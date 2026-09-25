"Hàn Quốc hết sạch diễn viên đẹp rồi"

Nhiều người cho rằng Hàn Quốc đang ngày càng ít mỹ nam, mỹ nữ trên màn ảnh.

Gần đây, ngoại hình của các nữ diễn viên trên màn ảnh Hàn Quốc đang trở thành chủ đề bàn tán. Trên X, các bài viết so sánh diện mạo của nữ chính phim truyền hình những năm 2000 với thập niên 2020 nhận được lượng tương tác lớn. Phần đông netizen cho rằng dàn diễn viên trẻ hiện nay đa phần đều kém sắc, thiếu những nét đặc trưng trên gương mặt đủ để tạo nên dấu ấn và xứng với hai chữ "mỹ nhân" như các thế hệ đi trước.

So sánh visual của diễn viên chính mản ảnh Hàn Quốc hiện tại và trước đây

Một thời cứ đẹp là phải giống Song Hye Kyo, Kim Tae Hee

Giai đoạn những năm 2000, tức thời điểm làn sóng Hallyu bắt đầu bùng nổ khắp châu Á, màn ảnh Hàn Quốc được định hình bởi những diễn viên sở hữu đường nét gương mặt theo chuẩn mực truyền thống. Những tên tuổi như Song Hye Kyo , Kim Tae Hee , Jun Ji Hyun hay Han Ga In đều có đặc điểm chung là đôi mắt to, đường nét thanh tú, hài hòa và nhẹ nhàng. Ngoại hình của thế hệ này không chỉ giúp các bộ phim tình cảm lãng mạn dễ dàng tiếp cận khán giả mà còn thiết lập một hệ quy chiếu trong lòng công chúng, rằng muốn khen ai đó xinh đẹp chỉ cần ví von "giống Song Hye Kyo", "như Kim Tae Hee".

Các mỹ nhân đình đám từ những năm 2000 đến giờ vẫn là tiêu chuẩn của sắc đẹp

Trong khi đó, thế hệ sau họ, sự xuất hiện của các nữ chính có diện mạo lệch chuẩn truyền thống như Kim Go Eun , Kim Da Mi, Ahn Eun Jin... mang đến "vibe" khác hẳn. Những diễn viên này đa số có mắt một mí hoặc có cấu trúc xương mặt góc cạnh, dù đều được công nhận là trường phái thực lực, song nhan sắc lại gây tranh cãi. Đến cả sao hạng A như Kim Go Eun cũng bị chê bai visual từ thời đóng siêu phẩm như Cheese In The Trap, Goblin, Quân Vương hay Kim Da Mi cũng bị cho là không cân xứng với nam chính trong Itaewon Class hay Our Beloved Summer.

Nhan sắc của dàn nữ chính thế hệ mới luôn đi kèm từ "lạ"

Không chỉ diễn viên nữ, visual của diễn viên nam Hàn Quốc hiện tại cũng đang nhận phản ứng không mấy tích cực của netizen, thể hiện rõ nhất qua bộ phim mới Men of the Harem của Suzy. Chưa nói đến "nhiệt" thì những cái tên như Shin Seung Ho, Kim Dan, Yoo Jung Hoo... đều bị nhận xét là đại trà, kiểu "hot boy mạng", chưa toát lên được khí chất phong trần, sắc sảo để gánh vác một dự án lớn. Dù có Ji Chang Wook nhưng anh chỉ là cameo thoáng qua. Đó cũng là lý do sau khi công bố dàn cast, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về việc các mỹ nam có ngoại hình nổi trội của màn ảnh Hàn đang đi đâu hết, khiến dàn cast nam thế hệ mới hoàn toàn lép vế trước nhan sắc của nữ chính Suzy.

Dàn "hậu cung" của Suzy trong phim

Nỗi thất vọng này càng lớn khi công chúng so chiếu với thế hệ nam thần đời đầu như Hyun Bin, Jo In Sung, Lee Min Ho hay Kim Woo Bin... từng làm chao đảo châu Á. Thậm chí ở trên Pann, gương mặt được đánh giá cao về ngoại hình trong những năm gần đây như Kim Seon Ho cũng bị đặt dấu hỏi, rằng việc ca tụng nhan sắc của anh nhất là khi cười có đang hạ thấp tiêu chuẩn mỹ nam? "Hàn Quốc hết diễn viên đẹp rồi à?" là tiếng lòng của nhiều khán giả.

