Trại Buôn Người đang chứng minh được sức hút khủng của mình.

Sau nhiều lần lỡ hẹn với khán giả, bộ phim sinh tồn Việt Nam Trại Buôn Người cuối cùng cũng chính thức ra rạp và lập tức đón nhận tín hiệu tích cực từ phòng vé. Không mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn, phim nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu doanh thu, ghi nhận những con số đáng chú ý ngay từ những suất chiếu đầu tiên.

Cụ thể, Trại Buôn Người bắt đầu chiếu sớm từ 18h ngày 24/9. Chỉ sau khoảng 3 tiếng, đến 21h cùng ngày, phim đã cán mốc 10 tỷ đồng doanh thu. Đây là con số đáng chú ý đối với một tác phẩm vừa mới bắt đầu những suất chiếu đầu tiên, đặc biệt sau hành trình nhiều lần phải trì hoãn ngày phát hành.

Trại Buôn Người cán mốc 10 tỷ chỉ sau 3 tiếng chiếu sớm (số liệu ghi nhận lúc 21h ngày 24/9 theo Boxofficevietnam)

Đến sáng 25/9, ngày phim chính thức khởi chiếu, sức hút của Trại Buôn Người tiếp tục được thể hiện rõ trên bảng xếp hạng phòng vé. Theo số liệu ghi nhận vào khoảng 8h sáng, phim đã thu về hơn 3,6 tỷ đồng, tiếp tục đứng top 1 doanh thu trong ngày.

Đáng nói, nếu đặt cạnh 7 phim Việt khác đang cùng có mặt tại rạp, khoảng cách của Trại Buôn Người càng trở nên nổi bật. Doanh thu và số vé bán ra của phim đều gấp hơn 4 lần tổng của 7 phim Việt còn lại cộng lại. Con số này cho thấy sức hút đáng kể của tác phẩm ngay trong những giờ đầu tiên của ngày chiếu chính thức.

Doanh thu ngày của Trại Buôn Người đang đứng top 1 phòng vé (số liệu ghi nhận lúc 8h sáng ngày 25/9 theo Boxofficevietnam)

Bên cạnh việc tạo hiệu ứng bằng doanh thu, phim cũng bắt đầu nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả sau các suất chiếu sớm. Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho phần hành động, nhịp phim và cách tác phẩm xây dựng không khí căng thẳng. Những cảnh đối đầu, rượt đuổi được nhận xét là có mức độ đầu tư, tạo cảm giác dồn dập và phù hợp với màu sắc của một bộ phim hành động - giật gân.

Điểm khiến Trại Buôn Người được chú ý ngay từ trước khi ra rạp nằm ở chính câu chuyện khá gai góc mà phim lựa chọn khai thác. Tác phẩm xoay quanh vấn đề buôn người, đưa nhân vật vào một thế giới đầy nguy hiểm, nơi con người có thể trở thành món hàng và những cuộc đấu tranh để thoát khỏi đường dây tội phạm liên tục đẩy câu chuyện lên cao trào.

Thay vì chỉ tập trung vào những màn đánh đấm, bộ phim còn đặt nhân vật vào những tình huống sinh tồn và đối đầu với thế lực phía sau đường dây buôn người. Chính chủ đề này tạo cho tác phẩm màu sắc u tối, căng thẳng và khác biệt so với nhiều phim Việt đang chiếu cùng thời điểm.

Việc Trại Buôn Người liên tiếp ghi nhận những con số khả quan chỉ trong vài giờ đầu tiên đang tạo nên một màn ra mắt đáng chú ý tại phòng vé Việt. Sau nhiều lần hoãn chiếu, cuối cùng bộ phim cũng đã có cơ hội gặp khán giả và đang nhanh chóng tận hưởng “trái ngọt” từ sự chờ đợi ấy.

Trại Buôn Người đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.