Thiều Bảo Trâm bị góp ý vì vui sướng quá khích trước quà đắt tiền

Thiều Bảo Trâm đăng clip đập hộp quà sinh nhật 30 triệu, khéo léo phản hồi khi bị chê quá khích trước đồ hiệu.

Mới đây, Thiều Bảo Trâm vừa đón sinh nhật tuổi 32 trong không khí ấm cúng bên người thân. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip tiệc tối cùng chị gái Thiều Bảo Trang, ghi lại khoảnh khắc "đập hộp" quà sinh nhật giá trị.

Thiều Bảo Trâm unbox món quà từ Louis Vuitton do chị gái Thiều Bảo Trang lựa chọn.

Món quà mà Thiều Bảo Trang chọn dành tặng em gái là mẫu dép 6AM Mule màu hồng pastel dịu dàng. Thiết kế này nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2025 của nhà mốt Pháp với mức giá niêm yết 30.000.000 đồng. Item nổi bật nhờ chất liệu nylon lưới xuyên thấu thêu họa tiết Monogram biểu tượng, kết hợp cùng đường viền nữ tính và dáng gót thấp thời thượng. Trước sự chu đáo của chị gái, Thiều Bảo Trâm không giấu nổi sự phấn khích và liên tục reo hò khi bóc quà.

Tuy nhiên, sự thể hiện cảm xúc bộc phát của nữ ca sĩ lại vấp phải ý kiến trái chiều. Dưới phần bình luận, một cư dân mạng lên tiếng cho rằng cô đang thể hiện thái quá: "Mua được đôi dép LV mà sướng thế sao?"

Thiều Bảo Trâm bị góp ý vì quá khích trước quà sinh nhật đắt tiền từ chị gái.

Không chọn cách ngó lơ, Thiều Bảo Trâm trực tiếp để lại lời đáp trả tinh tế: "Món quà là gì đi nữa thì hét lên sung sướng, biết ơn và cảm động thôi. Người tặng ai cũng vui khi mình biểu cảm thế này hết nè. Quà nào tặng cũng hét hết á, không kể giá cả nhen".

Màn ứng xử khéo léo của giọng ca sinh năm 1994 nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ. Đông đảo khán giả đồng tình rằng việc đón nhận quà tặng bằng niềm vui trọn vẹn chính là sự trân trọng chân thành nhất dành cho người tặng, bất kể giá trị vật chất.

Louis Vuitton 6AM Mule sắc hồng pastel trị giá 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời khen cho tình cảm gắn kết của hai chị em nhà họ Thiều. Cùng nổi danh từ thời hoạt động trong nhóm Bee.T và sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh, hai mỹ nhân gốc Thanh Hóa đến nay đã định hình hai màu sắc thời trang riêng biệt. Nếu Thiều Bảo Trang ở tuổi 34 ưa chuộng vẻ đẹp trưởng thành, mặn mà và quyến rũ, thì Thiều Bảo Trâm ở tuổi 32 lại là đại diện cho tinh thần trẻ trung, hiện đại mang đậm hơi thở K-Pop.

Thiều Bảo Trâm rạng rỡ đón tuổi 32 bên chị gái Thiều Bảo Trang.

Dù cách biệt 2 tuổi và có phong cách khác nhau, sự chu đáo mà họ dành cho nhau vẫn không hề thay đổi. Thiều Bảo Trang chia sẻ cô đã đắn đo rất kỹ giữa hai phiên bản 6AM Mule trước khi quyết định chọn đôi dép phù hợp nhất cho em gái. Dù hài hước đùa rằng bản thân sẽ phải "ăn mì tôm trong 30 ngày tới", hành động ấm áp của cô chị đã giúp món đồ hiệu trở thành kỷ niệm tuổi mới thật sự ý nghĩa với Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bảo Trang đắn đo chọn quà cho em gái cùng dòng chia sẻ hài hước về quyết định "chịu chi" của mình.

Ảnh, Clip: FBNV