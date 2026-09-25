Không phải mỹ nhân Trung nào đến fashion week cũng được như Angelababy

Phong độ của Angelababy có lẽ chưa bao giờ sụt giảm.

Không thể phủ nhận sức hút thời trang của Angelababy khi nữ minh tinh cứ mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế lại nhận được sự săn đón đáng kể từ truyền thông và giới mộ điệu. Mới đây, màn góp mặt của mỹ nhân Cbiz tại show diễn của Marni thuộc Milan Fashion Week cũng không ngoại lệ. Dù sở hữu vóc dáng khá gầy, Angelababy vẫn duy trì vẻ ngoài nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái sang chảnh cùng khí chất thời thượng.

Sự xuất hiện của mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn mang đến sự khác biệt so với mặt bằng chung nhiều mỹ nhân Cbiz khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế. Không cần tạo hình quá cầu kỳ, Angelababy vẫn dễ dàng thu hút ống kính nhờ phong thái tự tin và khả năng làm chủ trang phục, cho thấy sức hút riêng mỗi khi bước vào một show diễn lớn.

Angelababy thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Milan Fashion Week. (Nguồn: TikTok)

Angelababy mang đến tạo hình đậm tinh thần thời trang hiện đại khi diện một thiết kế váy hai dây màu xám khói, phủ kín những mảng họa tiết hình tròn ánh bạc tạo hiệu ứng bắt sáng lạ mắt. Phom váy ôm nhẹ cơ thể, độ dài qua gối giúp tôn lên vóc dáng cao ráo và đặc biệt mảnh mai của nữ diễn viên. Tuy nhiên, qua hình ảnh chụp trực tiếp, thân hình của Angelababy cũng khiến nhiều người chú ý bởi độ gầy khá rõ, đặc biệt là phần cánh tay trông rất mảnh và nhỏ, gương mặt cũng hốc hác hơn. Cô phối cùng tất cao đến gối màu nâu đỏ, giày cao gót mũi nhọn có quai ngang cùng túi da nâu, tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa cá tính.

Angelababy với vóc dáng siêu gầy qua ống kính cam thường.

Dẫu vậy, mỹ nhân đình đám xứ tỷ dân vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc như được thời gian bỏ quên. Ở tuổi 37, Angelababy vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung, rạng rỡ với làn da căng sáng cùng những đường nét vẫn đẹp như thuở nào. Trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên lựa chọn layout makeup nhẹ nhàng, tập trung tôn đôi mắt và đường nét tự nhiên thay vì trang điểm quá đậm. Chính cách làm đẹp tối giản lại càng giúp visual của Angelababy nổi bật giữa đám đông. Đặc biệt, lớp makeup của người đẹp trong veo, mướt mịn trước ống kính, khác biệt hoàn toàn so với lối trang điểm dày cộp mà nhiều mỹ nhân Cbiz ưa chuộng.

Đặc biệt, mái tóc dài đen óng, dày mượt được uốn gợn nhẹ rồi buông tự nhiên càng làm tăng vẻ nữ tính, mềm mại. Khi bước đi dưới ánh nắng, những lọn tóc tung bay theo gió tạo nên khoảnh khắc vừa thơ mộng vừa mong manh tựa nữ thần của Angelababy.

Mái tóc dày bồng bềnh tạo nên khoảnh khắc đẹp như tranh của Angelababy.

Lớp makeup của Angelababy rất tự nhiên và đẹp, nhìn giống style Hàn nên trông không bị dày qua ống kính Getty.

Angelababy hiếm khi khiến cộng đồng mạng thất vọng với mỗi lần dự fashion week.

Trước đó, sự xuất hiện của các mỹ nhân Trung tại fashion week chưa tạo được nhiều sự ấn tượng. Đa phần, nguyên nhân khiến dàn sao Cbiz mất điểm với công chúng tại các sự kiện quốc tế đều bởi lớp makeup khá dày, vô tình làm đường nét gương mặt trở nên nặng nề và kém tự nhiên. Bên cạnh đó, thần thái khi tạo dáng trước truyền thông quốc tế của dàn sao Trung so với sao quốc tế cũng tạo nên nhiều so sánh trên MXH.

Lớp makeup dày, trông thiếu tự nhiên thường khiến dàn mỹ nhân Cbiz mất điểm trước ống kính Getty Images.

Ảnh: Instagram: Getty Images