesteam nói riêng và toàn thương hiệu nói chung đã nghiêm túc nhìn nhận và tiếp thu các góp ý từ khách hàng và người xem. Ngay sau sự việc, Godmother đã trao đổi và chấn chỉnh lại nhân sự trong team livestream, đồng thời đảm bảo kiểm duyệt chặt chẽ hơn cách xây dựng và truyền tải nội dung trong các buổi phát sóng tiếp theo. Chúng tôi sẽ đặt ra những giới hạn rõ ràng hơn đối với các nội dung có yếu tố xung đột, xúc phạm hoặc bạo lực, để việc tạo ra nội dung thu hút không đánh đổi bằng cảm xúc và sự khó chịu của người xem.

Những lời phê bình và góp ý gửi tới Godmother là lời nhắc nhở để thương hiệu nhìn lại cách mình đang làm nội dung và trách nhiệm của một thương hiệu đối với cộng đồng.

Một lần nữa, Godmother chân thành xin lỗi và cảm ơn mọi người đã thẳng thắn góp ý. Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và có trách nhiệm hơn với từng nội dung được đưa đến cộng đồng.

Trân trọng.

Thư xin lỗi và giải thích vụ việc từ Godmother.

Sự vụ của Godmother trở thành bài học đắt giá cho các nhà bán hàng online lẫn thương hiệu thời trang nội địa. Việc dùng kịch bản drama giả tạo để câu kéo tương tác có thể mang lại lượt xem tức thời, nhưng cái giá phải trả lại là một luồng dư luận tiêu cực khủng khiếp hơn đi kèm với uy tín, danh dự lâu dài cũng theo đó đánh mất.

Ảnh: Chụp màn hình, FBNV