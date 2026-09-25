Vương Tổ Hiền từng là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), được mệnh danh "đệ nhất mỹ nhân châu Á". Tuy nhiên, cô đột ngột rời khỏi giới giải trí khiến nhiều người tiếc nuối.

Trang Sina đưa tin Vương Tổ Hiền lần đầu nhận lời phỏng vấn sau 22 năm rời khỏi giới giải trí. Nữ diễn viên tiết lộ lý do cô đột ngột dừng đóng phim. Vương Tổ Hiền phủ nhận việc "ở ẩn vì tổn thương trong tình yêu", khẳng định đây là câu chuyện bị thêu dệt.

Đạo diễn Vương Tinh khẳng định Vương Tổ Hiền dứt khoát rời khỏi giới giải trí vì bị gia đình bạn trai xúc phạm nặng nề. Cô bị mẹ tỷ phú Lâm Kiến Nhạc chỉ trích, tuyên bố không bao giờ chấp nhận con dâu như Vương Tổ Hiền: "Coi như con trai tôi cầm 2.000 tệ đi tìm kỹ nữ".

Theo Vương Tinh, đầu những năm 2000, Vương Tổ Hiền đã có ý định rời khỏi giới giải trí do nền điện ảnh Hong Kong có dấu hiệu xuống dốc. Cô muốn yên bề gia thất bên bạn trai là doanh nhân Lâm Kiến Nhạc.

Lâm Kiến Nhạc đã có vợ là nữ diễn viên Tạ Linh Linh và có 5 người con, tuy nhiên vị tỷ phú này nhiệt tình theo đuổi Vương Tổ Hiền, mua biệt thự tặng cô và khẳng định hai vợ chồng đang trong thời gian ly thân. Vì vậy, Vương Tổ Hiền chấp nhận làm người thứ ba với hy vọng tìm được bến đỗ sau mối tình đau khổ với nam ca sĩ Tề Tần.

Vương Tổ Hiền hồng nhan bạc phận, nhiều lần bị người yêu phản bội.

Tuy nhiên, khi Vương Tổ Hiền tới nhà bạn trai chơi, mẹ Lâm Kiến Nhạc tỏ thái độ khinh thường nữ diễn viên. Dù Lâm Kiến Nhạc có ly hôn, nhà họ Lâm vẫn không chấp nhận Vương Tổ Hiền và tuyên bố. "Thà không cần đứa con trai này, cũng phải giữ lấy cô con dâu ấy".

Bị gia đình bạn trai xúc phạm nặng nề, Vương Tổ Hiền tổn thương sâu sắc. Sau này, cô có thời gian quay lại với Tề Tần nhưng bị nam ca sĩ lừa dối. Cuối cùng, Vương Tổ Hiền tuyên bố: "Trong từ điển của tôi, mãi mãi sẽ không có từ hôn nhân".

Vì vậy, truyền thông Hong Kong cũng như đạo diễn Vương Tinh cho rằng Vương Tổ Hiền bỏ dở sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh cao vì tổn thương nhiều lần trong tình cảm.

Nhưng theo Vương Tổ Hiền, cô đã có ý nghĩ muốn rời khỏi giới giải trí từ năm 28 tuổi, khi đóng phim Thanh Xà. Nữ diễn viên cảm thấy mệt mỏi với lịch làm việc đầy xáo trộn trong showbiz.

Vương Tổ Hiền cho biết cuộc sống của cô khi đó gần như chỉ xoay quanh phim trường, cô ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhiều người nhận ra Vương Tổ Hiền nhưng cô không nhận ra ai, thậm chí nữ diễn viên tự hỏi bản thân là ai. Dần dần, cô cảm thấy ánh đèn sân khấu "phù phiếm và sáo rỗng".

Vương Tổ Hiền rời khỏi showbiz khi đang ở trên đỉnh cao danh tiếng.

Bộ phim cuối của Vương Tổ Hiền là Mỹ lệ Thượng Hải ra mắt vào năm 2004. Năm 2005, Vương Tổ Hiền tuyên bố giải nghệ và chuyển đến Canada định cư. Một lần nghỉ ngơi của Vương Tổ Hiền là hơn 20 năm. Hiện tại, nữ diễn viên mở một trung tâm chăm sóc sức khỏe bằng liệu pháp ngải cứu ở Vancouver, với phí dịch vụ khoảng 120 USD Canada mỗi giờ.

Nữ diễn viên nhiều năm nghiên cứu Phật pháp nên rất am hiểu Phật lý, thường vận dụng kiến thức để trò chuyện với khách hàng, giúp họ cải thiện sức khỏe tinh thần.

Vương Tổ Hiền cho biết cô sở hữu nhiều bất động sản, tiền tiêu cả đời không hết, vì vậy nữ diễn viên mở cửa hàng theo ý thích, không phải vì mưu sinh kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967 là nữ diễn viên, ca sĩ thành danh ở Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1980 và 1990. Cô là một trong Tứ đại hoa đán của điện ảnh Hong Kong bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Chung Sở Hồng. Cô còn được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân châu Á" với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, ma mị, buồn man mác.

Vương Tổ Hiền nổi tiếng nhất với vai Nhiếp Tiểu Thiện trong bộ phim Thiến nữ u hồn đóng cùng tài tử Trương Quốc Vinh năm 1987. Sau đó, tên tuổi cô gắn liền với những vai diễn có hình tượng quyến rũ, ma mị như Âm Dương Pháp Vương, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Thiên Địa Huyền Môn, Hồn Ma A Anh, Tiên trong tranh…