Steven Nguyễn đang là nam thần màn ảnh đắt show nhất nhì hiện tại. Trở lại với bộ phim đang cực hot Trại Buôn Người, anh đã có những chia sẻ về chuyện làm nghề, trải nghiệm vai diễn khắc nghiệt lẫn quan điểm thẳng thắn về chuyện đời tư.

Chỉ trong vỏn vẹn một năm, hình ảnh của Steven Nguyễn liên tục xuất hiện trong 8 dự án phim ảnh, một con số đủ để chứng minh độ phủ sóng mạnh mẽ của anh sau bước ngoặt quá thành công từ Mưa Đỏ. Không nghỉ ngơi trên chiến thắng hay chọn lối an toàn, nam diễn viên tiếp tục thử thách bản thân khi trở lại với bộ phim Trại Buôn Người. Khác hẳn với hình ảnh lịch lãm, nam thần hay những vai diễn hành động “cool ngầu”, anh bước vào dự án mới với một màu sắc hoàn toàn khác: lem luốc, trần trụi, khốc liệt.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất, Steven Nguyễn đã có những chia sẻ thẳng thắn về công việc, áp lực phủ sóng và góc nhìn cá nhân về chuyện nghề lẫn chuyện đời tư. Đằng sau ánh hào quang của một mỹ nam đắt show, người ta vẫn thấy một Steven Nguyễn kiên trì, tử tế và luôn trân trọng từng cơ hội đến với mình.

Buổi trò chuyện cùng Steven Nguyễn

Chỉ trong vòng 1 năm, anh đã công bố tham gia liền 8 dự án. Việc phủ sóng với tần suất dày đặc như vậy là do anh đang ở giai đoạn sung sức nhất với nghề hay áp lực phải giữ độ nhiệt sau Mưa Đỏ khiến anh không muốn bỏ qua một cơ hội nào?

Nói là cố giữ nhiệt thì cũng không phải mà là Steven đang rất trân trọng tất cả cơ hội đến với mình. Bởi khi một cơ hội đến với mình thì đồng nghĩa với những đồng nghiệp khác họ cũng mất đi một cơ hội. Tôi đang cố gắng hết sức để làm tốt những gì mà mọi người đã tin tưởng và yêu thương thôi.

Trại Buôn Người là bộ phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật, thậm chí có cả những nạn nhân thật tham gia. Khi cân nhắc dự án cũng như trong quá trình quay phim, đâu là động lực để anh tham gia phim này?

Lý do đầu tiên để Steven tham gia phim này là được làm việc chung với anh Toni và các anh em. Tại vì trước đó, mấy anh em đã làm việc với nhau từ rất lâu rồi, tới bây giờ không có lý do gì không làm việc chung nữa. Nên lý do đầu tiên là tôi được làm việc lại với mấy anh em Hùng Long Phong Bá.

Lý do thứ hai là tôi thấy đây là một bộ phim ý nghĩa. Phim có thông điệp sâu sắc đối với những người trẻ đang nôn nóng khởi nghiệp hoặc nôn nóng làm giàu, rồi họ vô tình vì cái sự nôn nóng đó mà dễ bị mắc lừa. Đây là một bộ phim có thông điệp gửi đến những bạn trẻ, để các bạn có sự chuẩn bị cẩn thận hơn và không dễ bị mắc lừa.

Khi quay phim, có khoảnh khắc nào khiến anh thực sự bùng nổ cảm xúc hay thấy ám ảnh?

Hầu hết từ nửa phim về sau, từ lúc Ny được đưa sang trại thì cảnh nào cũng gây ấn tượng với Steven hết. Bất cứ cảnh nào. Tại vì đạo diễn Toni đã thiết kế, đã làm những bối cảnh quá hoành tráng, quá thực tế. Nó giúp cho tôi cảm giác như mình đang bị bán đi thật. Cho nên Steven ấn tượng hết tất cả những cảnh ở trong trại và những cảnh hành động nữa.

Anh từng nhắc đến vai Ny trong phim là vai diễn "rất khác" so với trước đó của mình. Cái khác cụ thể đó là gì và đâu là điểm khó khăn nhất với anh khi vào phim?

Vai Ny hay ở chỗ anh Toni đã xây dựng nên một con người rất bình thường, một người nông dân bình thường và có tình yêu thương gia đình, anh em, bạn bè rất sâu sắc. Đó là điểm hay của nhân vật này.

Ny không phải là một vai chính được “hero” hóa. Ny rất thực tế và tất cả những cảnh quay đều thể hiện một cách thực tế. Không có một đánh năm đánh bảy gì hết mà chỉ có trốn chạy thôi. Nếu rơi vào trường hợp vậy thì mình cũng chỉ trốn chạy thôi đúng không? Rồi còn bị người khác đánh thì lại chạy thôi. Đôi khi cũng chống trả nhẹ nhàng chứ không quá phi thường.

Trước 1 dàn cast ấn tượng, ai cũng rất tròn vai và có cá tính riêng thì người anh ấn tượng nhất là ai?

Tôi ấn tượng với tất cả mọi người luôn. Tại vì vai nào ở trong phim này cũng có số phận. Không ai bị bỏ lại phía sau và mọi người đã làm rất tốt. Nhờ tất cả mọi người đều làm tốt như vậy thì hôm nay chúng tôi mới có được phim Trại Buôn Người như hiện tại.

Trong quá trình quay phim, thử thách lớn nhất đối với anh là gì?

Đó là về thể lực. Phim đa số là những cảnh hành động, đầu phim là cảnh đua bò. Nhưng Steven thực hiện cảnh đó trong lúc đang phải siết chế độ ăn. Mọi người có thấy Steven ốm không? Vừa phải duy trì cân nặng bị giảm mà vừa phải thực hiện những cảnh hành động chạy trốn, rượt đuổi hay là đu bám là cái khó khăn trong phim này.

