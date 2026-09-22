L’Oréal Paris và di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Sứ mệnh đồng hành và trao quyền cho hàng triệu phụ nữ trên toàn cầu vẫn luôn là cảm hứng xuyên suốt hành trình hơn 120 năm của L’Oréal Paris – tôn vinh những người phụ nữ tự tin làm chủ cuộc đời mình.

Tại Việt Nam, "Chính Nữ" mở ra cách gọi mới cho tinh thần "Vì bạn xứng đáng" – tôn vinh phụ nữ dám lựa chọn và sống theo giá trị của riêng mình.

‏Di sản hơn 120 năm tôn vinh giá trị phụ nữ trên toàn cầu‏

‏Từ những ngày đầu, L’Oréal Paris đã quan niệm rằng khoa học không chỉ để tạo ra công thức hiệu quả hơn, mà còn để trao cho phụ nữ quyền tự quyết định hình ảnh của chính mình. Thay vì tuân theo những khuôn mẫu có sẵn, thương hiệu khuyến khích phái đẹp tự do định nghĩa giá trị riêng và làm chủ hành trình của chính mình. Nhờ đó, người phụ nữ có thêm sự tự tin để vươn lên và giành lấy vị trí xứng đáng trong xã hội. ‏

‏Năm 1971, tinh thần ấy đã tìm thấy tiếng nói biểu tượng qua tuyên ngôn "Because I’m Worth It". Đáng chú ý, câu khẩu hiệu này do Ilon Specht, nữ copywriter mới 23 tuổi, sáng tạo nên giữa một ngành quảng cáo vốn đang chịu sự chi phối từ góc nhìn của nam giới. Thay cho hình ảnh người phụ nữ tĩnh lặng, không lời thoại, không chủ kiến và chỉ hiện diện để làm hài lòng người khác, "Because I’m Worth It" trở thành tiếng nói khẳng định giá trị của mình. ‏

‏Từ Manhattan, câu nói ấy được dịch sang 40 ngôn ngữ, trở thành một trong những khẩu hiệu tồn tại lâu nhất trong lịch sử quảng cáo toàn cầu, đủ gần gũi để mỗi người phụ nữ có thể thì thầm với chính mình và đủ mạnh mẽ để vang vọng qua hơn nửa thế kỷ.‏

‏Trong suốt hành trình lan tỏa, tuyên ngôn ấy không ngừng tìm thấy những cách cất lời mới. Hành trình bắt đầu từ lời tự khẳng định "Because I’m Worth It", sau đó lan tỏa thành tiếng nói chung của cả cộng đồng qua "Because We’re Worth It". Đến khi trở thành "Because You’re Worth It", tuyên ngôn trở thành lời nhắn gửi trực tiếp tới từng người phụ nữ. Ba cách xưng hô, ba chặng phát triển nhưng cùng chung một niềm tin rằng giá trị của phụ nữ bắt đầu từ chính cách họ nhìn nhận bản thân và lựa chọn cuộc đời mình.‏

‏Không dừng lại ở slogan truyền cảm hứng trên truyền thông, L’Oréal Paris đã hiện thực hóa sứ mệnh của mình bằng những hành động cụ thể, tạo ra các tác động xã hội sâu rộng và bền vững trên quy mô toàn cầu. Năm 2005, Women of Worth được khởi xướng như một bước đi tiêu biểu cho cam kết ấy. Tính đến nay, chương trình đã vinh danh hơn 200 phụ nữ với các dự án phi lợi nhuận trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, môi trường và sức khỏe tinh thần, đồng thời trao hàng triệu USD tài trợ cùng nguồn lực cố vấn và truyền thông để các nữ lãnh đạo cộng đồng mở rộng quy mô tác động của mình.‏

‏Lễ trao giải For Women in Science do Quỹ L’Oréal và UNESCO phối hợp tổ chức nhằm vinh danh các nhà khoa học nữ xuất sắc trên toàn cầu.

