Tôi bắt đầu "cho da nghỉ" 1 ngày mỗi tuần và đây là lý do

Có một ngày trong tuần, tôi chủ động giảm tối đa các bước dưỡng da và nhận thấy đây lại là khoảng thời gian cần thiết để làn da được nghỉ ngơi.

Sau nhiều năm chăm sóc da, tôi từng nghĩ một chu trình càng đầy đủ càng tốt: tẩy trang, sữa rửa mặt, toner, serum, kem dưỡng, rồi thêm các loại treatment tùy tình trạng da. Có những ngày tôi thậm chí còn cảm thấy thiếu một bước nếu chu trình buổi tối chỉ có vài sản phẩm. Thế nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra làn da không phải lúc nào cũng cần được "chăm sóc thật nhiều". Có một ngày trong tuần, tôi chủ động giảm tối đa các bước dưỡng da và nhận thấy đây lại là khoảng thời gian cần thiết để làn da được nghỉ ngơi.

1. Tôi từng nghĩ dưỡng da càng nhiều càng tốt

Trước đây, tôi khá dễ bị cuốn vào những sản phẩm skincare mới. Thấy một loại serum được quảng cáo có khả năng làm sáng da, tôi muốn thử. Một sản phẩm khác chứa peptide, retinol hay acid được giới thiệu là hỗ trợ chống lão hóa, tôi cũng muốn thêm vào chu trình. Kết quả là buổi tối có thể trở thành một "bữa tiệc" với rất nhiều lớp dưỡng. Vấn đề là không phải sản phẩm nào cũng cần thiết, và việc sử dụng nhiều hoạt chất cùng lúc không đồng nghĩa với việc da sẽ đẹp nhanh hơn. Đôi khi, da có thể phản ứng bằng cảm giác khô, căng, châm chích hoặc nổi mẩn. Lúc đó, thay vì tiếp tục bổ sung thêm sản phẩm để "cứu" da, tôi bắt đầu nghĩ đến việc đơn giản hóa chu trình.

2. Một ngày "nghỉ dưỡng" giúp tôi nhìn lại chu trình skincare

Tôi bắt đầu dành một ngày trong tuần để tạm thời loại bỏ những bước không thực sự cần thiết. Đây không phải kiểu "bỏ mặc" làn da hoàn toàn, cũng không có nghĩa là tôi ngừng làm sạch hoặc chống nắng. Thay vào đó, tôi chỉ giữ lại những bước cơ bản nhất. Buổi tối, sau khi làm sạch da, tôi ưu tiên một sản phẩm dưỡng ẩm đơn giản, phù hợp với tình trạng da. Tôi tạm thời không dùng các loại treatment như retinol, AHA, BHA hay những sản phẩm có công thức dễ gây kích ứng. Nếu da đang khô hoặc nhạy cảm, tôi càng có xu hướng rút gọn chu trình hơn. Điều quan trọng là "nghỉ dưỡng" ở đây không phải một quy tắc bắt buộc mà là cách tôi giảm bớt những thứ không cần thiết và quan sát làn da rõ hơn.

3. Tôi nhận ra mình không cần quá nhiều hoạt chất

Điều thay đổi lớn nhất sau một thời gian thực hiện chu trình tối giản là tôi bắt đầu hiểu rằng không phải hoạt chất nào cũng cần xuất hiện cùng lúc. Retinol có thể được dùng để hỗ trợ cải thiện các dấu hiệu lão hóa, acid giúp chăm sóc bề mặt da, vitamin C thường được lựa chọn để hỗ trợ làm sáng và chống oxy hóa, peptide được yêu thích trong các chu trình chăm sóc da trưởng thành. Nhưng nếu cùng lúc sử dụng quá nhiều sản phẩm treatment, đặc biệt khi chưa hiểu rõ khả năng thích ứng của da, nguy cơ kích ứng có thể tăng lên. Vì vậy, thay vì cố gắng đưa tất cả vào một buổi tối, tôi chia nhỏ chúng trong tuần và dành một ngày để da không phải tiếp xúc với quá nhiều hoạt chất.

4. Một ngày nghỉ cũng giúp tôi phát hiện sản phẩm nào thực sự cần thiết

Đây là lợi ích khá bất ngờ. Khi giảm số lượng sản phẩm, tôi bắt đầu nhận ra đâu là bước mình thực sự cần và đâu chỉ là thói quen. Có những sản phẩm khi ngừng sử dụng một ngày, tôi gần như không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu mình có thực sự cần dùng chúng thường xuyên hay không. Ngược lại, một sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp lại cho thấy vai trò rõ rệt hơn khi làn da bắt đầu có cảm giác khô hoặc căng nếu thiếu nó. Nhờ vậy, chu trình skincare của tôi dần trở nên gọn hơn. Tôi không còn mua sản phẩm chỉ vì chúng đang là xu hướng, mà chú ý nhiều hơn đến thành phần, tình trạng da và mục đích sử dụng.

5. "Nghỉ dưỡng" không đồng nghĩa với bỏ qua mọi bước

Tôi cũng nhận ra một điều quan trọng: không nên hiểu "một ngày không dưỡng da" theo nghĩa bỏ hoàn toàn mọi bước chăm sóc. Làm sạch da vẫn cần thiết, đặc biệt nếu đã trang điểm hoặc dùng kem chống nắng. Kem dưỡng cũng có thể được duy trì nếu da khô hoặc hàng rào bảo vệ đang yếu. Tương tự, kem chống nắng vẫn là bước quan trọng vào ban ngày, ngay cả khi hôm đó tôi muốn tối giản chu trình. "Nghỉ" ở đây chủ yếu có nghĩa là tạm dừng những bước treatment không cần thiết, chứ không phải bỏ qua những nhu cầu cơ bản của làn da.

6. Tôi không còn chạy theo cảm giác phải dưỡng thật nhiều

Sau cùng, điều tôi nhận được không chỉ là một chu trình skincare đơn giản hơn mà còn là cách nhìn khác về việc chăm sóc da. Làn da đẹp không nhất thiết đến từ một kệ mỹ phẩm đầy ắp. Điều quan trọng hơn là tìm được những sản phẩm phù hợp, sử dụng đều đặn và cho da thời gian thích nghi. Một ngày trong tuần không dùng quá nhiều serum hay treatment cũng giúp tôi bớt cảm giác phải liên tục "làm gì đó" với làn da. Đôi khi, chăm sóc da tốt lại bắt đầu từ việc biết khi nào nên dừng lại.

Vì vậy, tôi vẫn dành một ngày mỗi tuần để tối giản chu trình skincare. Không phải vì tin rằng da cần một "ngày detox" thần kỳ, mà đơn giản vì tôi muốn lắng nghe làn da nhiều hơn. Nếu da đang ổn định, một chu trình cơ bản có thể là đủ; nếu da khô, đỏ rát hoặc kích ứng, việc tạm giảm các hoạt chất mạnh thậm chí còn hợp lý hơn. Skincare không phải cuộc đua xem ai dùng nhiều sản phẩm hơn, mà là quá trình tìm ra điều thực sự phù hợp với làn da của mình.