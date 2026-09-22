Hoàng hậu Thái Lan chọn chiếc clutch đính kim cương mang đậm dấu ấn thủ công

Màn "đụng hàng" giữa Hoàng hậu Suthida và Lisa không đơn thuần là câu chuyện ai mặc đẹp hơn hay ai dùng phụ kiện ấn tượng hơn.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Hoàng hậu Suthida gây chú ý với loạt trang phục vừa trang trọng vừa đậm dấu ấn văn hóa Thái Lan. Đặc biệt, trong tiệc chiêu đãi tối 15/9 tại Hà Nội, bà xuất hiện trong bộ Chud Thai Dusit màu vàng hoàng gia, kết hợp cùng chiếc clutch bạc mạ vàng hình chiếc nơ. Điều thú vị là thiết kế túi này từng được Lisa lựa chọn tại một sự kiện Amazing Thailand.

Tối 15/9, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ ngày 14 đến 16/9, Hoàng hậu Suthida lựa chọn Chud Thai Dusit màu vàng gold cho buổi tiệc chiêu đãi tối 15/9. Đây là một trong những bộ lễ phục hoàng gia dành cho phụ nữ Thái Lan, được phát triển từ thập niên 1960 theo sáng kiến của Hoàng thái hậu Sirikit. Thiết kế thường có phần váy dài tới mắt cá chân, sử dụng các chất liệu truyền thống như lụa Yok với bề mặt dệt nổi hoa văn hoặc gấm dệt chỉ vàng, chỉ bạc. Chính sự giao thoa này giúp bộ lễ phục vừa giữ được bản sắc Thái Lan, vừa phù hợp với những dịp ngoại giao trang trọng.

Hoàng hậu Suthida đẹp quý phái trong bộ lễ phục. Phần thân áo được xử lý gọn gàng, đi cùng chân váy dài xếp ly và những chi tiết trang sức lấp lánh. Bà kết hợp bộ trang phục với trang sức Chakri, trong đó có khuyên tai kim cương và đai vàng dệt họa tiết Chakri.

Nếu bộ Chud Thai Dusit đại diện cho vẻ đẹp cung đình thì chiếc clutch lại đưa câu chuyện văn hóa Thái đến gần thời trang đương đại hơn. Hoàng hậu Suthida cầm trên tay mẫu clutch hình chiếc nơ của Jasmina Collection, thương hiệu thủ công đến từ Nakhon Si Thammarat. Thiết kế thuộc dòng Chada, ứng dụng kỹ thuật chạm bạc và mạ vàng truyền thống của địa phương vào hình dáng một chiếc túi thời trang hiện đại.

Điều khiến chiếc túi đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ ngoài cầu kỳ mà còn ở quá trình chế tác. Theo thông tin được công bố, túi sử dụng khoảng 400 gram bạc thật 98% và 34,2 gram vàng 99,99%. Những đường nét trang trí được người thợ chạm thủ công trên bề mặt bạc trước khi hoàn thiện lớp vàng, với tổng thời gian thực hiện hơn 1.650 giờ. Phần nắp túi tiếp tục được đầu tư với chi tiết chữ "S.T." bằng vàng trắng, đính 408 viên kim cương có tổng trọng lượng 4,80 carat. Từ chất liệu, kỹ thuật cho tới cách xử lý bề mặt, chiếc clutch là một ví dụ rõ nét cho việc đưa nghề thủ công truyền thống vào một thiết kế thời trang mang tinh thần đương đại.

Đáng chú ý hơn cả, đây cũng chính là thiết kế từng xuất hiện cùng Lisa tại sự kiện Amazing Thailand.

Với Lisa, chiếc clutch trở thành điểm nhấn thời trang khi cô xuất hiện trong một sự kiện quảng bá hình ảnh và văn hóa Thái Lan trên sân khấu đương đại. Thiết kế kim loại cầu kỳ tạo hiệu ứng nổi bật, đồng thời giúp vẻ ngoài của nữ ca sĩ gắn kết với câu chuyện về nghề thủ công bản địa.

Điểm đáng chú ý trong lựa chọn trang phục của Hoàng hậu Suthida trong chuyến thăm Việt Nam là bà không chỉ chú trọng vẻ ngoài sang trọng. Trong chuyến đi ba ngày, Hoàng hậu xuất hiện với năm bộ trang phục khác nhau, nhiều thiết kế sử dụng chất liệu, kỹ thuật dệt và phụ kiện gắn với văn hóa, nghề thủ công Thái Lan.