Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm 2025 vẫn chưa rời đỉnh nhan sắc, mặc đơn giản nhưng đẹp không chịu được!

Không cần outfit cầu kỳ, Jonathan Bailey vẫn nổi bật tại show Burberry.

London Fashion Week 2026 tiếp tục là nơi những tên tuổi đình đám của làng giải trí và thời trang cùng hội tụ, biến hàng ghế front row thành một “sàn diễn” khác bên cạnh runway. Giữa dàn khách mời xuất hiện tại các show của những nhà mốt Anh, Jonathan Bailey nhanh chóng thu hút sự chú ý với phong cách ăn mặc tối giản nhưng không hề đơn điệu.

Ngày 21/9, người đàn ông được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh" năm 2025 đã có mặt tại Chelsea College of Arts để tham dự show Burberry Xuân/Hè 2027 - một trong những màn kết thúc đáng chú ý của London Fashion Week. Nam diễn viên 38 tuổi lựa chọn một set đồ không quá cầu kỳ nhưng cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng về phom dáng, chất liệu và phụ kiện.

Jonathan Bailey xuất hiện tại show Burberry. (Nguồn: Instagram)

Công thức của Jonathan Bailey lần này khá đơn giản: áo len cổ lọ màu đen ôm vừa cơ thể, quần da đen cùng boots đồng màu. Khi đặt cạnh nhau, những chất liệu khác biệt là len mềm và da bóng tạo đủ độ tương phản để cả cây đen không trở nên nhàm chán.

Nhưng nếu chỉ dừng ở áo cổ lọ và quần da, outfit này có lẽ chưa phải Jonathan Bailey. Anh hoàn thiện diện mạo bằng một cặp kính râm nhỏ, gọng tròn màu hồng. Món phụ kiện có kích thước khiêm tốn nhưng lại trở thành điểm nhấn thị giác rõ rệt nhất, phá vỡ sự đơn sắc của trang phục và khiến vẻ ngoài của nam diễn viên trở nên tinh nghịch hơn. Một số hình ảnh từ sự kiện cũng cho thấy Bailey xuất hiện với mái tóc dài, rối nhẹ và phần mái buông xuống trán, càng làm tổng thể có vẻ phóng khoáng.

Jonathan Bailey diện nguyên cây đen tham dự show của Burbury.

Nếu phải mô tả bằng một hình ảnh cụ thể, đây là Jonathan Bailey ở đâu đó giữa kiểu một giáo sư nghệ thuật mang phong thái trí thức với một chàng trai trong một club ở Berlin lúc 4 giờ sáng. Outfit của anh có sự nghiêm túc của chiếc áo cổ lọ, vẻ “bad boy” đến từ quần da, trong khi cặp kính nhỏ lại thêm vào chút gì đó rất thời trang.

Đáng nói, công thức này cũng khá phù hợp với gu ăn mặc của Bailey trong những năm gần đây. Nam diễn viên vốn không ngại thử nghiệm với thời trang nam, đặc biệt là những thiết kế có phom dáng rõ ràng, chất liệu thú vị hoặc một chi tiết đủ khác biệt để tạo dấu ấn. British Vogue từng nhận xét về phong cách của Bailey và ghi lại cách anh đặc biệt chú ý tới phom dáng của trang phục.

Từ Anthony Bridgerton trong Bridgerton đến Fiyero của Wicked, Jonathan Bailey ngày càng trở thành cái tên quen thuộc trên cả màn ảnh lẫn các sự kiện thời trang. Không chỉ có những màn xuất hiện trên thảm đỏ, Bailey còn duy trì mối liên hệ khá rõ với thời trang và làm đẹp. Năm 2026, anh trở thành gương mặt trong chiến dịch nước hoa I Will của Armani Beauty, tiếp tục củng cố hình ảnh một nam diễn viên có sức hút mạnh trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp.

Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu Jonathan Bailey xuất hiện tại Burberry. Nam diễn viên từng tham dự show của nhà mốt này trước đó và lựa chọn những công thức có phần cổ điển nhưng vẫn mang tinh thần hiện đại.