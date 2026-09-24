Yoona tổng tài ăn đứt Yoona bánh bèo, cam zoom cận đẹp hết phần thiên hạ

Yoona hóa "tổng tài" tại Milan Fashion Week.

Yoona vốn gắn liền với hình ảnh nữ tính, thanh lịch và nhẹ nhàng, vì vậy mỗi lần người đẹp thử sức với phong cách khác biệt đều nhanh chóng thu hút sự chú ý. Mới đây, nữ thần sinh năm 1990 gây ấn tượng khi xuất hiện tại show diễn của thương hiệu Max Mara với tạo hình cá tính, trang phục kín đáo nhưng vẫn tôn lên vóc dáng thanh mảnh và vẻ ngoài sang trọng của nữ diễn viên.

Đáng nói, dù outfit có phần mạnh mẽ, cá tính, Yoona vẫn giữ được nét duyên dáng rất riêng nhờ gương mặt thanh tú cùng thần thái rạng rỡ. Nụ cười tươi, ánh mắt sáng và khí chất tự tin giúp cô nổi bật giữa dàn khách mời mà không cần đến những chi tiết cầu kỳ. Một lần nữa, Yoona cho thấy nhan sắc chuẩn "nữ thần" có thể cân đẹp cả những tạo hình tưởng như không thuộc về thế mạnh của mình.

Yoona nhận được sự săn đón khi xuất hiện tại show diễn của thương hiệu Max Mara. (Nguồn: dailyfashion_news)





Yoona mang đến phong cách thanh lịch, tối giản và sang trọng. Người đẹp diện một bộ suit tông nâu chocolate trầm, gồm blazer dáng dài với phom rộng vừa phải, ve áo bản lớn và hàng khuy đôi tạo cảm giác cổ điển, formal. Bên trong là áo blouse màu nâu đậm, cổ khoét sâu, có chất liệu mềm mại giúp tổng thể bớt cứng nhắc. Phần quần đồng màu được thiết kế suông rộng, tôn lên được vóc dáng cao ráo, thanh thoát của mỹ nhân đình đám. Tổng thể outfit toát lên vẻ thanh lịch, hiện đại và sang trọng đúng với tinh thần của nhà mốt.

Yoona đổi phong cách với bộ suit màu trầm xuất hiện tại show diễn.

Giao diện "tổng tai" cool ngầu của nữ thần Kpop khiến người hâm mộ thích thú.

Yoona lựa chọn mái tóc nâu đen dài ngang vai, suôn mượt và ôm nhẹ khuôn mặt cùng phần mái lệch tự nhiên. Visual tổng thể khá tối giản nhưng sang, nổi bật đường nét gương mặt thanh tú và sáng trong đặc trưng. Lối makeup tông cam nude mịn lỳ với lớp nền mỏng, má phớt nhẹ, eyeliner mảnh và son bóng nhẹ giúp gương mặt nữ diễn viên thêm phần tươi tắn. Làn da nhìn sáng, mịn và đều màu, bề mặt khá căng khỏe dưới ánh đèn flash, với chút ửng hồng tự nhiên ở vùng má khiến Yoona trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Nhan sắc rạng rỡ cùng làn da trắng mịn của Yoona qua ống kính zoom cận.

Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, nữ thần cùng khí chất dịu dàng đặc trưng, Yoona từ lâu đã gắn liền với những diện mạo thanh lịch, nữ tính và nhẹ nhàng. Tại Fashion Week lần này, có thể thấy nữ diễn viên đã khiến người hâm mộ bất ngờ với 1 outfit mang hơi hướng menswear, phom dáng mạnh mẽ, hiện đại và cool ngầu hơn hẳn phong cách thường thấy. Thay vì những thiết kế tôn vẻ mềm mại, nữ tính, phong cách mới giúp mỹ nhân SNSD khoe một khía cạnh thời trang sắc sảo, cá tính hơn. Dù thay đổi hình tượng, Yoona vẫn giữ được nét thanh tú cùng thần thái sang trọng vốn đã trở thành "thương hiệu" của cô.

Yoona với những tạo hình nữ tính và trẻ trung ở mỗi mùa fashion week.

Ảnh: X, Getty Images.