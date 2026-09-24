Bộ phim 18+ này bạn nên xem thử một lần.

Nhắc đến những biểu tượng quyến rũ của điện ảnh thế giới, Megan Fox chắc chắn là một trong những cái tên được nhiều khán giả nghĩ tới đầu tiên. Sở hữu gương mặt sắc sảo cùng vẻ đẹp nóng bỏng, nữ diễn viên sinh năm 1986 từng được truyền thông quốc tế xem là một trong những mỹ nhân gợi cảm bậc nhất Hollywood. Trong sự nghiệp của Megan Fox, một trong những tác phẩm nổi tiếng và đặc biệt nhất là bộ phim 18+ Jennifer's Body.

Megan Fox và Amanda Seyfried từng có màn kết hợp để đời trong phim 18+ Jennifer's Body.

Phim 18+ từng bị chỉ trích, 10 năm sau được nhìn nhận hoàn toàn khác

Ra mắt năm 2009, Jennifer's Body từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và không được đón nhận như kỳ vọng. Thế nhưng, điều thú vị là số phận của bộ phim 18+ này đã thay đổi theo thời gian.

Khoảng một thập kỷ sau khi ra mắt, Jennifer's Body bắt đầu được nhìn nhận lại dưới một lăng kính hoàn toàn khác. Những chủ đề về nữ giới, tình bạn, tình dục, sự vật hóa phụ nữ cũng như những tầng nghĩa được biên kịch Diablo Cody cài cắm trong câu chuyện trở thành đề tài được bàn luận rộng rãi.

Sau 10 năm kể từ khi ra mắt, cách mà công chúng nhìn nhận Jennifer's Body đã đảo chiều 180 độ.

Từ một tác phẩm từng gây tranh cãi, Jennifer's Body dần có được vị thế của một bộ phim cult nổi tiếng, đồng thời thường xuyên được nhắc đến trong những cuộc thảo luận về nữ quyền trong điện ảnh.

Megan Fox hóa mỹ nhân xinh đẹp nhưng ẩn chứa bí mật đáng sợ

Về nội dung, Jennifer's Body xoay quanh hai cô gái Jennifer Check và Anita "Needy" Lesnicki. Jennifer là một nữ sinh trung học nổi tiếng, xinh đẹp và đầy sức hút, trong khi Needy có tính cách trầm lặng và thiếu tự tin hơn. Dù khác biệt gần như hoàn toàn, cả hai đã là bạn thân từ nhỏ và duy trì một mối quan hệ vô cùng đặc biệt.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi Jennifer cùng Needy tới một quán bar để xem ban nhạc Low Shoulder biểu diễn. Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng bất ngờ xảy ra, kéo theo hàng loạt sự kiện bí ẩn.

Jennifer rời đi cùng các thành viên của ban nhạc bất chấp sự ngăn cản của Needy. Thế nhưng, khi xuất hiện trở lại, cô bắt đầu có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ. Từ một nữ sinh vốn đã nổi bật, Jennifer dường như trở thành một con người hoàn toàn khác.

Những sự việc đáng sợ liên tiếp xảy ra trong thị trấn, trong khi Needy dần nhận ra cô bạn thân đang che giấu một bí mật khủng khiếp. Từ đây, mối quan hệ giữa Jennifer và Needy cũng bị đẩy vào những tình huống ngày càng phức tạp.

Với sự pha trộn giữa kinh dị, hài đen và câu chuyện tuổi mới lớn, Jennifer's Body không đơn thuần kể về một cô gái xinh đẹp trở thành mối đe dọa chết người. Mối quan hệ vừa thân thiết, vừa độc hại nhưng cũng đầy ám ảnh giữa Jennifer và Needy mới là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho bộ phim.

Cảnh nóng hút 446 triệu view của 2 mỹ nhân đình đám Hollywood

Trong phim Jennifer's Body, nhân vật Jennifer được Megan Fox đảm nhận, trong khi vai Needy thuộc về Amanda Seyfried. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến Jennifer's Body đến nay vẫn được khán giả nhắc tới. Megan Fox và Amanda Seyfried đều là những mỹ nhân nổi tiếng toàn cầu, sở hữu hai kiểu nhan sắc hoàn toàn khác biệt nhưng khi xuất hiện chung lại tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ ấn tượng.

Với tính chất của một bộ phim 18+, Jennifer's Body cũng không thiếu những tình tiết táo bạo. Nổi bật nhất trong số đó chính là phân cảnh thân mật giữa Jennifer và Needy.

Trong cảnh phim này, Megan Fox và Amanda Seyfried có màn tương tác đầy chemistry. Nhan sắc nổi bật của hai nữ diễn viên cộng với mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhân vật khiến đây nhanh chóng trở thành một trong những phân cảnh được nhớ tới nhiều nhất của bộ phim 18+.

Phân cảnh hút 446 triệu view trên Youtube của Jennifer's Body.

Thậm chí, phân cảnh thân mật giữa Megan Fox và Amanda Seyfried trên YouTube đã thu hút tới khoảng 446 triệu lượt xem - con số khổng lồ đối với một đoạn phim được cắt ra từ tác phẩm điện ảnh ra mắt từ năm 2009. Không chỉ vậy, những bình luận mới vẫn tiếp tục xuất hiện, cho thấy phân cảnh 18+ này vẫn đang thu hút thêm những khán giả mới dù Jennifer's Body đã ra mắt cách đây 17 năm.

Ở một góc độ khác, con số hàng trăm triệu lượt xem cũng phản ánh hành trình đặc biệt của chính bộ phim. Từng không nhận được đánh giá xứng tầm khi mới ra mắt, Jennifer's Body dần tìm thấy một đời sống thứ hai trong văn hóa đại chúng. Những phân cảnh nổi tiếng liên tục được chia sẻ trở lại, các tầng nghĩa trong kịch bản được phân tích lại, còn hình tượng Jennifer Check của Megan Fox trở thành một trong những nhân vật đáng nhớ nhất sự nghiệp nữ diễn viên.