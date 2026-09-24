Rạp Mỹ bất ngờ chiếu phim Việt

Phim điện ảnh Lên Hương sẽ ra mắt khán giả Mỹ từ ngày 9/10/2026 với tên quốc tế Luck For Sale.

Kế hoạch phát hành được nhà sản xuất VIC-N Studio công bố trong thời điểm tác phẩm đã vượt mốc doanh thu 80 tỷ đồng tại Việt Nam.

Lên Hương kể câu chuyện về Tâm, nhân vật do Võ Tấn Phát đảm nhận, và bà Mũi do Hồng Đào thủ vai. Mạch phim bắt đầu từ nghi thức “ngủ hòm cầu vận”. Cuộc gặp gỡ giữa hai người đưa Tâm bước vào công việc dịch vụ mai táng, từ đó những mối quan hệ cùng các mâu thuẫn tồn tại suốt nhiều năm dần được hé mở.

Tác phẩm khai thác nghề tang lễ cùng những câu chuyện liên quan đến sinh, lão, bệnh, tử. Theo ê-kíp, đây cũng là một trong những lần công việc đặc thù này được thể hiện tương đối rõ trên màn ảnh rộng. Song song với câu chuyện nghề nghiệp, bộ phim đề cập đến tình mẫu tử và những khác biệt giữa các thế hệ.

Đạo diễn Khương Ngọc cho biết việc lựa chọn địa điểm quay là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện Lên Hương. Một trại hòm đang hoạt động được ê-kíp chọn làm bối cảnh chính của phim.

Theo nam đạo diễn, việc quay tại không gian thực tế giúp bối cảnh có thêm những nét sinh hoạt và dấu ấn của những người từng gắn bó với nơi này.

Ba địa điểm quan trọng trong phim gồm trại hòm, lò vịt và salon tóc, mỗi nơi đảm nhận một vai trò riêng trong câu chuyện. Khương Ngọc cho rằng các địa điểm vẫn đang hoạt động cũng mang đến cho đoàn phim thêm chất liệu về đời sống và văn hóa địa phương.

Trong thời gian ghi hình tại trại hòm, một số thành viên ê-kíp có cảm giác e dè khi tiếp xúc với bối cảnh thật. Riêng Khương Ngọc cho biết anh không cảm thấy sợ, trái lại khá bình tĩnh trong quá trình làm việc tại đây.

Lên Hương thuộc thể loại tâm lý, gia đình, quy tụ Hồng Đào, Võ Tấn Phát, NSƯT Tuyết Thu, NSND Hồng Vân, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan cùng nhiều diễn viên khác. Hiện bộ phim vẫn được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc và đã ghi nhận doanh thu vượt 80 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong dàn diễn viên, nghệ sĩ Hồng Đào là nữ nghệ sĩ Việt hiếm hoi có phim top 1 toàn cầu. Hồng Đào sinh năm 1962, là gương mặt kỳ cựu của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Chị từng theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Từ cuối thập niên 1980, nữ nghệ sĩ dần tạo được dấu ấn nhờ cách diễn hài tự nhiên, duyên dáng và khả năng phối hợp ăn ý với nhiều bạn diễn.

Năm 2023, Hồng Đào gây chú ý khi góp mặt trong series Beef của Netflix. Trong tác phẩm, Hồng Đào vào vai mẹ của Amy Lau, nhân vật do Ali Wong đảm nhận. Dù không xuất hiện quá nhiều, nữ nghệ sĩ vẫn để lại ấn tượng với cách thể hiện tự nhiên, đặc biệt qua ánh mắt và những chi tiết gợi lên nét đặc trưng của một gia đình Á Đông.

Một phân cảnh được khán giả chú ý là lúc nhân vật của Hồng Đào chuẩn bị mâm cơm Việt Nam đón con gái về nhà. Trong đó có món canh chua quen thuộc. Chi tiết đời thường này mang lại cảm giác gần gũi và góp phần tạo dấu ấn riêng cho nhân vật của Hồng Đào trong bộ phim có bối cảnh tại Mỹ.

Dù thời lượng xuất hiện trong Beef chỉ khoảng 4 phút, vai diễn vẫn giúp Hồng Đào được nhiều khán giả quốc tế biết đến hơn. Series ra mắt trên Netflix năm 2023 và nhanh chóng thu hút sự chú ý, liên tục đạt top 1 bảng xếp hạng thịnh hành trên mọi nền tảng streaming, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình được bàn luận nhiều trong năm. Sự xuất hiện ngắn ngủi nhưng tạo dấu ấn của Hồng Đào vì thế cũng trở thành một điểm đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ gạo cội.

(Tổng hợp)