Lộ hint loạt diễn viên phim Tết của Trấn Thành: Bích Phương - Uyển Ân so kèo visual, phát hiện thêm 2 trai đẹp cực phẩm?

Chỉ qua một vài bức ảnh, dân tình đã nhanh chóng phát hiện ra một loạt cái tên tham gia phim Tết của Trấn Thành.

Sau khi chính thức khai máy, EM của Trấn Thành nhanh chóng trở thành một trong những dự án được khán giả đặc biệt quan tâm trên đường đua phim Tết 2027. Bởi lẽ, cho đến hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn quyết giữ kín hoàn toàn thông tin về nội dung cũng như dàn diễn viên, khiến mỗi hình ảnh hậu trường được đăng tải đều trở thành chủ đề để netizen thi nhau bàn tán.

Mới đây, trong dịp Giỗ Tổ sân khấu 12/8 Âm lịch, Trấn Thành cùng nhiều nghệ sĩ đã tới Đền thờ Tổ nghiệp Tâm Linh Việt của NSƯT Hoài Linh để dâng hương. Đây vốn là một trong những địa điểm quy tụ đông đảo nghệ sĩ mỗi dịp Giỗ Tổ. Đáng chú ý, Trấn Thành còn chia sẻ hình ảnh cùng Anh Đức và Aquay (Nghiêm Lương Huy) tại đây, kèm lời cầu mong Tổ nghiệp phù hộ cho bộ phim EM mà anh đang thực hiện.

Đáng chú ý, trong những bức ảnh được nam đạo diễn chia sẻ, phía sau bộ ba bạn thân xuất hiện nhiều lễ vật được dâng lên Tổ. Trên mỗi phần lễ vật đều có bảng tên ghi tên nghệ sĩ/người gửi, song những bảng tên này đã được ê-kíp chủ động làm mờ. Động thái này lập tức khiến nhiều người đặt nghi vấn đây có thể là những gương mặt thuộc dàn cast của EM.

Tuy nhiên, “manh mối” lại vô tình xuất hiện trong loạt ảnh do Uyển Ân và Pháp Kiều đăng tải. Cùng tại không gian dâng hương này, hai nghệ sĩ không che mờ hoàn toàn hậu cảnh, qua đó để lộ một số bảng tên gắn trên lễ vật và những gương mặt đứng phía sau. Từ những chi tiết này, netizen nhanh chóng soi ra loạt cái tên như Bích Phương, Nhâm Phương Nam, Lê Giang, Ali Hoàng Dương, Đức Thuận... Nếu những suy đoán này là chính xác, đây sẽ là một dàn cast khá thú vị của phim mới nhà Trấn Thành.

Uyển Ân vốn đã là gương mặt quen thuộc trong các dự án điện ảnh của anh trai. Cô gây chú ý với vai Ngọc Nhi trong Nhà Bà Nữ, sau đó tiếp tục đảm nhận nhân vật Bình Minh trong Mai. Sang Bộ Tứ Báo Thủ, nữ diễn viên trở lại với phim của anh trai và hóa thân thành Kiều, một trong bộ tứ chuyên “báo” chuyện tình cảm của Quỳnh Anh (Tiểu Vy).

Trong khi đó, Pháp Kiều cũng không còn là cái tên xa lạ với điện ảnh Trấn Thành. Sau khi được biết đến rộng rãi qua âm nhạc và Rap Việt, anh chàng từng xuất hiện trong các dự án như đến Anh Trai Say Hi và Thỏ Ơi!!. Điểm chung là Trấn Thành đều xuất hiện và đồng hành cùng hành trình của Pháp Kiều ở cả 3 dự án. Ali Hoàng Dương cũng là một gương mặt có duyên với các bộ phim của Trấn Thành. Nam ca sĩ góp mặt trong Bố Già, Nhà Bà Nữ, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!.

Còn Bích Phương lại là một ẩn số hoàn toàn khác. Là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng của Vbiz, Bích Phương gây dấu ấn không chỉ bởi loạt bản hit đình đám mà còn bởi ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, chiều cao nổi bật cùng phong cách ngày càng cuốn hút. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn được khán giả yêu mến bởi khiếu hài hước duyên dáng, cách nói chuyện tưng tửng và nguồn năng lượng đặc biệt mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nếu thực sự góp mặt trong EM, đây sẽ là một màn lấn sân điện ảnh đáng chú ý của làng giải trí Việt bởi trước đó Bích Phương chủ yếu hoạt động với vai trò ca sĩ và chưa từng có một vai diễn điện ảnh chính thức được công chúng biết đến rộng rãi.

Đáng chú ý hơn cả là Nhâm Phương Nam, gương mặt sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao 1m82 và từng hoạt động trong nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên. Anh được biết đến từ Hot Face Vietnam 2017, sau đó gây chú ý khi xuất hiện trong Người Ấy Là Ai mùa 2 và được khán giả nhớ đến với hình tượng nam thần điển trai. Năm 2019, Nhâm Phương Nam lấn sân diễn xuất khi góp mặt trong dàn cast chính của Phượng Khấu.

Đến Anh Trai Say Hi 2025, Nhâm Phương Nam tiếp tục gây chú ý với ngoại hình điển trai, phong cách trẻ trung và khả năng trình diễn. Anh là một trong 30 nghệ sĩ tham gia chương trình và dừng chân vào tháng 11/2025. Sau chương trình, anh cho biết đang định hướng kết hợp âm nhạc với hình ảnh và chuẩn bị cho các sản phẩm mới. Nếu Nhâm Phương Nam thực sự góp mặt trong Em, đây sẽ là một bước tiến đáng chú ý ở mảng điện ảnh của nam nghệ sĩ, đặc biệt khi anh từng có duyên với Trấn Thành từ chính một buổi casting cho Mai.

Một nhân vật nổi bật khác vô tình được hé lộ là Nguyễn Đức Thuận, nam diễn viên trẻ chưa quá quen mặt đối với khán giả. Anh chàng sở hữu ngoại hình điển trai, body 6 múi và vẻ ngoài trẻ nhiều năng lượng. Việc tên của Đức Thuận bất ngờ xuất hiện trong loạt ảnh dâng hương cùng nhiều nghệ sĩ thân thiết với Trấn Thành càng khiến dân mạng đặt nghi vấn anh có thể là một trong những gương mặt tân binh góp mặt trong EM.

EM là dự án điện ảnh mới của Trấn Thành, dự kiến ra rạp vào Tết Nguyên đán 2027. Đoàn phim chính thức làm lễ cúng khai máy ngày 7/8 vừa qua tại TP.HCM. Đây là tác phẩm tiếp theo của Trấn Thành sau loạt thành công của Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi. Trước đó, cộng đồng mạng đồn đoán một số nghệ sĩ sẽ tham gia đóng phim gồm Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy, Tóc Tiên, Hoa hậu Thanh Thủy... Tuy nhiên, Trấn Thành và ekip hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận cũng như chưa công bố danh sách chính thức.