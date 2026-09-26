Jungkook nảy nở sau 1 năm

Vóc dáng ngày càng vạm vỡ của Jungkook đang trở thành chủ đề bàn tán trên MXH.

Không ít sao nam từng khiến người hâm mộ trầm trồ khi chứng kiến màn thay đổi vóc dáng chóng mặt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Từ thân hình mảnh khảnh, họ dần trở nên vạm vỡ hơn nhờ tăng cân có kiểm soát kết hợp với chế độ tập luyện cường độ cao, tạo nên sự khác biệt rõ rệt về cơ bắp lẫn tổng thể ngoại hình.

Jungkook chính là mỹ nam gây sốt MXH khi loạt khoảnh khắc tại sự kiện Hublot mới đây đã cho thấy vóc dáng của nam idol như vừa được "bơm" thêm vài size. Đặc biệt, khi so sánh với khoảnh khắc khoảng 1 năm trước, sự chênh lệch giao diện của đại sứ Hublot càng trở nên rõ ràng, khiến cộng đồng mạng một lần nữa phải trầm trồ trước tốc độ biến đổi hình thể của thành viên BTS.

Jungkook với body vạm vỡ tại sự kiện Hublot mới đây.

Jungkook khiến người hâm mộ phấn khích với khoảnh khắc khoe body như vừa ăn 7kg "bột nở". Nam idol sở hữu phần vai rộng, cơ ngực đầy đặn săn chắc tạo nên đường nét cơ thể vạm vỡ đầy quyến rũ. Cánh tay và cẳng tay cũng nổi rõ từng thớ cơ khỏe khoắn, phần eo vẫn giữ được độ gọn cân đối, đặc biệt khi diện mẫu áo thun mỏng ôm sát càng khiến giao diện ngôi sao sinh năm 1997 thêm phần quyến rũ. Trang phục tối màu càng làm đường nét cơ thể nổi bật hơn, kết hợp với kiểu tóc vuốt đặc trưng, đồng hồ Hublot hoàn thiện vẻ ngoài bad boy, bảnh bao của Jungkook.

Vóc dáng nở nang của Jungkook nổi bật qua lớp trang phục tối màu.

Tại event chính, Jungkook xuất hiện trong bộ suit nâu chocolate mang phong cách thanh lịch pha chút nét cổ điển. Áo blazer dáng rộng với ve áo sắc nét được phối cùng quần tây đồng màu, tạo nên tổng thể đồng điệu và sang trọng. Bên trong, nam idol phối cùng sơ mi chấm bi cùng tông màu, giúp tổng thể trang phục thêm phần cá tính, phóng khoáng. Thắt lưng da đen tạo điểm nhấn gọn gàng ở phần eo. Phụ kiện gồm đồng hồ, khuyên tai giúp anh hoàn thiện vẻ ngoài nam tính, cool ngầu và thời thượng.

Jungkook diện suit lịch lãm tại sự kiện chính của thường hiệu.

So với loạt hình ảnh cũng tại event Hublot diễn ra vào tháng 02/2026 vừa qua, vóc dáng của Jungkook lúc này trông thanh mảnh và thon hơn, nhất là ở phần vai, cánh tay và ngực. Trong ảnh mới, phần thân trên của nam idol trông lực lưỡng, đồng thời tỷ lệ tổng thể cũng tạo càm giác khỏe khoắn hơn. Bên cạnh đó, dù chưa đầy 1 năm nhưng không chỉ body mà thần thái của em út BTS cũng đươc đánh giá trưởng thành, đàn ông hơn rất nhiều.

Chỉ mới đầu năm nay, vóc dáng của Jungkook vẫn còn khá mảnh mai.

Từ lâu, Jungkook đã được biết đến là một trong những nam idol có niềm đam mê đặc biệt với thể thao, nhất là tập gym. Nam idol nhiều lần chia sẻ về thói quen rèn luyện trong các buổi phát sóng trực tiếp, video hậu trường hay những thử thách vũ đạo đòi hỏi nền tảng thể lực cao. Theo những thông tin từng được anh tiết lộ, tỷ lệ mỡ cơ thể của Jungkook có thời điểm được duy trì dưới 10%, mức khá thấp và thường được những người tập thể hình hướng tới.

Jungkook với đam mê tập gym "độ body".

Jungkook từng cho biết mình thường bắt đầu những buổi tập vào khoảng 22 giờ và có thể kéo dài đến nửa đêm. Nam ca sĩ thực hiện liên tiếp nhiều bài tập, từ nâng tạ ngang vai, kéo cáp ngồi, đẩy tạ vai đến cuốn tạ tay trước, tập cơ cẳng tay và các bài kéo cáp cho cánh tay. Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi Jungkook thực hiện bài tập với hai quả tạ nặng 30 kg mỗi bên. Hình ảnh nam idol giữ tư thế chắc chắn, động tác ổn định phần nào cho thấy quá trình rèn luyện bền bỉ suốt nhiều năm. Có thể thấy, thân hình vạm vỡ hiện tại cũng là quá trình suốt cả quãng thời gian dài tập luyện của Jungkook.

HÌnh thể lực lưỡng của em út BTS.

Ảnh: Instagram.