Bạch Lộc đừng nên catwalk nữa!

Cộng đồng mạng không khen nổi màn catwalk của Bạch Lộc.

Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, danh tiếng cùng nhan sắc xinh đẹp, thời trang của Bạch Lộc vẫn là chủ đề thường xuyên gây tranh luận trên mạng xã hội. Nữ diễn viên không ít lần rơi vào tình huống bị cho là chưa khai thác được hết giá trị của những thiết kế hàng hiệu, thậm chí có ý kiến nhận xét cô khiến trang phục đắt đỏ trông kém sang và thiếu điểm nhấn. Bên cạnh đó, khả năng cân đồ, thần thái trước ống kính hay cách xử lý trang phục của Bạch Lộc cũng thường được đặt lên bàn cân với nhiều mỹ nhân Cbiz khác.

Màn catwalk của ngôi sao sinh năm 1995 tại một show diễn thuộc Shanghai Fashion Week bất ngờ bị đào lại và nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Từ biểu cảm, dáng đi đến cách cô thể hiện bộ trang phục đều trở thành tâm điểm bàn luận, cho thấy thời trang vẫn là một "bài toán" khó giải với Bạch Lộc.

Màn catwalk gây tranh cãi của Bạch Lộc. (Nguồn: Weibo)

Trong hình, Bạch Lộc xuất hiện với set đồ bộ thể thao màu xanh pastel gồm áo sweatshirt cổ tròn và quần jogger cùng tông, phối sneaker năng động. Tổng thể mang hơi hướng sporty, đời thường, khá thoải mái nhưng không phù hợp với dáng người nữ diễn viên. Thân hình nhỏ nhắn khiến Bạch Lộc không tôn được trang phục, tạo cảm giác "muốn mua" cho người xem.

Set đồ khiến Bạch Lộc trông như bị nuốt dáng.

Nữ diễn viên catwalk thiếu sự uyển chuyển: thân người hơi cứng, vai và cánh tay ít độ thả lỏng, sải bước khá ngắn và trọng tâm chưa tạo được cảm giác liền mạch. Khi di chuyển, phần chân và thân trên dường như chưa phối hợp thành một tổng thể nên dáng đi có phần thô và thiếu độ "lướt". Điểm khiến nhiều người bật cười là cách Bạch Lộc posing. Nữ diễn viên tạo dáng "say hi", kết hợp biểu cảm ngẫu hứng nhưng không hề phù hợp với sàn runway.

Posing khó hiểu của nữ diễn viên.

Màn catwalk của Bạch Lộc nhận về nhiều bình luận trái chiều.

Nếu nói về khả năng thời trang, Bạch Lộc là một trong những mỹ nhân Cbiz nhiều lần gây tranh luận. Trong Dĩ Ái Vi Doanh, nữ diễn viên từng diện nhiều món đồ hiệu nhưng lại bị khán giả nhận xét trông chẳng khác gì hàng bình dân, từ cách phối đồ đến tổng thể tạo hình đều chưa khai thác được giá trị của trang phục. Ngoài đời, những màn lên đồ dự sự kiện của cô cũng thường xuyên vướng ý kiến trái chiều khi bị cho là hơi sến, thiếu hiện đại, thậm chí có lúc mang cảm giác lỗi thời.

Bạch Lộc trong bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh thường bị đem ra làm ví dụ khi nhắc đến những nữ chính mặc xấu của màn ảnh Trung. Đáng chú ý, những bộ cánh cô diện đều đến từ những thương hiệu lớn, nhưng do cách phối đồ không hợp nên dễ tạo cảm giác lỗi thời.

Một phần nguyên nhân được bàn luận nằm ở chính đặc điểm ngoại hình của Bạch Lộc. Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng khá nhỏ nhắn, đường nét gương mặt ngọt ngào, trẻ trung và thiên về nét đáng yêu hơn là sắc sảo, lạnh lùng. Cô cũng không có sẵn kiểu khí chất sang chảnh hay vẻ cuốn hút đậm chất high fashion vốn có thể giúp người mặc "cân" được những thiết kế cầu kỳ, đắt đỏ. Vì vậy, khi chọn sai phom dáng, màu sắc hoặc styling, trang phục rất dễ lấn át người mặc, khiến tổng thể thiếu đi cảm giác gắn kết, thời trang dù giá trị món đồ không hề thấp.

Nữ diễn viên bị cho là không phù hợp với những bộ canh high fashion.

Ảnh: Weibo.