Phim Hàn đang “nghiện” cảnh nóng?

Cảnh nóng xuất hiện ngày càng dày trên màn ảnh Hàn 2 năm trở lại đây. Khi yếu tố 18+ liên tục được dùng để câu view, phải chăng phim Hàn đang ngày càng chuộng một công thức câu khách quá dễ thấy?

Phim Hàn đang ngày càng mạnh tay với cảnh nóng. Từ những phân đoạn thân mật vốn chỉ đóng vai trò "nêm nếm" gia vị cho mạch tình cảm, màn ảnh xứ kim chi giờ xuất hiện ngày càng nhiều cảnh khỏa thân, ân ái và tình huống táo bạo, thậm chí len lỏi vào cả phim cổ trang, chính trị hay khoa học viễn tưởng. The Queen Who Crowns, Buried Hearts, Queen Woo rồi đến The Scandal lần lượt trở thành tâm điểm tranh luận, nhưng điều đáng nói không phải ở việc các nhà làm phim dám “cởi” đến đâu, mà là họ thực sự muốn kể gì sau những lớp da thịt ấy.

Cảnh nóng vốn chẳng phải điều đáng lên án trong điện ảnh. Nó có thể phơi bày dục vọng, khắc họa tâm lý, thay đổi quan hệ giữa các nhân vật, thậm chí trở thành một thứ ngôn ngữ khẳng định quyền lực. Nhưng khi một phân cảnh giường chiếu dễ dàng trở thành đoạn clip câu tương tác, còn kịch bản lại không đủ sức khiến khán giả nhớ đến điều gì khác, ranh giới giữa kể chuyện bằng tình dục và dùng tình dục để câu khán giả cũng trở nên mong manh. Phải chăng phim Hàn đang thực sự cởi mở hơn với những đề tài trưởng thành, hay chỉ đang tìm thấy một công thức mới để giữ chân người xem đến tập cuối?

Phim Hàn ngày càng đam mê cảnh nóng, người xem ngày càng ngán ngẩm

Queen Woo có lẽ là một trong những ví dụ rõ nhất cho sự thay đổi của phim Hàn trong cách sử dụng cảnh nóng. Bộ phim xoay quanh cuộc chạy đua quyền lực sau cái chết đột ngột của nhà vua, khi Hoàng hậu Woo phải tìm cách bảo vệ vị trí của mình giữa những phe phái đang nhăm nhe ngai vàng. Bên cạnh chiến tranh, âm mưu cung đình và cuộc tranh giành quyền lực, tác phẩm còn có nhiều cảnh khỏa thân và tình dục, trong đó một số phân đoạn nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận.

Điều đáng nói là Queen Woo vốn đã có một câu chuyện đủ sức kéo người xem mà không cần quá phụ thuộc vào yếu tố này. Một nữ hoàng phải chạy đua với thời gian để tìm người kế vị, bảo vệ hoàng tộc và giữ quyền lực vốn là chất liệu khá lý tưởng cho một bộ phim cổ trang. Khi những cảnh nóng xuất hiện dày đặc, sự chú ý của khán giả vì thế dễ bị kéo khỏi cuộc đấu trí chính để tập trung vào chuyện bộ phim đã “cởi” đến đâu.

Không lâu sau đó, chúng ta có The Queen Who Crowns. Bộ phim cổ trang về Hoàng hậu Won Gyeong vốn được kỳ vọng nhờ đề tài lịch sử và nữ chính Cha Joo Young. Thế nhưng ngay từ những tập đầu, tác phẩm đã gây chú ý bởi các cảnh khỏa thân và tình dục táo bạo. Phiên bản truyền hình được chỉnh sửa để phù hợp với mức 15+, trong khi bản phát hành trên TVING dành cho khán giả trưởng thành. Việc hai phiên bản cùng tồn tại phần nào cho thấy ê-kíp đã chủ động xem yếu tố 18+ như một thành phần quan trọng của tác phẩm.

Khán giả chưa kịp quan tâm Hoàng hậu Won Gyeong sẽ đấu trí thế nào thì đã phải bàn xem cảnh khỏa thân đầu phim có cần thiết hay không. Một bộ phim lịch sử đáng ra có thể khiến người xem tò mò về quyền lực, hôn nhân chính trị và số phận của một người phụ nữ trong hoàng cung, cuối cùng thứ còn đọng lại trong tâm trí khán chả chỉ là những cảnh giường chiếu.

Rồi Buried Hearts xuất hiện. Một bộ phim báo thù, chính trị với Park Hyung Sik ở trung tâm chẳng có vẻ gì là tác phẩm cần phải dựa vào tình dục để gây chú ý. Nhưng ngay tập đầu, phim đã đưa vào nhiều cảnh thân mật giữa Seo Dong Joo và Yeo Eun Nam, trong đó có cảnh ân ái khá trực diện. Phân đoạn từng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ người xem, một số người thậm chí chỉ trích cách biên kịch xây dựng tuyến tình cảm.

