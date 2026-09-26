Nữ phụ được khen ngợi nhất hiện nay: Ác đến độ khiến người ta phải rén, diễn xuất đỉnh hơn cả nữ chính

Sự chuyển biến tâm lý sắc lạnh, khó đoán đã biến vai nữ phụ này thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của bộ phim.

Trong Lan Hương Như Cố, mỗi nhân vật nữ đều được xây dựng với những số phận và lựa chọn riêng. Tuy nhiên, người khiến khán giả nhớ đến nhiều nhất lại là Đỗ Thúy Tước, nữ phụ phản diện do Trịnh Hợp Huệ Tử thủ vai. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự độc ác, nhân vật này còn khiến người xem bất ngờ trước màn thể hiện nhiều lớp cảm xúc của nữ diễn viên.

Đỗ Thúy Tước không phải nhân vật phản diện có thể dễ dàng nhìn thấu ngay từ đầu. Xuất thân là con gái nhà quân hộ, cô đọc nhiều sách, am hiểu y thuật và sở hữu tài năng không thua kém nam giới. Nhưng trong bối cảnh con đường làm quan của nữ giới bị chặn đứng, những gì cô có đều không thể giúp bản thân tạo dựng vị thế. Với Đỗ Thúy Tước, hôn nhân trở thành con đường duy nhất để đổi đời, cũng là cơ hội cuối cùng để chứng minh giá trị của bản thân.

Để bước chân vào Lâm phủ, cô cố tình xây dựng hình ảnh một tiểu thư yếu đuối, ngoan ngoãn và vô hại. Trịnh Hợp Huệ Tử thể hiện rất khéo léo lớp vỏ bọc ấy qua dáng vẻ rụt rè và thái độ nhún nhường trước người trong Lâm gia. Cô gần như không bao giờ nhìn thẳng vào những người nắm quyền trong phủ, khiến cả nhân vật trong phim lẫn khán giả đều dễ dàng tin rằng đây là một cô gái hiền lành, đáng thương.

Nhưng sự yếu đuối ấy thực chất là chiếc bẫy được Đỗ Thúy Tước tính toán cẩn thận. Khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, bản chất điên cuồng và tàn nhẫn của cô lập tức bộc lộ. Để đạt được mục đích, Đỗ Thúy Tước thậm chí ra tay sát hại nha hoàn thân cận đã lớn lên cùng mình.

Đáng sợ hơn cả là cảnh cô ôm thi thể nha hoàn, khóc lóc thảm thiết như thể vừa mất đi người thân yêu nhất. Gương mặt đẫm nước mắt, chóp mũi đỏ ửng, những đường gân trên cổ nổi rõ cùng động tác ôm ngực nghẹn ngào khiến nỗi đau hiện lên vô cùng chân thật. Trịnh Hợp Huệ Tử diễn cảnh này tự nhiên đến mức người xem gần như quên mất rằng chính Đỗ Thúy Tước mới là kẻ đứng sau mọi chuyện.

Khi những tội ác bị vạch trần trước mặt mọi người, biểu cảm của nhân vật lập tức thay đổi. Từ vẻ dịu dàng, vô tội, cô ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười mang theo sự khiêu khích. Đỗ Thúy Tước hiểu rõ mình có thể phải trả giá bằng mạng sống, nhưng lòng kiêu hãnh và sự bất cam khiến cô không muốn cúi đầu cầu xin. Chỉ bằng một thay đổi nhỏ trên gương mặt, Trịnh Hợp Huệ Tử đã thể hiện được sự chuyển biến đáng sợ của nhân vật.

Người đẹp 9x đã nghiên cứu tâm lý học và biểu cảm gương mặt để chuẩn bị cho vai diễn. Điều đó phần nào lý giải cách cô tạo nên sự đối lập giữa vẻ ngoài ngọt ngào và nội tâm lạnh lùng, tàn nhẫn của Đỗ Thúy Tước. Nhân vật không cần lớp trang điểm dữ dằn hay những biểu cảm cường điệu vẫn đủ khiến người xem bất an.

Điểm khiến Đỗ Thúy Tước trở nên đáng nhớ nằm ở bi kịch phía sau những hành động độc ác. Khi bị phu nhân Lâm gia chất vấn, cô bật khóc và phản bác rằng bản thân có tài năng, học thức chẳng kém đàn ông, nhưng không thể thi trạng nguyên, cũng chẳng thể ra trận lập công. Nếu không lấy chồng, một người phụ nữ như cô còn con đường nào để đi?

Lời thoại ấy khiến người xem phần nào hiểu được nỗi tuyệt vọng của một người phụ nữ bị giới hạn bởi thời đại. Đỗ Thúy Tước không đơn thuần khao khát giàu sang, mà còn muốn giành lấy vị trí và quyền lực vốn không được trao cho mình. Trịnh Hợp Huệ Tử thể hiện đoạn thoại với nhịp nói dồn dập, phát âm rõ ràng, cảm xúc từ uất ức dần chuyển thành phẫn nộ. Sự bất mãn được đẩy lên cao trào, khiến lời biện minh của một kẻ làm nhiều chuyện tàn nhẫn vẫn có sức nặng riêng.

Tuy nhiên, bi kịch không thể xóa bỏ những tội ác mà Đỗ Thúy Tước gây ra. Khi phải đi lưu đày, cô từng có khoảnh khắc hiếm hoi bộc lộ nỗi đau chân thật trước mộ anh trai. Không gào khóc dữ dội, nhân vật chỉ lặng lẽ rơi nước mắt trong bộ đồ tù nhân, gương mặt tiều tụy. Chính sự tiết chế ấy lại khiến cảnh phim thêm xót xa.

Đỗ Thúy Tước đã giả chết để thoát khỏi lưu đày, trở thành thủ lĩnh hải tặc và quay lại Lâm phủ sau 16 năm để báo thù. Không còn cần giả vờ yếu đuối, cô xuất hiện với vẻ ngoài và khí chất hoàn toàn khác. Ngay cả khi đứng cạnh Trương Thủy Tử, người bị cô thao túng đến mức sẵn sàng lấy máu làm sính lễ, Đỗ Thúy Tước vẫn toát lên sự lạnh lùng, nguy hiểm.

Với vai diễn này, Trịnh Hợp Huệ Tử cho thấy khả năng vượt khỏi hình tượng mỹ nhân ngọt ngào, tràn đầy năng lượng quen thuộc. Đỗ Thúy Tước vừa đáng ghét, vừa khiến người xem tò mò, thậm chí có những khoảnh khắc khơi gợi sự thương cảm. Nhân vật phản diện được xây dựng nhiều lớp, kết hợp với màn thể hiện giàu biến hóa của cô, đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Lan Hương Như Cố, thậm chí còn lấn át cả nữ chính Đàm Tùng Vận.