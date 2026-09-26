Nữ ca sĩ, diễn viên Lyly bất ngờ vướng phải ồn ào.

Nữ ca sĩ Lyly thời điểm hiện tại bất ngờ bị kéo vào hàng loạt các cuộc tranh cãi trên Threads, dù những gì được đem ra bàn tán chủ yếu bắt nguồn từ các đoạn clip cũ và những suy diễn xoay quanh cô. Nguồn cơn của câu chuyện bắt đầu từ việc Thỏ Ơi!! bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội. Sau khoảng nửa năm kể từ khi ra rạp, bộ phim tiếp tục được khán giả đào lại, đặc biệt là những phân đoạn xoay quanh chuyện ngoại tình, thao túng tâm lý và những rạn nứt trong hôn nhân.

Lyly trong Thỏ Ơi!!

Trong phim, Lyly đảm nhận vai Hải Linh, một nữ MC nổi tiếng với talkshow Chị Bờ Vai. Đây là kiểu nhân vật rất dễ tạo liên tưởng khi đặt cạnh những cuộc tranh luận ngoài đời đang hot gần đây. Hải Linh là một người phụ nữ xinh đẹp, thành công, có sự nghiệp riêng và vị trí nhất định trong showbiz, nhưng lại rơi vào bi kịch hôn nhân khi phát hiện chồng ngoại tình. Đáng nói, người chồng của Hải Linh không chỉ phản bội mà còn có những màn thao túng tâm lý khiến câu chuyện càng trở nên ngột ngạt.

Tạo hình của Lyly trong Thỏ Ơi!!

Vai diễn này vì thế được nhắc lại cùng lúc với những tranh luận đang rất nóng trên mạng. Từ việc bàn về Hải Linh, một bộ phận cư dân mạng bắt đầu kéo Lyly vào một lùm xùm khác, rồi đào lại những hình ảnh, đoạn clip cô từng xuất hiện trong các gameshow, chương trình giải trí và có những tương tác khá thân thiết với một nam nghệ sĩ.

Những đoạn clip cũ sau khi được cắt ghép, đặt cạnh nhau nhanh chóng tạo ra một câu chuyện mới về Lyly. Một số người dựa vào đó để đặt nghi vấn, thậm chí chỉ trích cô, dù giữa những hình ảnh được lan truyền và các kết luận được đưa ra không có mối liên hệ rõ ràng nào được chứng minh. Chính điểm này khiến không ít cư dân mạng phản ứng ngược. Thay vì tiếp tục soi Lyly, họ cho rằng cô đang bị kéo vào một câu chuyện vốn không liên quan trực tiếp đến mình. Không ít người còn để lại bình luận "giải cứu Lyly", "để yên cho Lyly", "tha cho Lyly đi" khi nữ ca sĩ bất ngờ trở thành nhân vật trong một cuộc tranh luận mà cô không phải tâm điểm ban đầu.

Một số ý kiến còn cho rằng việc liên tục đào lại những tương tác trong các chương trình giải trí để gán ghép thành một câu chuyện ngoài đời là quá xa so với những gì các đoạn clip đó thực sự thể hiện. Từ một bộ phim đang viral, rồi đến những hình ảnh cũ trên gameshow, khoảng cách giữa việc khán giả bàn luận và việc gán ghép một câu chuyện cho người thật dường như đã bị kéo quá xa.

Những câu chuyện xoay quanh Lyly đã bị kéo đi quá xa

Thỏ Ơi!! sau đó trở thành một trong những phim Việt nổi bật nhất năm 2026, thu gần 450 tỷ đồng ngoài phòng vé và tiếp tục gây chú ý khi lên Net

flix. Sức nóng của bộ phim cũng đưa Lyly từ một ca sĩ trở thành cái tên được nhắc đến rộng rãi hơn trên mạng xã hội với tư cách diễn viên. Vậy nên, giữa lúc Thỏ Ơi!! một lần nữa viral, việc Lyly được nhắc lại là điều dễ hiểu. Nhưng từ một vai diễn trên màn ảnh đến việc lục lại những tương tác ngoài đời rồi đưa ra kết luận về một con người thật lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Trước khi được biết đến với vai trò nữ chính Thỏ Ơi!!, LyLy đã có gần một thập niên hoạt động trong âm nhạc, nổi bật ở cả vai trò ca sĩ lẫn nhạc sĩ. Cô từng thử sức tại Nhân Tố Bí Ẩn (X Factor) và Sing My Song, trước khi tạo bước ngoặt với ca khúc 24H vào cuối năm 2018. Bài hát nhanh chóng trở thành hit lớn, hiện đạt khoảng 185 triệu lượt xem trên YouTube. Sau đó, LyLy tiếp tục đứng sau nhiều ca khúc được khán giả biết đến như Anh Nhà Ở Đâu Thế, Đen Đá Không Đường của AMEE hay Không Sao Mà, Em Đây Rồi của Suni Hạ Linh và Lou Hoàng.

Những năm sau đó, LyLy vừa phát hành sản phẩm cá nhân vừa liên tục xuất hiện trên các sân chơi âm nhạc và chương trình thực tế. Năm 2023, cô tham gia The Next Stage tại Trung Quốc; đến năm 2024 góp mặt trong Our Song - Bài Hát Của Chúng Ta và xuất sắc bước vào bán kết. Cô cũng tham gia Sao Nhập Ngũ trong năm này. Sang 2025, LyLy tiếp tục góp mặt trong Em Xinh “Say Hi”, cùng 30 nữ nghệ sĩ khác. Một số tiết mục cô tham gia như We Belong Together và Từng đạt hàng triệu lượt xem, dù cô dừng chân từ Live Stage 2.

Bước ngoặt mới nhất của LyLy đến vào năm 2026 khi cô lần đầu lấn sân điện ảnh với vai nữ chính Hải Linh trong Thỏ Ơi!!. Đây là một vai diễn khá nặng về tâm lý, buộc nữ ca sĩ phải thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc phức tạp. Ban đầu, việc một ca sĩ chưa từng đóng phim được giao vai chính khiến cô vấp phải không ít hoài nghi, nhưng sau khi phim ra mắt, nhiều khán giả nhận xét cô diễn ổn hơn kỳ vọng. Đáng chú ý, LyLy còn trực tiếp sáng tác và thể hiện ca khúc Giữ Anh Em Làm Cũng Không Xong cho phim. Bài hát nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trên TikTok và đạt hàng triệu lượt nghe, cho thấy âm nhạc vẫn là lĩnh vực mà cô tiếp tục theo đuổi song song với diễn xuất. Sau cú rẽ sang điện ảnh, LyLy nhanh chóng trở lại với sở trường âm nhạc. Tháng 4/2026, cô phát hành Mưa Rào Và Đại Dương, tái hợp Vĩnh Đam, đồng thời cho biết sẽ lần lượt giới thiệu thêm các dự án âm nhạc cá nhân trong năm nay.