Điều thú vị là Buried Hearts không thất bại vì cảnh nóng. Ngược lại, tập mở màn đạt rating 6,1%, cho thấy bộ phim vẫn có sức hút nhất định với khán giả. Vậy cảnh nóng hoàn toàn có thể tạo hiệu ứng tốt, thậm chí giúp tác phẩm được chú ý. Nhưng việc một cảnh phim gây tranh luận nhiều đến mức lấn át cả nội dung chính lại là chuyện khác. Đây cũng là điều từng xảy ra với When the Stars Gossip - bộ phim được đầu tư lớn, sở hữu cặp sao hạng A Lee Min Ho và Gong Hyo Jin. Tình huống hai nhân vật cởi đồ để sưởi ấm khi mắc kẹt trên trạm vũ trụ thậm chí bị một bộ phận khán giả cho là lỗi thời và gượng ép.

Cảnh nóng đang thay đổi cuộc chơi

Nếu The Queen Who Crowns và Buried Hearts cho thấy cảnh nóng đang dần trở nên phổ biến trên màn ảnh Hàn, thì The Scandal lại là trường hợp đặc biệt bởi tình dục vốn là một phần không thể tách rời khỏi câu chuyện. Bộ phim lấy cảm hứng từ Les Liaisons dangereuses, tác phẩm kinh điển về những trò chơi quyến rũ, dục vọng và thao túng giữa tầng lớp quý tộc. Trong bối cảnh Joseon, tình dục còn có thể được sử dụng để nói về quyền lực, lễ giáo và vị thế của phụ nữ. Vì thế, The Scandal có lý do để táo bạo. Thậm chí, nếu một câu chuyện như thế hoàn toàn không có cảnh nóng, khán giả mới có lý do để thắc mắc.

Sau khi phát hành trọn bộ 8 tập, nhiều bộ phận khán giả đặt vấn đề về các cảnh ân ái giữa Ji Chang Wook và Nana, cũng như các nhân vật nữ khác. Những phân đoạn này chiếm thời lượng quá nhiều mà lại chưa tạo được hiệu quả tương xứng về tâm lý hay kịch tính. Bộ phim dành quá nhiều đất cho việc phô diễn hình thể thay vì đào sâu cuộc đấu trí giữa ba nhân vật chính. Đây cũng là lý do The Scandal gây tranh luận. Một số ý kiến cho rằng bộ phim muốn nói về thân phận phụ nữ, xã hội phong kiến và khát vọng tự do nhưng chưa đào đủ sâu. Khi phần kịch bản chưa đủ sức giữ chân người xem, những cảnh nóng xuất hiện dày đặc càng dễ bị nhìn như một lớp "trang trí” bắt mắt cho một kịch bản rời rạc.

Trớ trêu là chất liệu của The Scandal vốn rất phù hợp để khai thác tình dục. Nhân vật có thể quyến rũ để thao túng, gần gũi để chiếm ưu thế, hoặc dùng ham muốn của người khác làm vũ khí. Nhưng nếu khán giả chỉ nhìn thấy những cảnh thân mật mà không cảm nhận được cuộc đấu quyền lực phía sau, bộ phim mới chỉ làm được phần dễ nhất: cho người xem thấy da thịt.

Đó cũng có thể là vấn đề lớn nhất của xu hướng cảnh nóng trong phim Hàn hiện nay. Streaming đã làm thay đổi cuộc chơi. Những giới hạn từng tồn tại trên truyền hình truyền thống được nới rộng, rating độ tuổi có thể được phân tầng, còn những phân cảnh táo bạo dễ dàng bị cắt ra thành clip và lan truyền trên mạng xã hội. Một cảnh nóng vài phút trong phim có thể mang lại hàng trăm bài đăng, hàng nghìn bình luận và vô số lượt xem. Về mặt marketing, quá dễ hiểu vì sao người ta muốn làm nó. Nhưng nghệ thuật kể chuyện không vận hành giống những nền tảng MXH.

Điện ảnh không nhất thiết phải né tránh tình dục. Những câu chuyện về dục vọng, thân xác hay ham muốn vốn luôn có chỗ đứng trên màn ảnh, miễn là chúng thực sự phục vụ cho câu chuyện. Điều đáng lên án là khi cảnh nóng bắt đầu bị lạm dụng như một phương thức để câu view nhanh nhất, trong khi tâm lý nhân vật và diễn biến câu chuyện lại không được đầu tư tương xứng. Phim dành cho khán giả trưởng thành không đồng nghĩa với việc cứ nhiều cảnh nóng là sâu sắc.

Rốt cuộc, tranh luận về cảnh nóng trong phim Hàn không nên dừng ở chuyện “nhiều” hay “ít”, “táo bạo” hay “kín đáo”. Điều đáng quan tâm hơn là sau những phút giây thân mật ấy, bộ phim còn lại gì. Nếu cảnh nóng giúp nhân vật bộc lộ một mặt khác, đẩy mối quan hệ sang một trạng thái mới hoặc làm rõ cuộc đấu quyền lực giữa họ, đó là một phần hợp lý của câu chuyện. Nhưng nếu nó chỉ xuất hiện để tạo vài phút xôn xao rồi nhanh chóng bị quên lãng, giá trị đem lại cho bộ phim sẽ rất hạn chế.

Queen Woo, The Queen Who Crowns, Buried Hearts và The Scandal là những ví dụ cho thấy cảnh nóng ngày càng có sức nặng trong việc tạo hiệu ứng cho một bộ phim. Một phân đoạn 18+ có thể lập tức trở thành chủ đề hot trên MXH, kéo theo những đoạn clip được chia sẻ và hàng loạt cuộc tranh luận. Nhưng thứ quyết định khán giả còn nhớ đến bộ phim hay không vẫn là nhân vật, câu chuyện và cách nó được kể.