Còn thêm một cái nữa là cảnh cuối tôi vừa phải diễn tâm lý, vừa phải diễn hành động mà vừa đói bụng. À, đói bụng là không phải là đoàn không lo đầy đủ. Chỉ là dù đầy đủ thì tôi luôn trong tình trạng đói bụng. Nhưng làm việc với mọi người, tôi thấy mọi người rất nhiệt tình, nhiệt huyết thì không có lý do gì mà tôi chùn bước hết. Nhưng mà nhiều khi đói bụng như thế nó lại góp phần thật hơn, tại mọi hành động sẽ yếu bớt. Qua bên đó cũng đâu được ăn uống đàng hoàng đúng không? Vô tình lại khớp với phim luôn.

Từ Minh Trang trong phim giờ vàng VTV đến Hạ Anh trong Mưa Đỏ, thậm chí là Chi Pu dù phim chưa lên sóng nhưng có thể nói là anh đóng cặp với ai thì khán giả cũng đòi "gả" luôn ngoài đời vì quá đẹp đôi. Việc người hâm mộ liên tục gán ghép, "đẩy thuyền" như vậy có tạo áp lực hay ngại ngùng gì cho anh không?

Không, Steven thấy rất vui vì điều đó chứ. Vì rõ ràng là mình đã rất làm tốt vai trò ở trong bộ phim thì mới có được kết quả là mọi người yêu thương cặp đôi đó. Tôi thấy rất dễ thương khi được khán giả chọc ghẹo hay là ghép đôi như vậy.

Nhưng mà phải nói là Steven rất là may mắn khi luôn gặp được những người bạn diễn nữ rất đáng yêu, dễ thương và nhiệt huyết với nghề. Và cũng rất là chuyên nghiệp nữa. Mọi người luôn tạo cảm giác hòa đồng, vui vẻ và cởi mở trong công việc. Khi tôi bàn kịch bản với nhau hay tranh luận bất cứ thứ gì cũng đều rất thoải mái. Cho nên tôi mới diễn được những cảnh mà có chemistry tốt như vậy.

Cho đến hiện tại, bạn diễn nữ mà anh có ấn tượng nhất là ai?

Ai tôi cũng ấn tượng hết á.

Mới có một video hôm premiere Trại Buôn Người, anh gọi chị Hạ Anh đến chào mẹ mình, netizen bàn luận đẹp đôi rồi còn nói là Steven Nguyễn gọi Hạ Anh sang chào mẹ chồng. Anh thấy sao khi couple này dù 1 năm rồi nhưng vẫn được “ship” nhiệt tình vậy?

Tôi lịch sự thôi. Chứ thật ra thì từ lúc Mưa Đỏ tới giờ, Hạ Anh chưa gặp mẹ của tôi ở ngoài mà. Hôm đó có dịp nên tôi kêu lại chào, sẵn chọc ghẹo nhẹ nhẹ. Tôi thích chọc ghẹo Hạ Anh lắm. Nói chung là tôi hay nói giỡn, vui, cái tính tôi thích giỡn và hay thích chọc ghẹo mấy bạn diễn nữ vì rất là vui. Tôi gặp ai nhiều thì trêu người đó nhiều thôi, còn không gặp làm sao mà trêu.

Gần đây phim Chị Chị Em Em 3 đang công bố poster, hậu trường và đẩy hình ảnh của anh và Chi Pu lên khá dày. Nhưng Chi Pu lại là một diễn viên thường xuyên bị cộng đồng mạng nhận xét là diễn đơ. Khán giả nhận xét như vậy thì anh thấy thế nào về bạn diễn này của mình?

Chi Pu được mọi người nhận xét như thế nào thì tôi không biết. Nhưng khi tôi diễn với Chi Pu thì tôi cảm thấy bạn diễn khá tốt và rất chuyên nghiệp. Nói chung là hai người phối hợp với nhau cũng khá ăn ý.

Trong khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, đời tư của Steven Nguyễn vẫn là một ẩn số hoàn toàn sạch bóng scandal tình cảm. Đó là vì anh giấu kín chuyện yêu đương hay độc thân 100%?

Như tôi chia sẻ với mọi người từ trước rồi đó. Cũng lâu rồi, tôi nói là tôi cũng đã phấn đấu trong con đường này đã mười năm nay. Cho nên Steven mong mọi người sẽ quan tâm tới sự nghiệp, những sản phẩm của Steven nhiều hơn là chuyện đời tư của Steven.

Vậy anh có cảm giác như mình đang ngày càng chín muồi hơn trong diễn xuất không?

Nếu mà sử dụng từ chín muồi thì Steven chưa dám. Nhưng mà thời điểm này so với thời điểm trước thì tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn, học hỏi được nhiều hơn và tôi đã cố gắng hơn rất là nhiều trong sự nghiệp. Có những bước tiến rõ ràng hơn. Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó.

Đã đi qua những năm tháng vô danh cho đến khi là mỹ nam đắt show nhất nhì hiện tại, quan niệm của anh về tình yêu và mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì? Như chị Phương Anh Đào, anh cũng từng trả lời một bài phỏng vấn chị ấy là hình mẫu lý tưởng của anh?

Cái gu tôi thì vẫn là gu thôi. Nó vẫn vậy. Và về quan điểm tình yêu của Steven là chỉ cần hai người gặp nhau vui là được. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Còn về mẫu bạn gái thì mẫu người phụ nữ của Steven không cần quá là xinh xắn, chỉ cần biết quan tâm, chăm sóc gia đình và yêu thương cha mẹ, hiếu thảo là được rồi.

Cám ơn Steven Nguyễn về buổi trò chuyện này!



