“Bản sao Jennie” thay thế Triệu Lộ Tư

Vị thế mới của Ningning khiến danh hiệu của Triệu Lộ Tư bị bàn tán.

Ningning đang dần khẳng định mình là một trong những idol thế hệ trẻ sở hữu tiềm năng thời trang đáng gờm. Từ khi debut cùng aespa, cô từng nhiều lần khiến dân mạng bàn tán vì visual có nét tương đồng với Jennie, thậm chí không ít lần bị nhận nhầm trong những khoảnh khắc đời thường.

Tuy nhiên, thay vì mãi bị đặt trong phép so sánh, mỹ nhân sinh năm 2002 đang từng bước tạo dựng dấu ấn riêng bằng khí chất ngày càng trưởng thành cùng phong cách thời trang biến hóa. Ningning liên tục gặt hái những bước tiến đáng chú ý trong địa hạt thời trang và xa xỉ, cho thấy sức hút ngày càng rõ rệt với các nhà mốt lớn. Mới đây, cô tiếp tục khiến MXH xôn xao khi chính thức được công bố với danh phận đại sứ thương hiệu của BVLGARI, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trên hành trình xây dựng vị thế thời trang của nữ idol.

Tài khoản của Weibo BVLGARI chính thức tuyên Ningning trở thành đại sứ thương hiệu.

Trong bộ ảnh tuyên danh phận mới, Ningning gây chú ý với diện mạo sắc sảo, quyến rũ khi diện thiết kế đen ôm sát, khoe bờ vai thon, vòng 1 lấp ló quyến rũ cùng loạt trang sức cao cấp của BVLGARI. Kiểu tóc búi gọn phía sau càng làm nổi bật đôi mắt to, hàng mi cong và đường nét gương mặt sắc nét của nữ idol.

Bên cạnh những lời khen dành cho visual sang chảnh, loạt ảnh này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều vì bị cho là chỉnh sửa quá tay. Nhiều cư dân mạng nhận xét phần cằm và đường viền hàm của Ningning bị kéo nhọn bất thường, khiến gương mặt trở nên nhỏ và dài hơn hẳn so với diện mạo quen thuộc. Đặc biệt, tỷ lệ các đường nét trên khuôn mặt có phần thiếu tự nhiên khiến một số người thậm chí cho rằng nữ idol quá khác lạ.

Ningning mang đến vẻ đẹp quyến rũ và sang trọng trong bộ ảnh mới.