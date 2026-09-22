“Bản sao Jennie” thay thế Triệu Lộ Tư
Vị thế mới của Ningning khiến danh hiệu của Triệu Lộ Tư bị bàn tán.
Ningning đang dần khẳng định mình là một trong những idol thế hệ trẻ sở hữu tiềm năng thời trang đáng gờm. Từ khi debut cùng aespa, cô từng nhiều lần khiến dân mạng bàn tán vì visual có nét tương đồng với Jennie, thậm chí không ít lần bị nhận nhầm trong những khoảnh khắc đời thường.
Tuy nhiên, thay vì mãi bị đặt trong phép so sánh, mỹ nhân sinh năm 2002 đang từng bước tạo dựng dấu ấn riêng bằng khí chất ngày càng trưởng thành cùng phong cách thời trang biến hóa. Ningning liên tục gặt hái những bước tiến đáng chú ý trong địa hạt thời trang và xa xỉ, cho thấy sức hút ngày càng rõ rệt với các nhà mốt lớn. Mới đây, cô tiếp tục khiến MXH xôn xao khi chính thức được công bố với danh phận đại sứ thương hiệu của BVLGARI, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trên hành trình xây dựng vị thế thời trang của nữ idol.
Trong bộ ảnh tuyên danh phận mới, Ningning gây chú ý với diện mạo sắc sảo, quyến rũ khi diện thiết kế đen ôm sát, khoe bờ vai thon, vòng 1 lấp ló quyến rũ cùng loạt trang sức cao cấp của BVLGARI. Kiểu tóc búi gọn phía sau càng làm nổi bật đôi mắt to, hàng mi cong và đường nét gương mặt sắc nét của nữ idol.
Bên cạnh những lời khen dành cho visual sang chảnh, loạt ảnh này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều vì bị cho là chỉnh sửa quá tay. Nhiều cư dân mạng nhận xét phần cằm và đường viền hàm của Ningning bị kéo nhọn bất thường, khiến gương mặt trở nên nhỏ và dài hơn hẳn so với diện mạo quen thuộc. Đặc biệt, tỷ lệ các đường nét trên khuôn mặt có phần thiếu tự nhiên khiến một số người thậm chí cho rằng nữ idol quá khác lạ.
Không những vậy, việc Ningning chính thức trở thành đại sứ thương hiệu cũng làm dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và BVLGARI. Dù từng đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu và có khoảng 4 năm đồng hành cùng nhà mốt trang sức đình đám, nữ diễn viên lại liên tục vắng mặt trong một số sự kiện gần đây của thương hiệu.
Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Ningning – một gương mặt có sức ảnh hưởng đáng kể tại thị trường Trung Quốc và sở hữu lượng người hâm mộ trẻ đông đảo càng khiến công chúng đặt câu hỏi về định hướng nhân sự mới của "nhà Rắn". Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng động thái bổ nhiệm đại sứ mới có thể là dấu hiệu cho thấy hợp tác giữa Triệu Lộ Tư và BVLGARI có khả năng khép lại sau hơn 4 năm gắn bó. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng.
Triệu Lộ Tư xuất hiện tại 1 sự kiện của BVLGARI đã từ tháng 1/2025. Đây là event được thiết kế riêng chỉ cho mình nữ diễn viên, không có khách mời đông đúc. CEO Jean-Christophe Babin cũng bay từ Ý sang Trung Quốc để tham dự sự kiện, cho thấy phần nào. vị thế của Triệu Lộ Tư trong con mắt của BVLGARI.