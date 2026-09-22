Thiếu gia 2K8 hễ ra sân bay là hot điên đảo, khí chất giàu sang toát ra từ trong máu
Mỹ nam này là một trong những gương mặt idol thế hệ mới có thời trang sân bay cực ấn tượng.
Juhoon đang là một trong những nam idol trẻ được giới mộ điệu đánh giá cao nhờ khí chất thời trang nổi bật. Từng có xuất thân là model nhí, thành viên CORTIS sớm bộc lộ khả năng "cân đồ" ấn tượng khi có thể biến những set trang phục đời thường thành tổng thể đầy cá tính. Mỗi lần xuất hiện ở sân bay, Juhoon gần như lập tức thu hút ống kính với thần thái tự tin, cách phối đồ có chủ đích và dáng đi không khác gì đang sải bước trên sàn catwalk.
Đáng nói, dù sở hữu body slim nhưng nam idol sinh năm 2008 vẫn không tạo cảm giác mảnh khảnh hay quá nữ tính. Ngược lại, đường nét gương mặt sắc, bờ vai cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp Juhoon duy trì vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng nhưng vẫn có nét trẻ trung đúng tuổi. Đặc biệt, giao diện "thiếu gia tài phiệt" với những bộ cánh chỉn chu, chảnh "tràn màn hình" khiến Juhoon liên tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.
Outfit đúng chuẩn "con nhà giàu" khiến người hâm mộ khó rời mắt của Juhoon. (Nguồn: TikTok)
Juhoon mang đến một bản phối casual pha chút retro và cá tính. Nam idol diện một chiếc sơ mi đen chấm bi trắng dáng rộng, cổ mở nhẹ tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn thời trang phối. Chiếc áo được kết hợp cùng quần skinny jeans đen, tạo sự đồng điệu với tổng thể trang phục. Anh chàng tăng thêm vẻ phóng khoáng và cool cho diện mạo với túi đeo size lớn, kính râm và đồng hồ.
Những mẫu sơ mi được Juhoon biến hóa theo nhiều phong cách, từ hờ hững, phóng khoáng đậm chất bad boy đến chỉn chu, formal khi layer cùng blazer. Nam idol thường tạo điểm nhấn bằng cách mở vài cúc áo, xắn tay hoặc thả vạt tự nhiên, giúp tổng thể giữ trông vừa bướng vừa chảnh mà không quá gồng. Thành viên CORTIS cân bằng khéo léo với những chiếc quần jeans, tạo hiệu ứng tương phản giúp vóc dáng slim trông cao và sắc nét hơn. Những phụ kiện cá tính như kính mắt, thắt lưng hay mũ, trang sức cũng được thêm vào vừa đủ, hoàn thiện vibe thiếu gia pha chút nổi loạn.
Thêm 1 outfit đứng im cũng ra vibe thiếu gia của Juhoon dù rất casual. Mỹ nam nhà Big Hit diện một chiếc áo polo đen tay ngắn của Gucci, phần cổ áo được nhấn bằng đường viền trắng mảnh, tạo cảm giác gọn gàng nhưng vẫn nổi bật. Juhoon phối cùng quần jeans xanh đậm dáng suông, thắt dây lưng da đen bản vừa với khóa kim loại lớn. Hoàn thiện tổng thể là kính râm gọng đen oversized, khiến outfit trông thời thượng và cool ngầu, bụi bặm.
Ngay cả trong những outfit mùa đông, Juhoon vẫn mang đến cảm giác như bước ra từ một bộ phim về giới tài phiệt với loạt trang phục sang chảnh, thời thượng nhưng không hề phô trương. Từ jacket, áo dạ, sweater cho đến những mẫu áo khoác thể thao, nam idol đều biết cách phối layer để tổng thể vừa có chiều sâu vừa giữ được nét trẻ trung. Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng tiết chế màu sắc và phom dáng, giúp những món đồ vốn quen thuộc trở nên có gu hơn khi đặt cạnh nhau.
Không hổ danh "ông hoàng skinny jeans" thế hệ mới, Juhoon đặc biệt ưu ái những mẫu quần jeans ôm gọn chân, tạo hiệu ứng kéo dài tỷ lệ cơ thể và mang đến vẻ ngoài ấn tượng hơn. Khi kết hợp cùng áo khoác oversized hoặc sweater rộng, kiểu quần này càng làm nổi bật sự tương phản giữa phom dáng, giúp diện mạo của thành viên CORTIS thêm cá tính, chất chơi mà vẫn giữ được vibe thiếu gia thời thượng.