Visual "hàng thật giá thật" đang dần biến mất (Ảnh: Naver)

Kim Seon Ho bị Knet cho rằng không toát được lên "vibe" mỹ nam khi cười (Ảnh: Pann)

Màn ảnh Hàn không còn quá quan trọng những gương mặt hoàn hảo

Tuy nhiên, khách quan mà nói, dù có những tranh luận thì việc khẳng định Hàn Quốc không còn diễn viên sở hữu ngoại hình đẹp là chưa đúng. Sự thay đổi này thực chất không phải là sự thụt lùi về nhan sắc mà phản ánh một bước chuyển mình trong tiêu chuẩn thẩm mỹ và tư duy làm phim hiện đại.

Trước hết, cần nhìn nhận thực tế rằng chuẩn mực "mỹ nam, mỹ nhân" theo nét đẹp truyền thống chưa hề biến mất trên màn ảnh xứ Kim Chi. Song song với những gương mặt mang vẻ đẹp cá tính, điện ảnh Hàn Quốc thế hệ mới vẫn có những nhan sắc nổi bật không thua kém các bậc tiền bối. Về phía nữ, những cái tên như Han So Hee, Go Youn Jung hay Shin Ye Eun liên tục gây bão visual. Với diễn viên nam, công chúng vẫn có những nam thần sở hữu chiều cao khủng và gương mặt góc cạnh, đại diện cho nét đẹp nam tính như Song Kang, Lee Do Hyun, Jung Hae In...

Bên cạnh đó, phim ảnh hiện đại không còn gói gọn trong kịch bản hoàng tử - lọ lem hay tình cảm lãng mạn bi lụy của thập niên 2000 mà mở rộng sang đa dạng thể loại từ giật gân, sinh tồn cho đến tâm lý xã hội phức tạp. Lúc này, một gương mặt "vô thực" đôi khi lại làm giảm tính chân thực của nhân vật. Những diễn viên như Kim Go Eun, Kim Da Mi hay Ahn Eun Jin có thể không sở hữu nét đẹp "khuôn vàng thước ngọc", nhưng họ có nét duyên và khí chất riêng biệt. Khán giả ban đầu có thể hoài nghi về ngoại hình, nhưng diễn xuất xuất thần đã khiến nhan sắc không còn là chủ đề để bàn luận.

Kim Da Mi trong Nine Puzzles

Hơn nữa, thị hiếu của khán giả toàn cầu cũng thay đổi. Với sự phủ sóng của các nền tảng streaming quốc tế, phim truyền hình Hàn Quốc không còn chỉ phục vụ cho người xem châu Á mà phải tiếp cận khán giả phương Tây. Công chúng quốc tế ưa chuộng những gương mặt cá tính, điện ảnh thay vì đẹp rập khuôn. Sự thành công mang tính hiện tượng toàn cầu của những diễn viên có vẻ ngoài lệch chuẩn như HOYEON trong Squid Game cho thấy sự độc lạ trong ngoại hình cũng là điểm cộng, giúp phim Hàn dễ dàng hòa nhập với dòng chảy điện ảnh thế giới.

HOYEON của Squid Game đang là ngôi sao toàn cầu

Cuối cùng, làn sóng chê bai dàn diễn viên trẻ hiện tại phần nào xuất phát từ việc hoài niệm quá khứ. Những biểu tượng như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee hay Hyun Bin, Jo In Sung đã có hơn hai thập kỷ để cống hiến và in sâu vào tâm trí khán giả như một tượng đài. Việc đặt các tân binh hay những gương mặt trẻ lên bàn cân so sánh với các huyền thoại này là khập khiễng. Thay vì coi đây là sự "xuống cấp" về mặt thị giác, công chúng nên nhìn nhận xu hướng này như một sự trưởng thành của điện ảnh Hàn Quốc, rằng tài năng, sự đa dạng và khả năng hóa thân vào nhân vật bắt đầu được tôn trọng ngang bằng, thậm chí là hơn cả những chuẩn mực định sẵn về ngoại hình.

Nguồn: Tổng hợp