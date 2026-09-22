Nhan sắc hot girl cầu lông Thái Lan bị đình chỉ ở Asiad

Pitchamon Opatniputh sinh ngày 4/1/2007 tại Chiang Mai, Thái Lan. Cô có biệt danh Pink và được truyền thông nước này chú ý từ khi còn nhỏ. Cha cô là huấn luyện viên cầu lông, đưa con gái đến sân tập từ khi mới một tuổi. Pitchamon bắt đầu cầm vợt khoảng năm ba tuổi và thi đấu từ năm lên năm.