Sau hơn nửa thế kỷ, lời khẳng định "Because You’re Worth It" vẫn được nhắc lại, làm mới và mở rộng theo những câu hỏi của từng thời đại. Khi hành trình lan toả đi đến mỗi vùng đất, điều quan trọng không phải là lặp lại một thông điệp nguyên bản, mà là để tinh thần ấy tìm được tiếng nói gần gũi chạm đến trái tim của mỗi người phụ nữ ở bất kỳ đâu.‏

‏Trao quyền cho phụ nữ Việt tự tay viết nên câu chuyện của chính mình‏

‏Tiếp nối hành trình toàn cầu, năm 2021, L’Oréal Paris chính thức đưa tinh thần "Vì bạn xứng đáng" đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam thông qua chiến dịch Chính Nữ. Lấy cảm hứng từ cách chơi chữ giữa "Chính" và "Phụ", chiến dịch phản biện những định kiến xã hội và khẳng định: "Không đóng vai phụ trong câu chuyện của bất kỳ ai, mỗi người phụ nữ là nhân vật chính trong câu chuyện của mình". Chính Nữ từ đó trở thành một dấu ấn nổi bật trong hành trình trao quyền cho phụ nữ của L’Oréal Paris tại Việt Nam.‏

‏Đưa thông điệp đi sâu hơn vào đời sống, năm 2023, chiến dịch "Nào có may, là tự tay" tôn vinh nỗ lực và năng lực thực sự của phái đẹp thay vì gán ghép thành công cho sự may mắn. Chiến dịch khẳng định mỗi thành tựu đều được tạo nên từ nỗ lực, tài năng, thực lực và bản lĩnh; đồng thời truyền cảm hứng để phụ nữ tự hào về những gì mình đạt được,Đến năm 2025, hành trình Chính Nữ tiếp tục tháo gỡ những áp lực về cột mốc thời gian trong hôn nhân và sự nghiệp. Trước các "kỳ hạn" thường được áp đặt về độ tuổi kết hôn, sinh con hay thăng tiến, L’Oréal Paris lan tỏa thông điệp "Kỳ vọng của tôi, kỳ hạn do tôi", khẳng định quyền tự quyết nhịp sống và khuyến khích mỗi phụ nữ tự làm chủ cuộc đời mình.‏

‏Bước sang năm 2026, Chính Nữ tiếp tục mở rộng hành trình và chạm đến từng góc nhỏ trong đời sống thường nhật, đồng hành cùng phụ nữ ở bất kỳ đâu xóa bỏ những định kiến đã bám rễ trong đời sống. Đó là những câu nói quen thuộc nhưng âm thầm đặt phái đẹp vào các thước đo do người khác định sẵn như: "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", "học nhiều rồi cũng lấy chồng", hay gán cho họ chiếc áo chật hẹp của hai từ "phái yếu". Để rồi khi bước qua những rào cản ấy, người ta mới nhận ra "Chính Nữ" không chỉ là phụ nữ dưới ánh đèn sân khấu, mà còn là người mẹ, người chị, người bạn hay người đồng nghiệp bên ta.‏

‏Năm 2026, Chính Nữ trở lại và viết tiếp chương mới

Qua hành trình của Chính Nữ, tuyên ngôn 50 tuổi "Because You’re Worth It" đã tìm thấy tiếng nói gần gũi với phụ nữ Việt. Từ những câu chuyện rất riêng, thông điệp ấy tiếp tục len lỏi và nối dài sức sống bền bỉ trong nỗ lực đồng hành cùng phụ nữ trên toàn thế giới của L’Oréal Paris. Để dù ở đâu và trong vai trò nào, mỗi phụ nữ đều có thể là nhân vật chính trong cuộc đời mình, có quyền viết lại những định kiến cũ và sống theo lựa chọn riêng.‏

‏Chính Nữ - Vì bạn xứng đáng.‏