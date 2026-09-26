Hứa Khải, Châu Dã bật mí hậu trường Nhất Âu Xuân trong chuyến ghé Việt Nam

Cặp đôi chính của Nhất Âu Xuân vừa có chuyến ghé TP.HCM, chia sẻ hậu trường vai diễn và lý giải sức hút của mối quan hệ vừa đấu trí vừa rung động trên màn ảnh.

Hứa Khải và Châu Dã vừa có mặt tại TP.HCM trong khuôn khổ hoạt động quảng bá "Nhất Âu Xuân". Trong chuyến đi, hai diễn viên gặp gỡ hơn 500 khán giả Việt Nam, trả lời phỏng vấn nhiều cơ quan truyền thông và kể lại quá trình xây dựng nhân vật cùng những kỷ niệm phía sau ống kính. Cặp đôi cũng dành thời gian chụp ảnh bên bảng quảng bá phim.

Hứa Khải và Châu Dã chụp ảnh trước bảng quảng bá "Nhất Âu Xuân" tại TP.HCM. Ảnh: iQIYI Starship

Chia sẻ về vai diễn, Hứa Khải cho biết hai thân phận Thẩm Nhuận và Nghiêm Thụy mang nhiều điểm tương phản. Bên ngoài nhân vật ôn hòa, nhưng bên trong lại sắc bén và quyết đoán. Thử thách lớn nhất với nam diễn viên là làm rõ sự khác biệt giữa hai thân phận mà vẫn giữ được mạch tâm lý thống nhất của một con người.

Châu Dã thì nói về hành trình Tạ Thanh Viên che giấu thân phận thật là Trần Vân Nha. Sau vẻ ngoài dịu dàng, có phần mong manh là một cô gái bình tĩnh, mưu trí và giỏi ứng biến trước hiểm nguy. Con đường đòi lại công lý cho gia đình cũng là hành trình nhân vật từng bước trưởng thành và bộc lộ bản lĩnh.

Theo hai diễn viên, điểm hấp dẫn nhất nằm ở cách tình cảm giữa Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên phát triển. Là hai đối thủ ngang tài ngang sức, họ đi từ nghi ngờ, thăm dò đến thấu hiểu và tin tưởng nhau. Ngay cả trong những khoảnh khắc gần gũi nhất, cuộc đấu trí vẫn chưa bao giờ dừng lại, và chính điều đó tạo nên màu sắc riêng cho cặp đôi.

Ảnh: iQIYI Starship

"Nhất Âu Xuân" lên sóng iQIYI International từ ngày 17/9 và hiện đã phát đến tập 19. Phim do Phan An Tử đạo diễn, kể về Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên, hai con người cùng mang trên vai bí mật và bi kịch gia tộc, bắt tay điều tra một vụ án bị chôn vùi nhiều năm. Ban đầu họ liên tục dè chừng, thăm dò nhau, nhưng càng tiến gần sự thật, cả hai càng hiểu và tin nhau hơn. Đan xen giữa hành trình báo thù, những màn đấu trí chốn quan trường và câu chuyện tình cảm, bộ phim khắc họa lựa chọn và sự trưởng thành của hai nhân vật trước hiểm nguy.

Ảnh: iQIYI Starship

Chuyến đi của Hứa Khải và Châu Dã nằm trong chuỗi hoạt động iQIYI Starship, sáng kiến hợp tác cùng nghệ sĩ Trung Quốc thông qua họp báo, quảng bá phim và các sự kiện dành cho thành viên, nhằm đưa nội dung Hoa ngữ đến gần hơn với khán giả quốc tế.

PV