Nghe nạn nhân thật ngoài đời đóng phim Trại Buôn Người kể lại trải nghiệm thật của anh mà rùng mình.

Trại Buôn Người đang là bộ phim điện ảnh hot nhất thời điểm hiện tại khi chỉ mới ra rạp 48 tiếng, phim đã đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng - một con số khủng ngoài mong đợi. Khi nói về bộ phim có thể dùng những từ: hoàng tráng, chân thực, trần trụi và khốc liệt để miêu tả. Sự chân thực ở đây không chỉ nằm ở những cảnh quay được xây dựng thật đến ám ảnh mà còn bởi câu chuyện đời thực được đưa vào tác phẩm. Phim thậm chí còn có Hồ Hải Hiếu - nạn nhân ngoài đời thực từng thoát khỏi đường dây buôn người tham gia diễn xuất, đồng thời chia sẻ câu chuyện của mình để làm chất liệu cho phim.

Hồ Hải Hiếu là nạn nhân buôn người thật ngoài đời và cũng tham gia diễn xuất trong Trại Buôn Người

Trong một video trên kênh TikTok của Tùng Mint, khi được hỏi ở nơi bị bắt thì có làm những công việc như trong phim mô tả lại không, Hiếu cho hay cũng giống một phần. Anh bật mí ở "sào huyệt" ngoài đời thật, các khu làm việc được chia ra như văn phòng và chung cư ở tập thể cũng tiên tiến hơn.

Hiếu đã tự làm việc và tự chuộc mình về. Nói về việc này, Hiếu cho hay: "Em mượn tiền của mấy tổ trưởng, rồi em tự bỏ thêm tiền của em để về. Thời điểm làm, em giả bộ làm thân với 'nó', 'nó' tin tưởng xong 'nó' cho", Hiếu nói thêm. Câu chuyện của Hiếu cũng đã được đạo diễn lấy cảm hứng để đưa luôn vào phim, là vai diễn của diễn viên Võ Đình Hiếu.

Hiếu cũng chia sẻ thêm, thời điểm làm việc ở "bên ấy", anh đã kiếm được tiền và gửi về cho gia đình, đồng thời khi về Việt Nam cũng mang theo được một khoản. Khi nói về trại buôn người ngoài đời thật, người ta hay nhắc đến hồ cá sấu hay nạn đánh người. Hiếu khẳng định tất cả đều có thật. Anh nói: "Em chứng kiến một cái hồ kiểu chứa xác, không có cá sấu ở trong đó, chỉ có một cái hố như hố ga hay hố chất thải thôi, nhưng 'nó' quăng xác người vào trong đó cho phân hủy. Chứ không qua xử lý gì, chỉ quăng vào cho tới khi nào sình lên rồi phân hủy thôi".

Ngay cả việc thỉnh thoảng có những nạn nhân buôn người livestream nhưng không nhìn thấy mặt, Hiếu cũng xác minh hành động đó là do "nó" bắt làm vậy. Bộ phận HR tuyển người về phải livestream để lấy lòng tin rằng môi trường thoải mái, những người nhẹ dạ cả tin sẽ tin và đăng ký theo làm.

Trước đó ở hậu trường phim, Hiếu cũng từng chia sẻ: "Một tòa chứa khoảng 1.000 - 2.000 người hoặc vài trăm người tùy lúc, vì số lượng người ra vô còn nhiều lắm". Hàng ngàn người ra vào liên tục, bị giam cách biệt với thế giới, biến thành nô lệ lao động nhưng không biết số phận mình sẽ ra sao, sẽ bị mua bán như một món hàng như thế nào càng chứng minh cho mức độ khủng khiếp của đường dây tội phạm này. Với sự dã man và máu lạnh ở nơi gọi là trại buôn người, có thể nói Hiếu trở về được là một kỳ tích, để bây giờ có thể ngồi và kể những chuyện mình đã trải qua như vậy.

Trại Buôn Người là dưới sự nhào nặn của bộ đôi đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang trước thềm ra rạp đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục về quy mô sản xuất khủng nhất nhờ huy động hơn 10.000 diễn viên và thành viên đoàn phim. Nội dung phim xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một người đàn ông miền Tây có em gái tên Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) bị lừa qua vùng biên giới lao động bởi tin lời tuyên truyền "việc nhẹ lương cao". Để cứu em, Ny đã đuổi theo để rồi cũng bị bắt vào trại.Vào đó, các nạn nhân không còn tên tuổi mà chỉ bị xem như những công cụ đánh số kiếm tiền trái phép. Phim bám sát tinh thần sinh tồn khốc liệt, khắc họa mưu mô lừa đảo xuyên quốc gia, sự tàn ác của tội phạm và hành trình giành lại sự tự do của các nạn nhân.

Ngoài vai chính thuộc về Steven Nguyễn và Minh Kiên, phim còn có sự tham gia của NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Tùng Mint, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Kore Hải Anh, Đinh Viết Tường, Khánh My, Danis Nguyễn...